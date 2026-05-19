Der europäische Markt für Gesundheits-IT tritt in den „2027 Readiness Cycle“ ein, während Black Book während der HIMSS26-Woche in Kopenhagen 26 von Kunden am besten bewertete Anbieter bekannt gibt

Kategoriespezifische Auszeichnungen würdigen von Kunden bewertete Marktführer in den Bereichen datenfähige EHRs, Interoperabilität, Enterprise Imaging, Cloud, Cybersicherheit, KI, Beratung, Analytik, klinische Entscheidungsunterstützung und digitale Gesundheitsinfrastruktur

KOPENHAGEN, DK / ACCESS Newswire / 18. Mai 2026 / Black Book Research gab heute seine 2026 European Healthcare IT Client Satisfaction Honors bekannt und würdigte damit 26 Anbieter von Gesundheitstechnologien und -plattformen, deren herausragende Kundenorientierung mit der nächsten Phase der digitalen Gesundheit in Europa im Einklang steht: vertrauenswürdige Daten, grenzüberschreitende Interoperabilität, Verantwortlichkeit im Bereich KI, Widerstandsfähigkeit der Cybersicherheit, Cloud-Modernisierung, Verfügbarkeit im Bereich Enterprise Imaging, Analysebereitschaft und Transformation klinischer Arbeitsabläufe.

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Die Bekanntgabe erfolgt zeitgleich mit der HIMSS26 Europe, die vom 19. bis 21. Mai 2026 im Bella Center in Kopenhagen, Dänemark, stattfindet. Dort kommen Führungskräfte, Innovatoren und politische Entscheidungsträger aus dem Gesundheitswesen zusammen, um über digitale Reife, KI, Interoperabilität, Cybersicherheit und die Transformation des Gesundheitssystems zu diskutieren. Die Auszeichnung ist unabhängig und kategoriespezifisch und bedeutet keine offizielle Unterstützung durch HIMSS.

Laut Black Book spiegeln die Preisträger des Jahres 2026 einen entscheidenden Marktwandel wider. Die europäischen Gesundheitssysteme gehen über die grundlegende Digitalisierung hinaus und stellen eine für 2027 noch wichtigere Frage: Welche Plattformen können klinische Informationen in gesteuerte, sichere, interoperable, analyse- und KI-fähige Erkenntnisse für Patienten, Anbieter, Forscher und öffentliche Gesundheitssysteme umwandeln?

Der europäische Markt für Gesundheitstechnologie bewegt sich in einen Bereitschaftszyklus für 2027, und die Gewinner werden jene Anbieter sein, die nachweisen können, dass ihre Plattformen nicht nur installiert, sondern vertrauenswürdig, gesteuert und bereit für KI-gestützte Versorgung sind, sagte Doug Brown, Gründer von Black Book Research. Einkäufer auf Anbieterseite blicken über allgemeine Anbieteraussagen hinaus. Sie wollen konkrete Nachweise für die zukünftige Leistungsfähigkeit in den Betriebsbereichen, die am wichtigsten sind: Datenqualität, Interoperabilität, Workflow-Anpassung, Cybersicherheit, Implementierungsdisziplin, Analytik, Bilddatenverfügbarkeit, Cloud-Bereitschaft, KI-Governance und Rechenschaftspflicht nach der Inbetriebnahme.

Der von Black Book entwickelte 2026 European Data Valorisation Performance Index befragte 700 führende IT-Entscheidungsträger im Gesundheitswesen aus acht europäischen EMR-Märkten anhand eines Rahmens mit 18 KPIs, der klinische Datenerfassung, Interoperabilität, Datenqualität, Governance, Analytik, Forschungsbereitschaft, KI-Bereitschaft, Lokalisierung und Rechenschaftspflicht bei der Implementierung abdeckt. Die Auszeichnungen würdigen kategoriespezifische Kundenleistung und nicht eine allgemeine, pauschale Marktführerschaft.

