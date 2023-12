Moderne Technologien brauchen Rohstoffe

Egal, ob Smartphones, Elektrofahrzeuge oder die Photovoltaiktechnik, sie alle brauchen kritische Rohstoffe.

Die von der EU auf die Liste der kritischen Rohstoffe gesetzten Stoffe werden immer mehr. Als letztes kamen Feldspat, Helium, Mangan, Kupfer und Nickel dazu. Phosphor, Vanadium oder Lithium und Kobalt, strategische und kritische Rohstoffe stehen im Blickpunkt. Souveränität sowie eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung sind gefragt.

So verbessert jetzt das EU-Parlament das Gesetz zu den kritischen Rohstoffen. Unter anderem sollen die Forschung und umweltfreundlichere Abbau- und Produktionsmethoden gefördert werden. Denn mit der wachsenden Digitalisierung und dem Wandel zu Energie aus erneuerbaren Quellen wird der Bedarf nach diesen Rohstoffen deutlich ansteigen. Ein Unternehmen, das sich um Nickel, Vanadium, Phosphor, Neodym kümmert, ist Green Shift Commodities – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift-commodities-ltd/ -. Ein Lithiumprojekt in Argentinien und eines in Nord-Ontario runden das Portfolio ab.

Für Investoren sollten also nicht nur Edelmetalle und Basismetalle im Fokus stehen, sondern auch die Rohstoffe für die Zukunft. Ein weiterer bedeutender Rohstoff ist Kali. Mehr als acht Milliarden Menschen bevölkern die Erde und es werden mehr. Laut Schätzungen der UN soll in den 2080er Jahren die Zahl auf zirka zehn Milliarden Menschen anwachsen.

Dünger ist unentbehrlich für den Ertrag und die Qualität der Ernte. Die Nachfrage nach Kali wird also steigen, so die einhelligen Meinungen. Da lohnt auch ein Blick auf Kali-Unternehmen wie etwa Millennial Potash – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ -. Dessen aussichtsreiches Kaliprojekt liegt in Gabun, Afrika. Und es verfügt über die volle Unterstützung der dortigen Regierung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

