Das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel als Schutz vor Greenwashing-Vorwürfen

Wie das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel Unternehmen wirksam dabei unterstützt, glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation zu gewährleisten.

Berlin, 12.02.2025 – In einer Zeit, in der Verbraucher und Investoren zunehmend Wert auf nachhaltige Geschäftspraktiken legen, sehen sich Unternehmen verstärkt mit dem Vorwurf des Greenwashings konfrontiert. Greenwashing bezeichnet die Praxis von Unternehmen, sich umweltfreundlicher darzustellen, als sie tatsächlich sind, was zu Vertrauensverlusten und rechtlichen Konsequenzen führen kann. Ein wirksames Mittel, um solchen Vorwürfen entgegenzuwirken, sind externe Zertifizierungsverfahren von unabhängigen Prüfstellen wie der DGQA – