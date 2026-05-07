Discovery Silver: Porcupine liefert den nächsten Wachstumsbeweis

Hochgradige Bohrergebnisse bestätigen weiteres Erweiterungspotenzial in einem Goldmarkt, der von Investmentnachfrage, Zentralbankkäufen und begrenztem Angebotswachstum getragen wird.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 07. Mai 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

laut World Gold Council erreichte der Wert der globalen Goldnachfrage im ersten Quartal 2026 mit 193 Mrd. USD ein Rekordniveau. Mengenmäßig lag die Gesamtnachfrage inklusive OTC bei 1.231 Tonnen und damit 2 % über dem Vorjahr.

Besonders dynamisch: Barren- und Münznachfrage stiegen auf 474 Tonnen bzw. +42 %. Zentralbanken kauften netto 244 Tonnen Gold und blieben damit ein bedeutender Nachfragepfeiler.

Auf der Angebotsseite gab es keinen Befreiungsschlag. Die gesamte Goldversorgung legte im ersten Quartal lediglich um 2 % auf rund 1.230,9 Tonnen zu. Für Produzenten mit operativem Hebel auf den Goldpreis entsteht damit ein attraktives Marktumfeld – bei gleichzeitig weiterhin vorhandenen Risiken, auch für Anleger.

Discovery Silver vom Silberentwickler zum kanadischen Goldproduzenten!

Discovery (WKN: A3CM15) hat sein Profil deutlich verbreitert. Neben dem zu 100 % unternehmenseigenen ,Cordero‘-Projekt in Mexiko – als weltweit größte unerschlossene Silberreserve bzw. als eines der weltweit größten unerschlossenen Silberprojekte positioniert – steht nun der ,Porcupine‘-Komplex in Ontario im Mittelpunkt.

Und ,Porcupine‘ macht Discovery operativ greifbarer, mit einer Produktionsleistung…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

o World Gold Council, Gold Demand Trends: Q1 2026; insbesondere Angaben zu globaler Goldnachfrage, Barren- und Münznachfrage, Zentralbankkäufen und Goldversorgung.

o Discovery Silver Corp., Pressemitteilung vom 23. April 2026: „Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at Porcupine“.

o Discovery Silver Corp., Pressemitteilung vom 22. April 2026: „Discovery Produces 60,269 Ounces of Gold in First Quarter 2026“.

o Discovery Silver Corp., Unternehmenspräsentation / Projektinformationen zu Porcupine und Cordero.

Intro-Bild: stock.adobe.com

Hinweis zu Bohrdaten: Alle genannten Bohrintervalle wurden aus Unternehmensangaben übernommen. Bohrergebnisse sind kein Nachweis für eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte und müssen im Kontext der technischen Berichte, Ressourcen-/Reservendefinitionen, Geologie, Metallurgie, Kosten, Genehmigungen und weiterer Faktoren gelesen werden.

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