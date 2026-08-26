Die Calumet Photo Video Days gehen in die nächste Runde

Von September bis November lädt Calumet zu eintägigen Hausmessen in seinen 13 Filialen ein

Hamburg, im August 2026 – Neue Kameras und Objekte ausprobieren, an kostenlosen Workshops teilnehmen und von exklusiven Angeboten profitieren: Mit der Herbstrunde der beliebten Photo Video Days hat Calumet wieder ein spannendes Rundum-Paket geschnürt. An verschiedenen Terminen trifft sich die Community zwischen September und November in den einzelnen Filialen. Los geht’s am 11.09. in Berlin, München setzt den Schlusspunkt am 7.11.

„Einsteiger und ambitionierte Fotofans sind bei uns gleichermaßen willkommen“, sagt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video. „Bei tolllen Shootings und speziellen Angeboten ist nahezu für jeden Anspruch was dabei – auch im Hinblick auf die nahende Weihnachtszeit. Ganz besonders freuen wir uns auf den spannenden Austausch unter Gleichgesinnten. Dabei merkt man immer wieder, wie anregend solche persönlichen Treffen sind.“

An allen Standorten sind Experten namhafter Hersteller wie z.B. Canon, Fujifilm, Nikon, OM System und Sony dabei, um ihr Wissen zu teilen und die neueste Hardware zu präsentieren. So gibt es überall spannende Fotowalks und Workshops, die sich je nach Filiale unterscheiden. Beispielsweise sind diesmal in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Köln Live-Shootings mit einer professionellen Akrobatin und modernster Technologie von Canon und Sony geplant. Fotobegeisterte können dabei lernen, wie sie schnelle Bewegungen eindrucksvoll festhalten, Perspektive und Timing optimieren, um mit einer Serie ausdrucksstarker Bilder bewegende Geschichten zu erzählen.

Sigma bietet zudem einen kostenlosen Objektiv-Verleih an. Und auch, wer gerade keine Kameras oder Objektive sucht, kann fündig werden: In ausgewählten Stores zeigen z.B. Hersteller wie Manfrotto neue Stative und Lowepro Taschen und Rucksäcke.

Ein weiteres Highlight ist die kostenlose Sensorreinigung, die Calumet in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Stores je nach Verfügbarkeit anbietet.

Wer an den Photo Video Days beim Kauf einer neuen Kamera seine alte Ausrüstung in Zahlung gibt, profitiert zudem vom erhöhten Trade-In- Bonus: Dieser beträgt 10 Prozent auf den regulären Ankaufswert des Gebrauchtgeräts.

„Auch wer nur stöbern möchte, ist herzlich zu unseren Photo Video Days eingeladen“, so Jan Dikstaal „Und kann sich mit etwas Glück über einen Preis beim Gewinnspiel freuen.“

Die Termine der Photo Video Days bei Calumet:

11.09. Berlin

12.09. München (Leopoldstraße)

18.09. Frankfurt und Hannover

19.09. Hamburg

25.09. Düsseldorf

09.10. Essen und Leipzig

16.10. Dresden

17.10. Stuttgart

24.10. Köln

30.10. Nürnberg

07.11. München (Sonnenstraße)

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.calumet.de/events/photo-video-days

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Frau Andrea Weinholz

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Über Calumet Photo Video GmbH

Calumet Photo Video ist einer der führenden Fachhändler für Foto- und Videotechnik in Deutschland. Das Unternehmen steht für ein umfangreiches Sortiment, persönliche Beratung und praxisnahe Services – für Profis wie für ambitionierte Einsteiger.

Über die European Imaging Group (EIG)

Die European Imaging Group ist eine europaweit aktive Unternehmensgruppe für Imaging-Produkte und -Dienstleistungen und Teil der Aurelius Gruppe. Unter ihrem Dach vereint sie führende Fachhändler und Plattformen rund um Fotografie, Video und Content Creation.

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