Warum Eltern in Photovoltaik investieren sollten – Eine Entscheidung für die Zukunft der Kinder

Mit Photovoltaik langfristig Vermögen aufbauen: Ohana Invest zeigt, wie Eltern mit Solar-Investments nicht nur Steuervorteile nutzen, sondern auch ein nachhaltiges finanzielles Erbe schaffen können.

Wir von Ohana Invest glauben, dass die Verantwortung weitsichtiger Eltern über das tägliche Leben hinaus geht. Sie umfasst die langfristige Sicherung des Wohlergehens und die Zukunft der eigenen Kinder und Ohana (= erweiterte Familie / Freunde). In einer Welt, die mit den Herausforderungen des Klimawandels und wachsender Umweltprobleme konfrontiert ist, gewinnt nachhaltiges Handeln zunehmend an Bedeutung. Eine der sinnvollsten und wirkungsvollsten Entscheidungen, die ein Vater für seine Familie treffen kann, ist die Investition in Photovoltaik. Diese Investition dient nicht nur dem eigenen finanziellen Vorteil, sondern auch dem Schutz und der Erhaltung der Erde für kommende Generationen und sichert die Familie sogar finanziell vor Energie-Eskalationen ab.

1. Nachhaltigkeit als Geschenk für die Zukunft

Als Vater und Mutter will man nicht nur eine stabile finanzielle Basis für seine Kinder schaffen, sondern auch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Die Investition in Photovoltaik stellt eine der nachhaltigsten Entscheidungen dar, die man treffen kann. Photovoltaikanlagen wandeln Sonnenenergie in Strom um, was bedeutet, dass die Energiegewinnung sauber und emissionsfrei ist. Dies reduziert den CO2-Fußabdruck erheblich und hilft dabei, den Klimawandel zu bekämpfen.

Die Erde, die wir unseren Kindern überlassen, hängt maßgeblich von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Durch den Einsatz von Sonnenenergie tragen wir dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Umwelt zu schützen. Es ist ein symbolisches und gleichzeitig praktisches Geschenk an die nächste Generation – ein Zeichen der Verantwortung und Fürsorge.

2. Finanzielle Sicherheit und Stabilität für die Familie

Eine Photovoltaikanlage ist nicht nur ein Beitrag zur Umwelt, sondern auch eine kluge finanzielle Entscheidung. Sie bietet stabile und planbare Einnahmen über viele Jahre hinweg. Mit der Möglichkeit, den erzeugten Strom entweder selbst zu nutzen oder ins Netz einzuspeisen, entsteht eine regelmäßige Einnahmequelle, die langfristig Sicherheit schafft.

Photovoltaikanlagen haben eine Lebensdauer von 30 Jahren eher sogar von 40 Jahren. Die Einspeisevergütung oder der Erlös aus der Direktvermarktung des Stroms sorgt in dieser Zeit für konstante Erträge. Eltern, die in eine Photovoltaikanlage investieren, schaffen damit eine nachhaltige finanzielle Absicherung für Ihre Kinder und bieten eine verlässliche Einnahmequelle, die unabhängig von schwankenden Wirtschafts- oder Finanzmärkten ist. Besonders attraktiv auch, dass die Anlage kostenfrei an die Kinder übertragen werden kann und dann z.B. eine Ausbildung, Wohnung, ein erstes Auto etc. mit einem passiven Einkommen steueroptimiert finanziert.

3. Steuerliche Vorteile – Mehr für die Familie

Ein weiterer Grund, warum der Vater oder die Mutter in Photovoltaik investieren sollte, sind die attraktiven steuerlichen Vorteile. Durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) können bis zu 50 % der geplanten Investitionskosten in Photovoltaikanlagen vorab von der Steuer abgesetzt werden. Dies reduziert die Steuerlast im Jahr der Investitionsabsicht erheblich und schafft finanziellen Spielraum für andere wichtige Ausgaben der Familie.