Warum 2027 die nächsten europäischen Marktführer im Bereich Gesundheitstechnologie bestimmen wird

· 2027 wird ein entscheidendes Vorbereitungsjahr für europäische Gesundheitsorganisationen und Technologieanbieter sein. Der European Health Data Space hat sich vom politischen Konzept zur operativen Bereitschaftsagenda entwickelt, wobei die Europäische Kommission den März 2027 als Frist für die Verabschiedung mehrerer wichtiger Durchführungsrechtsakte festgelegt hat, bevor 2029 und 2031 die großen Anwendungsphasen des EHDS beginnen.

· Auch das EU-KI-Gesetz tritt schrittweise in Kraft: Wichtige Vorschriften gelten ab 2026, und zusätzliche Vorschriften für risikoreiche KI, die in regulierte Produkte eingebettet ist, sind nach dem aktuellen Zeitplan für 2027 vorgesehen, während die Kommission weiterhin Umsetzungshilfen und Leitlinien entwickelt.

· Auch die Verpflichtungen im Bereich Cybersicherheit werden beschleunigt. Gemäß dem Cyber Resilience Act gelten ab dem 11. September 2026 Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwerwiegende Vorfälle, die Produkte mit digitalen Elementen betreffen, während die Hauptverpflichtungen ab dem 11. Dezember 2027 gelten.

Bis 2027 werden europäische Einkäufer im Gesundheitswesen Technologieanbieter nach ihrer Bereitschaft beurteilen, nicht nach ihrer Rhetorik, sagte Brown. Der zukünftige Markt wird Plattformen belohnen, die dokumentieren können, wie Daten erfasst, ausgetauscht, gesichert, gesteuert, analysiert und am Behandlungsort nutzbar gemacht werden. Anbieter, die diese Vertrauenskette nicht nachweisen können, werden einer strengeren Prüfung durch Anbieter, Regulierungsbehörden, Boards, Patienten und Investoren ausgesetzt sein.

Laut Black Book wird die europäische Agenda für Gesundheitstechnologie im Jahr 2027 durch das Zusammenspiel mehrerer Anforderungen der Käufer geprägt sein:

· vertrauenswürdige Erfassung klinischer Daten und Qualitätskontrollen;

· sicherer Patientenzugang und grenzüberschreitender Informationsaustausch;

· überprüfbare KI und klinische Entscheidungsunterstützung;

· Resilienz im Bereich Cybersicherheit und Bereitschaft zur Meldung von Schwachstellen;

· Cloud-, Analyse- und forschungsfähige Infrastruktur;

· Enterprise Imaging und durchgängige Nutzbarkeit diagnostischer Daten;

· Lokalisierung über nationale Arbeitsabläufe, Sprachen und Beschaffungsvorschriften hinweg;

· Disziplin bei der Implementierung nach der Inbetriebnahme.

2026 Black Book European Data-Ready Hospital EHR and Clinical Data Platform Honors

Die folgenden acht Auszeichnungen für EHR- und klinische Datenplattformen spiegeln die Ergebnisse auf Länderebene des European Data Valorisation Test von Black Book wider, bei dem bewertet wurde, wie effektiv führende Anbieter Gesundheitsdienstleister dabei unterstützen, klinische Informationen in gesteuerte, interoperable, analysefähige, forschungsfähige und KI-fähige Informationen umzuwandeln.

Finnland – Tietoevry Lifecare / Lifecare Data Platform

Top-Kundenauszeichnung für Europas führenden Anbieter im Data Valorisation Test im Bereich datenfähiger EHR-Systeme

Ausgezeichnet für Finnlands führende Leistung bei datenbereiten EHR-Systemen, die Relevanz der Datenbasis auf nationaler Ebene, die Interoperabilität auf Kreisebene, die Analysebereitschaft und das Potenzial für die Forschung.

Vereinigtes Königreich – System C CareFlow EPR

Top-Kundenauszeichnung für den Marktführer im Bereich Data Valorisation Test hinsichtlich der NHS-nativen EPR-Leistung im Vereinigten Königreich

Ausgezeichnet für die Anpassung an britische Arbeitsabläufe, die Ausrichtung auf die gemeinsame Versorgung, die Zuverlässigkeit der Implementierung, die Benutzerfreundlichkeit der klinischen Dokumentation und die Datenkontinuität über alle NHS-Betriebsumgebungen hinweg.

