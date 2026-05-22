Gold und Silber geben Sicherheit

Silber reagiert zwar auch auf Zinssenkungserwartungen, so wie Gold. Jedoch besitzt Silber die Nachfragekomponente aus der Industrie.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Skeena Gold & Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.05.2026, 14:25 Uhr Zürich/Berlin

Den Sommer über wird die Fed vermutlich die Zinsen nicht senken, möglicherweise kommt es auch erst im nächsten Jahr zu niedrigeren Zinsen. Der Goldpreis erhält jedoch Rückhalt von den Zentralbanken. Mit dem Halten von Goldbeständen können Währungen stabilisiert werden und auch das Vertrauen in die Wirtschaft kann gestärkt werden. Langfristig verliert der US-Dollar an Wert und dies macht Gold so attraktiv für die Zentralbanken. Gold ist nun mal nicht gleichzeitig die Verbindlichkeit eines anderen Staates.

Kontinuierlich kaufen also viele Zentralbanken Gold. Dies ist eine strukturelle Nachfrage, während das Goldangebot relativ gleich bleibt. Da müsste schon der US-Dollar seine Stellung als hervorragende Leitwährung zurückerobern, damit sich etwas zum Nachteil von Gold ändert. Aber davon ist nicht auszugehen. Mit der Einführung des Euro 1999 wurde ein Wechselkurs von 1,18 USD/EUR festgelegt. Im Juli 2008 erreichte der US-Dollar 1,60 USD/EUR. 2025 lag der Durchschnittskurs bei 1,07 USD/EUR. In den vergangenen zwölf Monaten ist der US-Dollar um rund 3 Prozent gegenüber dem Euro gefallen.

Der Silberpreis profitiert von einer steigenden industriellen Nachfrage (Elektromobilität, künstliche Intelligenz, Photovoltaik) und von einer lockeren Geldpolitik. Gold wird in der Schmuckindustrie, in der Elektronik, in der Medizin verwendet. Zwar ist dies deutlich geringer als die Verwendung von Silber in der Industrie, aber es stellt einen Bereich dar, der für Nachfrage sorgt. Und gibt es eine Entspannung im Iran-Konflikt, so würden die Ölpreise sinken und damit den Inflationsdruck verringern. Dies wiederum würde für die US-Notenbank mehr Spielraum für Zinssenkungen bedeuten, was gut für Gold und auch Silber wäre.

Skeena Gold & Silver (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -) entwickelt in British Columbia im Goldenen Dreieck ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek). Das Projekt ist vollständig genehmigt und befindet sich jetzt im Bau. Produktionsaufnahme und erster Cashflow sind für das zweite Quartal 2027 geplant. Im Blickpunkt stehen zudem zwei früher bereits produzierende Projekte.

Vizsla Silver (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ -) besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Vizsla Silver, Skeena Gold & Silver,

https://www.ntg24.de/Goldpreis-zeigt-leichte-Staerke-12052026-AO-Edelmetall-Trading;

https://reisebuch.de/wechselkurse/us-dollar/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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