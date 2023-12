Swiss Hospitality Collection relauncht Buchungsplattform mit Website für Gäste und repositioniert Sub Brands

Der Hotelverbund stärkt seine Position als führende Gruppe von Privathotels in der Schweiz: Mit der Erweiterung des Angebots stehen Hotelmitgliedern weitere Vermarktungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Verantwortlichen legen mit der neuen Website nun einen noch stärkeren Fokus auf die Bedürfnisse der Gäste: Mit dem Launch einer neuen, nutzerfreundlichen Website sollen diese vor allem von der Einführung von themenbezogenen Markenwelten profitieren, denen die einzelnen Hotels zugehörig sind. So können Gäste nun in verschiedenen Regionen ihren Urlaub oder ihre Städtereise entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Vorlieben buchen sowie die Schweiz in all ihrer Vielfalt entdecken. Auch für Tagungen, Feiern oder Familienfeste besteht für Interessierte die zusätzliche Option, sich schweizweit einen umfangreichen Überblick zu verschaffen und direkt über die neue Website in den darauf spezialisierten Hotels anzufragen bzw. auf entsprechende Informationen zuzugreifen.

„Wir freuen uns, unseren Gästen ein noch breiteres Spektrum an Erlebnissen vorzustellen. Gleichzeitig bieten wir ihnen eine attraktive Gelegenheit an, ihre Aufenthalte direkt bei uns zu planen und auf unserer neuen Website zu buchen. Die Website selbst ist darüber hinaus informativer gestaltet. Auch die Buchung erfolgt nun intuitiver. Davon profitieren vor allem die Hotels unserer Mitglieder“, so Wilhelm K. Weber, Verwaltungsratspräsident der Swiss Hospitality Collection (SHC).

Die Neupositionierung der Marken ist ein bedeutender Schritt für die Swiss Hospitality Collection (SHC), um zukünftig eine erfolgreiche Vermarktung der individuellen und inhabergeführten Hotelbetriebe zu garantieren:

– Swiss Alpine Hotels: Diese Hotels zeichnet ihre Lage in den Alpen aus. Dadurch entstehen vielfältige Freizeitangebote in den Schweizer Bergen – zu jeder Jahreszeit.

– Swiss Boutique Hotels: Einzigartigkeit der Schweizer Gastfreundschaft in exquisiten Boutique-Hotels, die für ihre besondere Atmosphäre und Individualität bekannt sind.

– Swiss Family Hotels: Die familienfreundlichen Unterkünfte, die speziell darauf ausgerichtet sind, schaffen für Familien unvergessliche Momente und einzigartige Erlebnisse für Gross und Klein.

– Swiss Lakeside Hotels: Für eine Lage unmittelbar am Wasser eignen sich diese Hotels optimal und beinhalten eine exklusive Hotelauswahl an einigen der rund 1.500 Seen in der Schweiz.

– Swiss SPA Hotels: In diesen Hotels stehen Entspannung und Erholung im Mittelpunkt. Es handelt sich hier um Oasen der Regeneration mit einer Vielzahl von Wellness-Angeboten und Erholungsmöglichkeiten.

– Swiss Urban Hotels: Die Hotels befinden sich in den Schweizer Städten wie beispielsweise Zürich, Basel, Luzern oder Bern. Sowohl für einen Städtetrip als auch Geschäftsreisen bieten sich diese Hotels an, da sie als optimaler Ausgangspunkt zum Entdecken der Stadt dienen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Swiss Hospitality Collection AG by Grand Metropolitan Hotels

Frau Janin Blaser

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.swisshc.ch

email : j.blaser@grandmethotels.com

Die Swiss Hospitality Collection ist eine Kooperation von privat geführten Hotels, die mit innovativen Betriebskonzepten erfolgreich positioniert sind. Die Idee ist ein „neuer Ansatz für Hotelkooperationen“, mit einem modularen Leistungsangebot von Distribution bis Sales Outsourcing, das je nach Bedürfnis des Hotels individuell zusammengestellt werden kann.

Die Gruppe umfasst aktuell rund 50 Hotelbetriebe in der Schweiz.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.