Dänemark – Systematic Columna CIS

Top-Kundenauszeichnung für Dänemarks führendes System im Data Valorisation Test hinsichtlich der klinischen Kontinuität auf regionaler Ebene

Ausgezeichnet für den Betrieb von EHR in regionalen Krankenhäusern, die Unterstützung standardisierter klinischer Arbeitsabläufe und die Datenabstimmung zwischen Krankenhäusern und Kommunen.

Niederlande – ChipSoft HiX

Top-Kundenauszeichnung für den führenden Anbieter der Niederlande im Data Valorisation Test im Bereich Standardisierung klinischer Krankenhaus-Workflows

Ausgezeichnet für die Konsolidierung der Arbeitsabläufe in niederländischen Krankenhäusern, die lokale Marktanpassung, die Relevanz des integrierten EPD/PDMS und die Datenstandardisierung in einer ausgereiften EHR-Umgebung.

Schweden – Cambio COSMIC

Top-Kundenauszeichnung für Schwedens führenden Anbieter im Data Valorisation Test im Bereich strukturierter EHR-Datenleistung

Ausgezeichnet für die regionale Eignung in Schweden, die Erfassung strukturierter Informationen, die Erwartungen an offene Schnittstellen, die Glaubwürdigkeit der klinischen Akzeptanz und die Disziplin bei der Implementierung.

Frankreich – InterSystems TrakCare / HealthShare

Top-Kundenauszeichnung für Frankreichs führenden Anbieter im Data Valorisation Test im Bereich interoperabilitätsorientierter EHR- und HIE-Leistung

Ausgezeichnet für gesteuerten Informationsaustausch, longitudinale Datenintegration, Umsetzung von Interoperabilität und vertrauenswürdigen Zugriff auf konsolidierte klinische Informationen.

Deutschland – CompuGroup Medical / CGM

Top-Kundenauszeichnung für Deutschlands führenden Anbieter im Data Valorisation Test im Bereich sektorübergreifender Datenkontinuität

Ausgezeichnet für Anforderungen an die Datenkontinuität in Krankenhäusern, ambulanten und teilstationären Einrichtungen, insbesondere in fragmentierten, sektorübergreifenden Versorgungsumgebungen.

Spanien – CGM SELENE

Top-Kundenauszeichnung für Spaniens führenden Anbieter im Data Valorisation Test im Bereich EHR-Leistung öffentlicher Krankenhäuser

Ausgezeichnet für die Relevanz für krankenhausspezifische Arbeitsabläufe in Spanien, die Vertrautheit mit dem Betrieb öffentlicher Krankenhäuser und die regionale Verbreitung.

2026 Black Book Europe Auszeichnungen für Innovation, Infrastruktur und Kundennutzen

Black Book würdigte zudem 18 Anbieter, deren größter Kundennutzen mit den Prioritäten in den Bereichen Infrastruktur, Intelligenz, Sicherheit und Arbeitsabläufe übereinstimmt, die den europäischen Markt für Gesundheitstechnologie im Jahr 2027 prägen werden.

Diagnostische Intelligenz, Enterprise Imaging und klinische Datenverfügbarkeit

GE HealthCare

Top-Kundenauszeichnung für diagnostische Intelligenz und klinische KI-Fähigkeiten

Ausgezeichnet für Diagnosedaten, klinische KI-Unterstützung, bildgebungsgestützte Behandlungswege und die Modernisierung digitaler Diagnose-Workflows.

Fujifilm Healthcare

Top-Kundenauszeichnung für Bildgebungsinformatik und Modernisierung radiologischer Arbeitsabläufe

Ausgezeichnet für Bildgebungsinformatik, die Optimierung radiologischer Arbeitsabläufe, diagnostische Bildgebungssysteme und die Modernisierung bildgebender Verfahren in verschiedenen medizinischen Einrichtungen.

Sectra

Top-Kundenauszeichnung für Enterprise Imaging, PACS und digitale Pathologie-Workflows

Ausgezeichnet für Enterprise Imaging, PACS, radiologische Arbeitsabläufe, digitale Pathologie und die Verfügbarkeit/Nutzbarkeit von Bilddaten.