Darüber hinaus können die Anschaffungskosten einer Photovoltaikanlage über mehrere Jahre hinweg abgeschrieben werden, was die Steuerlast auch in den kommenden Jahren weiter senkt. Die Kombination aus sofortiger Steuerersparnis und langfristigen Abschreibungen macht Photovoltaik zu einer intelligenten Investition für jeden, der seine finanzielle Zukunft und die seiner Kinder optimal gestalten möchte.

4. Energieunabhängigkeit – Ein Geschenk für kommende Generationen

Der Vater oder die Mitter, welche heute in Photovoltaik investiert, schafft nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch einen Beitrag zur Energieunabhängigkeit unserer „Plattform“ Deutschland für die schnelle Ausbau von attraktiven Energiequellen dringend notwendig sind. Die Möglichkeit, den selbst erzeugten Strom in Deutschland zu nutzen und nicht auf steigende Energiepreise angewiesen zu sein, bietet langfristig eine enorme Entlastung. Gerade in Zeiten steigender Stromkosten und unsicherer Energiequellen ist dies ein wichtiger Aspekt.

Für die eigenen Kinder bedeutet dies, dass sie in einer Welt aufwachsen können, in der sie hoffentlich bald energieautark und weniger von externen Einflüssen abhängig sind. Eine Familie, die heute in Solarenergie investiert, schafft also nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch eine Zukunft mit gesicherter Energieversorgung. Wir von Ohana Invest denken, dass das nun die Aufgabe von uns allen ist, dies gemeinsam zu stemmen, deshalb unterstützen wir Sie gerne bei Ihrem Invest in allen Überlegungen und Schritten zum erfolgreichen Abschluss.

5. Vorbild sein – Werte für die nächste Generation

Eine Investition in Photovoltaik ist auch eine Investition in Werte. Kinder lernen von den Handlungen ihrer Eltern. Wenn ein Vater in eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie wie Photovoltaik investiert, setzt er ein starkes Zeichen für Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit. Kinder werden durch das Vorbild des Vaters inspiriert, ebenfalls umweltbewusste Entscheidungen zu treffen.

Diese Handlung sendet die Botschaft, dass es wichtig ist, sich um die Umwelt zu kümmern und langfristige, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Die Kinder wachsen in dem Bewusstsein auf, dass sie Teil einer globalen Gemeinschaft sind und dass ihre Handlungen einen Unterschied machen können.

6. Solar-Direktinvestment – Eine lohnende Beteiligung an Großprojekten

Für viele Familien ist eine Investition in Photovoltaik auf dem eigenen Dach nicht die einzige Option, um nachhaltig in erneuerbare Energien zu investieren. Ohana Invest bietet die Möglichkeit, sich bereits ab 100.000 EUR an großen Photovoltaikprojekten zu beteiligen – beispielsweise an Freiflächenanlagen (Details dazu unter: https://www.ohana-invest.de/investieren/). Diese Form des Solar-Direktinvestments erlaubt es, mit einem überschaubaren Kapitaleinsatz Teil eines großen, professionell betriebenen Projekts zu werden.

Warum ein Solar-Direktinvestment?

Mit einem Solar-Direktinvestment können Sie die steuerlichen Vorteile eines Unternehmensprojekts nutzen, ohne selbst in die technischen Details oder den Betrieb der Anlage involviert zu sein. Durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) profitieren Investoren von einer sofortigen steuerlichen Entlastung, die bis zu 50 % der Investitionssumme betragen kann. Das macht Solar-Direktinvestments nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv.

Beispiel für die Steuerersparnis:

* Investitionssumme: 100.000 EUR

* Nutzung des IAB (50 % der Investitionssumme): 50.000 EUR

* Steuersatz: 42 %

Die Steuerersparnis beträgt in diesem Fall 21.000 EUR im Jahr der Investition, was die Belastung deutlich senkt und Raum für weitere finanzielle Planung schafft.

