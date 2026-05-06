Silberpreis – wohin geht die Reise?

In 2025 sah der Silberpreis neue Rekordpreise. Kurzfristig ist die Richtung eher unklar, aber langfristig sehen die Fundamentaldaten für höhere Preise gut aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.05.2026, 14:45 Uhr Zürich/Berlin ·

Wie seit Jahren, so wird auch für dieses Jahr ein Defizit auf dem Silbermarkt erwartet. Da Silber zu mehr als 50 Prozent ein Industriemetall ist, ist die Weltkonjunktur ein wichtiger Faktor. Da gibt es zwar Unsicherheiten, man denke nur an die Zollpolitik der USA, jedoch stehen auf der anderen Seite die Investoren. Diese hatten in 2025 sehr großes Interesse an dem Edelmetall. Warum sollte es dieses Jahr anders sein, schließlich profitiert Silber als sicherer Hafen, ebenso wie Gold, von geopolitischen Geschehnissen und Krisen.

Das Silver Institute hat gerade wieder den Silbermarkt genauer unter die Lupe genommen. Laut der Welt-Silberstudie hat das Silberdefizit den Silberpreis schließlich eingeholt, denn „niedrigere Lagerbestände und der Abzug von Metall aus London oder die Bindung in börsengehandelten Produkten (ETPs)“ hat explosive Bedingungen und Preise geschaffen. In 2025 stieg der durchschnittliche Jahrespreis für das Edelmetall im Vergleich zu 2024 um 42 Prozent an. Da ist wohl so mancher Anleger von Gold auf Silber umgestiegen.

Im Ausblick für den Silberpreis 2026 ist das Silver Institute positiv gestimmt. Die Nachfrage nach Münzen und Barten soll voraussichtlich um rund 18 Prozent nach oben gehen. Dies sollte dann Rückgänge in der Nachfrage aus den Bereichen Schmuck, Silberwaren und Industrie mehr als ausgleichen. Auf längere Sicht sollte auch der Iran-Krieg die Argumente für Edelmetalle stärken. Unsicherheiten bestehen fort, genauso wie die Bedenken angesichts hoher Staatsschulden.

Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren geplante Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA. Im ersten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 1.875.375 Unzen Silber sowie 11.740 Unzen Gold.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold (Porcupine-Projekt). Erwartet werden für 2026 etwa 260.000 bis 300.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen:

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/05/Silver_News_April2026.pdf;

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/04/World-Silver-Survey-2026.pdf;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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