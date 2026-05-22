Der weitere mögliche Verlauf des Goldpreises

Mitentscheidend für den Goldpreis werden die Entwicklung der US-Inflation, Aussagen der Fed und das weitere Geschehen im Nahen Osten sein.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und GoGold Resources Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.05.2026, 14:50 Uhr Zürich/Berlin

Beim Thema Goldpreis blicken Interessierte und Experten immer auch auf die Stärke oder Schwäche des US-Dollars, Zentralbankkäufe, geopolitische Risiken, Realzinsen und die ETF-Nachfrage. Letztere ist ein wichtiger Baustein. Aktuell scheint Gold wieder an Attraktivität als Absicherungsvehikel zu gewinnen. Und ETF-Zuflüsse geben einerseits die Stimmung von privaten und institutionellen Anlegern am Markt wieder und andererseits entsteht durch sie eine Nachfrage am physischen Markt. Und goldgedeckte ETFs und ähnliche Produkte machen einen nicht unerheblichen Teil des Goldmarktes aus.

Im April drehten die Kapitalzuflüsse, praktisch aus allen Regionen, ins Positive. Nachdem es im März zu deutlichen Abflüssen kam, verzeichneten die global physisch gedeckten Gold-ETFs laut dem World Gold Council im April Zuflüsse von 6,6 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem März entsprach dies einem Anstieg um ein Prozent auf 4.137 Tonnen Gold, was immerhin den dritthöchsten Stand aller Zeiten darstellt.

Gegenwind für den Goldpreis wird es immer wieder geben. Langfristig ist die Stimmung aber allgemein positiv. So geht auch Ronald-Peter Stöferle in der Jubiläumsausgabe des „In Gold We Trust“-Reports von einem Goldpreis von 8.900 US-Dollar für das Jahr 2030 aus. Das im Report zuvor formulierte Ziel von 4.800 US-Dollar bis 2030 ist bereits 2026 Realität geworden.

GoGold Resources (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ -), schuldenfrei, produziert Gold und Silber in Mexiko. Im zweiten Quartal, endend am 31. März 2026, wurden gut 230.000 Unzen Silber, rund 2.500 Unzen Gold sowie 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink produziert, damit fast 400.000 Unzen Silberäquivalent. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos rechnet das Unternehmen mit einem schnellen Baubeginn. Mit den laufenden Einnahmen können Los Ricos North und Los Ricos South bestens entwickelt werden.

Osisko Development (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ -) besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Osisko Development, GoGold Resources,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/05;

https://www.fondsprofessionell.de/news/maerkte/headline/neuer-in-gold-we-trust-report-kursziel-von-8900-us-dollar-250865/;

https://ingoldwetrust.report/in-gold-we-trust-report/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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