Cloud, Beratung, Analytik und Transformation des Gesundheitssystems

Amazon Web Services

Top-Kundenauszeichnung für Cloud-Infrastruktur im Gesundheitswesen und Datenplattform-Bereitschaft

Ausgezeichnet für skalierbare Cloud-Infrastruktur, Modernisierung von Gesundheitsdaten, sichere Plattformdienste und die Bereitschaft von Anbietern für Analyse-, KI- und Forschungs-Workloads.

KPMG

Top-Kundenauszeichnung für Beratung zur Transformation im Gesundheitswesen und EHDS-Bereitschaft

Ausgezeichnet für Beratungsunterstützung in den Bereichen digitale Strategie, Transformation von Betriebsmodellen, Governance, Risiko, Compliance, Datenmodernisierung und groß angelegte Veränderungen im Gesundheitssystem.

NTT DATA

Top-Kundenauszeichnung für Dienstleistungen zur Transformation der Gesundheits-IT

Ausgezeichnet für Unternehmenstransformation, Systemintegration, Modernisierung des öffentlichen Sektors und Implementierungskapazitäten zur Unterstützung komplexer digitaler Gesundheitsprogramme.

SAS

Top-Kundenauszeichnung für Gesundheitsanalytik und Entscheidungsintelligenz

Ausgezeichnet für Analytik, Entscheidungsintelligenz, Datenmanagement, KI-Governance und Erkenntnisse zur Bevölkerungsgesundheit.

Cybersicherheit und operative Resilienz

Palo Alto Networks

Top europäische Kundenauszeichnung für Zero-Trust- und Cloud-Sicherheitslösungen im Gesundheitswesen

Ausgezeichnet für Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Bedrohungserkennung, Zero-Trust-Architektur und Cyber-Resilienz im Gesundheitswesen.

ThreatLocker

Top europäische Kundenauszeichnung für Endpoint-Whitelisting und Ransomware-Prävention

Ausgezeichnet für Anwendungskontrolle, Endpunktschutz, Ringfencing und Funktionen zur Ransomware-Prävention, die die klinische Kontinuität und die operative Cyber-Resilienz unterstützen.

x-tention / SecurITe

Top-Kundenauszeichnung für verwaltete Cyber-Resilienz im Gesundheitswesen und sicheren Betrieb europäischer Infrastrukturen

Ausgezeichnet für sichere Gesundheitsinfrastruktur, Cybersicherheitsmaßnahmen, Managed Resilience und Unterstützung für Krankenhäuser und regionale Gesundheitsorganisationen, die zunehmendem Druck in Bezug auf Cybersicherheit und Betriebskontinuität ausgesetzt sind.

KI, klinisches Wissen, Dokumentation und Präzisionsmedizin

Deepinsight

Top europäische Kundenauszeichnung für nordische Gesundheitsdatenintelligenz und operative KI

Ausgezeichnet für datengestützte Gesundheitsintelligenz, operative Einblicke, KI-gestützte Workflow-Unterstützung und regionale Relevanz in nordischen Innovationsumgebungen im Gesundheitswesen.

Helix

Top-Kundenauszeichnung für Präzisionsgesundheitsdaten und die europäische Infrastruktur für Bevölkerungsgenomik

Ausgezeichnet für Präzisionsgesundheitsinfrastruktur, die Erschließung genomischer Daten, Anwendungsfälle im Bereich der Bevölkerungsgesundheit und die wachsende Rolle strukturierter Genomik-Intelligenz in modernen Ökosystemen für Gesundheitsdaten.

Heidi Health

Top europäische Kundenauszeichnung für Innovationen im Bereich KI-gestützter klinischer Dokumentation

Ausgezeichnet für die klinische Dokumentation im Alltag, die Unterstützung der Produktivität von Klinikern und die Marktdynamik bei der Reduzierung des Dokumentationsaufwands durch KI-gestützte Arbeitsabläufe.

Wolters Kluwer Health

Top-Kundenauszeichnung für klinisches Wissen und Entscheidungsunterstützung

Ausgezeichnet für evidenzbasierte klinische Inhalte, Versorgungsleitlinien, Entscheidungsunterstützung und inhaltsgestützte Qualitätsverbesserung.

