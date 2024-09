dynaCERT will den Bekanntheitsgrad für seine HydraGEN(TM)-Technologie in Deutschland erhöhen

TORONTO, ON–(13. September 2024) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 16. September 2024 bis zum 25. September 2024 eine intensive Marketingkampagne in Deutschland durchführen wird und lädt internationale Teilnehmer dazu ein, bei dieser Gelegenheit Mitglieder des gehobenen Managements zu treffen.

Ziel der Marketingkampagne ist es, den Bekanntheitsgrad für die HydraGEN-Technologie von dynaCERT zu erhöhen. Die Technologie ist darauf ausgelegt, den Kraftstoffverbrauch und die Kohlenstoffemissionen von Dieselmotoren zu reduzieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen diese Gelegenheit nutzen, um Bernd Krueper, neuer President von dynaCERT, den Aktionären und anderen an dynaCERT interessierten Parteien vorzustellen und zugleich Jim Payne, CEO und neuer Chairman von dynaCERT, zu treffen.

In der kommenden Woche wird Bernd Krueper auf der IAA TRANSPORTATION 2024 in Hannover zugegen sein, um Gespräche mit Vertretern aus Politik und Automobilindustrie zu führen. Die Veranstaltung ist die führende internationale Plattform für Logistik und Transport und das wichtigste globale Forum für wichtige Zukunftsthemen der Branche. Diese Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge widmet sich den Schwerpunktthemen Verkehrsinfrastruktur und Nutzfahrzeuge.

Bernd Krueper, President von dynaCERT, meint: Die Leitmesse für Nutzfahrzeuge in Hannover ist für uns eine hervorragende Plattform, um mit interessierten und potenziellen Kunden und Investoren aus aller Welt ins Gespräch zu kommen. Die Wasserstofftechnologien von dynaCERT zur Nachrüstung von Dieselmotoren sind ein wirtschaftlich attraktiver Beitrag zum Umweltschutz. Der Dieselmotor wird in vielen Bereichen der modernen Gesellschaft noch lange Zeit notwendigerweise weiterhin im Einsatz sein. Wir von dynaCERT sind stolz darauf, eine Innovation anbieten zu können, die den Kraftstoffverbrauch und die Umweltbelastung reduzieren kann. Meiner Erfahrung nach, die mehrere Jahrzehnte in der Welt der Motoren rund um den Globus umfasst, verlangen die zunehmenden ESG-Bemühungen nach Lösungen, die die Transportindustrie dringend benötigt, und dynaCERT hat eine solche Lösung heute verfügbar.

Darüber hinaus werden Bernd Krueper und Jim Payne vom 23. September 2024 bis zum 25. September 2024 in München Gespräche mit bestehenden Aktionären und Interessenten auf Investorenveranstaltungen führen.

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, erklärt: Der Mobilitätssektor wurde in den letzten Jahren stark von politischen Entscheidungen und finanziellen Anreizen beeinflusst. Obwohl diese Bemühungen begrüßenswert sind, ist unsere HydraGEN-Technologie nicht von solchen Anreizen abhängig, da sie darauf ausgelegt ist, die Kapitalkosten durch laufende Kraftstoffeinsparungen zu senken. Viele Käufer unserer Kunden, die sich um eine Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsimages bemühen, haben angegeben, dass sie Fahrzeuge, die mit unserer Technologie ausgestattet sind, bevorzugen. Ich freue mich darauf, unsere Entwicklungen und Ziele in den kommenden Wochen mit unseren Aktionären zu erörtern.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

