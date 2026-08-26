Deutschland und die Schweiz: Ein Wettbewerb um Investitionen und Zukunft

Was bringt der beste Standort, wenn Genehmigungen Jahre dauern, Regeln ständig neu gedacht werden und Unternehmer mehr verwaltet als unterstützt werden? Bernhard Schindler im Interview.

Bernhard Schindler im großen Interview mit Wirtschaftsreview, die Stimme mittelständischer Unternehmen:

„In der Schweiz verwaltet der Staat den Rahmen. In Deutschland versucht der Staat zunehmend, auch noch den Unternehmer zu verwalten.“

Was bringt der beste Standort, wenn Genehmigungen Jahre dauern, Regeln ständig neu gedacht werden und Unternehmer mehr verwaltet als unterstützt werden?

Deutschland und die Schweiz konkurrieren zunehmend um Unternehmen, Kapital und hochqualifizierte Arbeitskräfte. Während die Schweiz aus Sicht von Bernhard Schindler vor allem mit institutioneller Verlässlichkeit und schnelleren Entscheidungswegen punktet, verliert Deutschland bei Genehmigungen, Regulierung und Planungssicherheit an Boden.

Unternehmen benötigten vor allem einen Staat, der Entscheidungen ermögliche, Fristen einhalte und einmal getroffene Regeln nicht permanent infrage stelle. Genau hier sieht Schindler einen strukturellen Vorteil der Schweiz. Verantwortlichkeiten seien häufig klarer, Entscheidungswege kürzer und Behörden stärker auf die praktische Umsetzung ausgerichtet.

„Zeit ist für Unternehmen kein abstrakter Wert. Zeit ist Kapital“, sagt Schindler. Jeder Monat, in dem eine Investition nicht umgesetzt werden könne, verursache potenziell zusätzliche Finanzierungskosten, entgangenen Umsatz oder verlorene Marktanteile.

Inhaltsverzeichnis des gesamten Interviews:

1. Standortwettbewerb entscheidet sich nicht allein bei den Steuern

2. Wenn Investitionen an Verfahren verlieren

3. Die schleichende Verlagerung von Wertschöpfung

4. Warum die Schweiz besonders für wissensintensive Unternehmen interessant ist

5. Bürokratie wird zum Investitionsrisiko

6. Drei Prioritäten für Deutschland

7. Was Unternehmer in Zürich diskutieren

8. Deutschland hat weiterhin starke Argumente

9. Die kommenden fünf Jahre könnten entscheidend werden

10. Fazit: Standortqualität wird zur Frage der Umsetzung

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