Europäische Interoperabilität, Infrastruktur und Plattformmodernisierung

Huawei

Top-Kundenauszeichnung für digitale Gesundheitsinfrastruktur und Cloud-Konnektivität

Ausgezeichnet für digitale Infrastruktur, Netzwerkmodernisierung, Cloud-Konnektivität und eine robuste Architektur des Gesundheitssystems.

Gnomon Informatics

Top-Kundenauszeichnung für den interoperablen Datenaustausch

Ausgezeichnet für standardkonformen Datenaustausch, Engagement für Interoperabilität und zunehmende Bedeutung im Bereich des Austauschs von Gesundheitsdaten.

Founda Health

Top europäische Kundenauszeichnung für Innovationen bei API-First-Interoperabilitätsplattformen

Ausgezeichnet für modulare Integration, API-first-Architektur und Innovationen im Bereich der plattformübergreifenden Interoperabilität.

Dedalus

Top-Kundenauszeichnung für klinische Lokalisierung in Europa

Ausgezeichnet für die anhaltende Relevanz der Krankenhaussoftware in mehreren europäischen Ländern über ORBIS, DxCare, HCIS und verwandte Plattformen hinweg, mit Stärken in den Bereichen Lokalisierung, Breite des Krankenhaus-Softwarepakets und Modernisierung klinischer Arbeitsabläufe.

Was kommt als Nächstes für europäische Patienten, Anbieter und Softwareplattformen?

Laut Black Book wird die nächste Phase des Wettbewerbs im Bereich der europäischen Gesundheits-IT davon geprägt sein, wie gut Plattformen drei Gruppen gleichzeitig bedienen: Patienten, die sicheren Zugang und Kontinuität erwarten; Anbieter, die Entlastung bei den Arbeitsabläufen und vertrauenswürdige Entscheidungshilfen benötigen; sowie Software-Ökosysteme, die in einem stärker regulierten, interoperablen und evidenzbasierten Markt agieren müssen.

Für Patienten wird sich die Zukunft daran messen lassen, ob Gesundheitsinformationen sie sicher über verschiedene Versorgungseinrichtungen und Grenzen hinweg begleiten, ob sie auf ihre Unterlagen zugreifen und diese kontrollieren können und ob KI-gestützte Versorgung Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontinuität verbessert, ohne dabei Datenschutz oder Vertrauen zu beeinträchtigen.

Für Anbieter wird die Leistungsfähigkeit von Software daran gemessen, ob die Technologie den Verwaltungsaufwand reduziert, die klinische Dokumentation verbessert, die Arbeitsabläufe bei Diagnose und Versorgungskoordination optimiert, die Versorgungskontinuität bei Cybervorfällen gewährleistet und Daten liefert, die auch über den ursprünglichen Versorgungsort hinaus vertrauenswürdig bleiben.

Für Softwareplattformen wird die Wettbewerbsdifferenzierung weniger von weitreichenden Plattformversprechen als vielmehr von nachweisbaren Fakten abhängen: Interoperabilitätsleistung, Datenqualität, Lokalisierung, Implementierungsdisziplin, KI-Governance, Cybersicherheit durch Design, Forschungsbereitschaft und messbare Rechenschaftspflicht nach der Inbetriebnahme.

Die zukünftige europäische Gesundheitsplattform wird kein geschlossenes Datensystem sein, sagte Brown. Es wird eine governance-konforme Datenumgebung sein, die eine sicherere Versorgung, effizientere Anbieter, besser informierte Patienten und eine verantwortungsbewusstere KI unterstützt. Auf diese Transformation bereiten sich europäische Käufer bereits vor, und 2027 wird Anbieter mit glaubwürdiger Einsatzbereitschaft von Anbietern unterscheiden, die lediglich über Botschaften verfügen.

Black Book ermutigt Teilnehmer der HIMSS26 Europe, die Behauptungen der Anbieter direkt zu überprüfen

Black Book weist darauf hin, dass viele der 2026 ausgezeichneten Unternehmen während der HIMSS26 Europe-Woche in Kopenhagen aktiv ausstellen, Vorträge halten, sponsern oder auf andere Weise teilnehmen. Black Book ermutigt HIMSS-Mitglieder, Führungskräfte von Anbietern, CIOs, CMIOs, CNIOs, Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit, Data-Governance-Teams, Führungskräfte im Beschaffungswesen, Führungskräfte im Bereich klinische Informatik und Investoren im Bereich digitale Gesundheit, diese ausgezeichneten Anbieter aktiv auf der Messe, in gesponserten Veranstaltungen, im Interoperability Showcase, auf Innovationsforen und im Rahmen geplanter Executive Briefings aufzusuchen.

