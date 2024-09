Die fleißigsten Goldkäufer

Zentralbanken kaufen Gold, vor allem wegen der De-Dollarisierung, Absicherung und aufgrund geopolitischer Unsicherheiten.

Wie eine Untersuchung zeigt, waren manche Länder in den vergangenen Jahren besonders emsig bei der Vermehrung ihrer Goldreserven. Auch wenn die USA, Deutschland, Italien und Frankreich die Länder mit den größten Goldreserven sind, so liegen in der Hitliste, welche Länder das meiste Gold in den letzten zehn Jahren gekauft haben, andere Länder an der Spitze. Laut dem World Gold Council liegt Thailand auf dem zehnten Platz. 91 Tonnen Gold fügte die Bank von Thailand ihrem Goldschatz hinzu. Der Irak beansprucht den neunten Platz. Die irakische Zentralbank in Bagdad hat in den vergangenen zehn Jahren 100 Tonnen Gold zugekauft. Es folgt Singapur auf Platz acht mit 103 Tonnen. Platz sieben gebührt Kasachstan. Um ganze 151 Tonnen Gold wurden die Goldreserven vermehrt.

In der Hitliste folgt Usbekistan (154 Tonnen Gold), Indien (246 Tonnen Gold) und Polen (256 Tonnen Gold). Mit 424 Tonnen Gold steht die türkische Zentralbank auf Platz drei. In China soll die Goldvermehrung 1.181 Tonnen Gold betragen haben. Platz eins gehört Russland mit Goldkäufen in Höhe von 1.298 Tonnen. Die russische Zentralbank will Gold nutzen, um den US-Dollar zu ersetzen und um westliche Sanktionen zu vermeiden. Es waren also besonders Zentralbanken in den Schwellenländern, die Gold zugekauft haben.

Insgesamt besitzen die Zentralbanken zirka 17 Prozent des bisher geförderten Goldes. Vielfältige Gründe veranlassen Zentralbanken zu Goldkäufen, ein Punkt ist das Stützen der Landeswährung sowie ein gesteigertes Interesse an sicheren Anlagen. Letzteres sollte auch ein Argument für private Anleger sein. So könnte ein Investment in Bergbaugesellschaften wie Sierra Madre Gold and Silver oder U.S. GoldMining lukrativ sein.