Vorteile eines Solar-Direktinvestments:

* Geringere Steuerlast durch den IAB und Abschreibungsmöglichkeiten.

* Professionelles Management – Sie profitieren von der Expertise erfahrener Betreiber, die sich um den reibungslosen Betrieb und die Wartung der Anlage kümmern.

* Langfristige Einnahmen – Ihre Beteiligung bringt stabile Erträge durch den Verkauf von Solarstrom, der durch Einspeisevergütungen oder Direktvermarktung abgesichert ist.

* Geringeres Risiko durch die Verteilung der Investition auf mehrere Anleger und durch die etablierte Technologie der Freiflächen-Solaranlagen.

Ein Solar-Direktinvestment bei Ohana Invest bietet Eltern die Möglichkeit, die Zukunft ihrer Kinder nicht nur durch finanzielle Stabilität, sondern auch durch eine nachhaltige und klimafreundliche Entscheidung zu sichern. Es ist eine Form der Geldanlage, die ökologischen und ökonomischen Wert vereint und die Familien nachhaltig bereichert.

7. Ohana – Familie bedeutet Zusammenhalt und Verantwortung

Im Kern unserer Ohana-Philosophie steht der Gedanke, dass Familie mehr ist als nur eine biologische Verbindung. Es ist eine Gemeinschaft, die sich umeinander kümmert, zusammenarbeitet und Verantwortung übernimmt. Eine Investition in Photovoltaik ist ein Ausdruck dieses familiären Verantwortungsbewusstseins. Es ist der Wunsch eines Vaters, das Beste für seine Kinder und die nachfolgende Generation unserer Plattform Deutschland zu tun – nicht nur finanziell, sondern eben auch im Hinblick auf die Umwelt und die Gesellschaft. Bei Ohana Invest stehen wir an Ihrer Seite, um Ihnen bei dieser wichtigen Entscheidung zu helfen. Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Investitionen für eine nachhaltige und sichere Zukunft Ihrer Kinder zu treffen. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass Ihre Kinder in einer besseren, saubereren Welt aufwachsen und von den finanziellen Vorteilen profitieren können, die Sie heute für sie sichern.

Fazit: Eine Entscheidung für die Zukunft Ihrer Kinder

Die Investition in Photovoltaik ist mehr als nur eine finanzielle Entscheidung – sie ist ein Akt der Fürsorge und Verantwortung gegenüber den eigenen Kindern. Es ist eine Möglichkeit, ihnen eine sichere und nachhaltige Zukunft zu bieten, sowohl finanziell als auch ökologisch. Ein Vater oder Mutter, welche heute in Solarenergie investiert, trifft eine kluge und nachhaltige Wahl, die den Grundstein für die kommenden Generationen legt.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie durch Photovoltaik langfristig Renditen erzielen und Steuervorteile nutzen können, stehen wir von www.ohana-invest.de Ihnen gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

85494 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941-56953-490

web ..: https://www.ohana-invest.de

email : t.haberl@ohana-invest.de

Über Ohana Invest:

Die Ohana Invest GmbH ist ein zukunftsorientiertes Investmentunternehmen mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen und gesellschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung und Finanzierung von Photovoltaik-Projekten auf Freiflächen und Dächern in Deutschland. Wir wollen der gehobenen Mitte Deutschlands (private Investoren) die Möglichkeit bieten, nicht nur von steuerlichen Vorteilen und stabilen Erträgen aus dem Stromverkauf zu profitieren, sondern auch aktiv zur Energiewende beizutragen. „Ohana“ bedeutet Familie – ein Prinzip, das sich in unserem Ansatz widerspiegelt: Wir legen großen Wert auf Vertrauen, Gemeinschaft und einen langfristigen Mehrwert für unsere Investoren und die Umwelt.



Pressekontakt:

Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

85494 Regensburg

fon ..: 0941-56953-490

email : t.haberl@ohana-invest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.