Die HIMSS Europe ist der Ort, an dem zukunftsorientierte Anbieter ihre Behauptungen persönlich unter Beweis stellen sollten, sagte Brown. Die Teilnehmer sollten direkte Fragen zu Produktionsimplementierungen, Kundenzufriedenheit, EHDS-Roadmaps, Nachweisen zur Datenqualität, Interoperabilitätsleistung, Cybersicherheitsbereitschaft, KI-Governance, nahtloser Verfügbarkeit von Bilddaten, Implementierungskapazität und Rechenschaftspflicht nach der Inbetriebnahme stellen. Die Anbieter, die für 2027 am besten positioniert sind, werden diejenigen sein, die mit Belegen antworten können.

Warum gezielte Auszeichnungen für europäische Top-Kunden wichtig sind

Das Auszeichnungsformat von Black Book für 2026 spiegelt ein reiferes Beschaffungsumfeld im Bereich Healthcare-IT wider. Europäische Gesundheitssysteme bewerten Anbieter nicht mehr allein anhand allgemeiner Plattformversprechen. Käufer verlangen Nachweise für konkrete Leistungsfähigkeit in den operativen Bereichen, die für ihre Organisationen am wichtigsten sind.

Die Top Client Honors 2026 identifizieren den spezifischen Bereich, in dem jeder Anbieter am relevantesten ist, anstatt eine allgemeine Marktführerschaft überzubewerten. Dieser Ansatz ist besonders wichtig in Europa, wo sich nationale Arbeitsabläufe, Beschaffungsvorschriften, Interoperabilitätsverpflichtungen, EHDS-Bereitschaft, Sprachlokalisierung, Implementierungskapazitäten und Erwartungen an die Datenverwaltung von Land zu Land erheblich unterscheiden.

Je komplexer der Markt wird, desto präziser muss die Bewertung sein, sagte Brown. Die Top Client Honors geben Einkäufern einen klareren Überblick darüber, wo der Wert eines Anbieters heute am größten ist und wo dieser Wert morgen wahrscheinlich am wichtigsten sein wird. Im Markt von 2027 wird Präzision entscheidend sein, da Führungskräfte im Gesundheitswesen weniger Toleranz für vage Transformationsversprechen haben und mehr nach nachgewiesener operativer Leistung verlangen werden.

Die europäische Studie von Black Book ergab, dass die EHDS-Bereitschaft von der politischen Diskussion hin zu Tests der Umsetzung durch die Anbieter übergegangen ist, wobei Führungskräfte im Gesundheitswesen Anbieter hinsichtlich Budgetauswirkungen, Roadmaps, vertraglichen Verpflichtungen, EHR-Bereitschaft, Datenqualität, Sicherheitslage, Reife der Interoperabilität und Sekundärnutzungsvorgängen bewerten.

Über Black Book Research

Black Book Research ist ein unabhängiges, herstellerneutrales Forschungs- und Umfrageunternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, das sich auf Anbieterleistung, Nutzerzufriedenheit und globale Marktinformationen zur Gesundheits-IT konzentriert. Black Book sammelt Feedback von Technologieanwendern, Führungskräften, Klinikern, Informatik- und Datenverantwortlichen, Datenschutz- und Sicherheitsexperten sowie operativen Stakeholdern, die an der Technologieauswahl und Leistungsbewertung beteiligt sind.

Black Book veröffentlicht Rankings und Kundenauszeichnungen aus einer herstellerneutralen Perspektive. Die Methodik des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf vergleichende Leistungsbewertung, Kunden- und Nutzererfahrungen, Marktsegmentierung und strukturierte KPI-Bewertung. Vollständige Datensätze und detaillierte HIT-Einblicke für einzelne Länder für das Jahr 2026 stehen Branchenakteuren auf der Website als kostenlose Downloads zur Verfügung.

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