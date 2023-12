Das Rote Meer, die Inflation und der Goldpreis

Die Inflation in der Eurozone geht zurück. Das könnte sich aber ändern.

Im Euroland lagen im November die Verbraucherpreise nur noch um 2,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Oktober betrug die Teuerungsrate 2,9 Prozent und ein Jahr zuvor gewaltige 10,1 Prozent. Doch sollte es wieder zu Lieferengpässen kommen, könnte sich das schnell ändern. Lieferengpässe drohen im Roten Meer. Dort beschossen nicht zum ersten Mal Huthi-Rebellen Schiffe, die durch die Meerenge Bab al-Mandab fahren müssen. Es sind Auswirkungen des Gaza-Krieges, die hier zu Problemen führen. Aktuell haben sich zehn Staaten zusammengeschlossen, um die Schifffahrt zu schützen.

Durch das Rote Meer kommen eine Menge Waren, auch auf deutschen und europäischen Schiffen. Schon meiden große Reedereien das Rote Meer. Der Krieg im Gazastreifen weitet sich also so aus. Wichtige Seewege über den Suezkanal am Nordende des Roten Meeres sind in Mitleidenschaft gezogen. Und diesen Weg nehmen in der Regel rund 30 Prozent aller Frachtschiffe. Für Europa bedeutet dies, dass der komplette Handel mit Asien gestört wird.

Müssen die Schiffe einen anderen Weg nehmen, nämlich um Afrika herum, sind sie deutlich länger unterwegs, die Waren auf den Handelsschiffen dürften teurer werden. Wohl aufgrund besserer Auslastung sind auch schon Aktien von Reedereien gestiegen. So könnte es also passieren, dass die Inflation wieder an Fahrt aufnimmt. Und das ist ein weiterer Baustein, der zusätzlich den Goldpreis beflügeln könnte. Da sollten auch Werte von Goldunternehmen wie Calibre Mining oder Aurania Resources nicht fehlen.

