Deutschland kauft acht MQ-9B SeaGuardian(R)-RPA über NSPA

NSPA unterstützt NATO-Länder bei der Beschaffung und Wartung der fortschrittlichen Multi-Domain-RPA von GA-ASI

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / Das deutsche Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) haben die Beschaffung von acht ferngesteuerten Flugzeugen (Remotely Piloted Aircraft, RPA) vom Typ MQ-9B SeaGuardian® von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) bekannt gegeben. Das Programm umfasst vier zertifizierbare Bodenkontrollstationen. Die erste Lieferung wird für 2028 erwartet.

Deutschland schließt sich damit einer wachsenden Liste von NATO-Ländern an, die sich aufgrund der Multi-Domain-Fähigkeiten mit außergewöhnlich großer Reichweite und Ausdauer für die fortschrittlichen MQ-9B-RPA von GA-ASI entschieden haben. Die Plattform bietet Satellitensteuerung von Pol zu Pol und Enteisungsfunktionen, um Einsätze in kalten Klimazonen zu ermöglichen. SeaGuardian verfügt über zwei Multimode-Oberflächen-Suchradare, die eine großflächige Seeüberwachung ermöglichen, mit der Option, eine U-Boot-Abwehrfunktion hinzuzufügen. Darüber hinaus unterstützt das intern entwickelte Detect-and-Avoid-System die Fähigkeit der MQ-9B, in nicht segregierten Lufträumen für zivile Inlandsoperationen zu fliegen, wodurch sie für Einsätze von Deutschland aus äußerst vielseitig einsetzbar sind.

Im Jahr 2025 erhielt das MQ-9B als erstes großes RPA ein Military Type Certificate (MTC) von der Militärluftfahrtbehörde des Vereinigten Königreichs, das den sicheren Betrieb ohne geografische Einschränkungen, auch über bevölkerungsreichen Gebieten, bescheinigt.

Wir freuen uns sehr, dass Deutschland sich der Liste der NATO-Länder angeschlossen hat, die sich für den MQ-9B SeaGuardian entschieden haben, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. Die Verbreitung der MQ-9B in Europa sorgt für Gemeinsamkeiten zwischen den NATO-Ländern und bietet Deutschland Möglichkeiten zur Interoperabilität mit seiner P-8A-Flotte.

Die Verhandlungen über den Erwerb wurden im Namen Deutschlands von NSPA geführt, die im Rahmen der MQ-9 Support Partnership (MIC SP) einen vertraglichen Rahmen entwickelt hat, um die Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedsländern zu unterstützen und die Beschaffung von MQ-9B für NATO-Verbündete und -Partner zu ermöglichen. NSPA hat MQ-9B in ihr Portfolio an Verteidigungssystemen aufgenommen, um im Namen der NATO-Staaten Verträge abzuschließen, mit dem Ziel, die Interoperabilität für gemeinsame Übungen und Operationen zu verbessern.

Diese Unterstützungspartnerschaft zeigt, wie die NSPA effiziente, effektive und reaktionsschnelle multinationale Beschaffungen für fortschrittliche, interoperable Fähigkeiten ermöglicht. Wir sind stolz darauf, Deutschland bei dieser strategischen Investition für die maritime Überwachung und Sicherheit zu unterstützen, sagte Stacy A. Cummings, Generaldirektorin von NSPA.

MQ-9B umfasst die Modelle SkyGuardian® und SeaGuardian® sowie den neuen Protector RG Mk1, der derzeit an die Royal Air Force (RAF) des Vereinigten Königreichs geliefert wird. GA-ASI hat außerdem MQ-9B-Beschaffungsverträge mit Belgien, Kanada, Dänemark, Indien, Japan, Polen, Taiwan und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command abgeschlossen und freut sich, Deutschland in dieser Gruppe begrüßen zu dürfen. MQ-9B nahm auch an verschiedenen Übungen der US Navy teil, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

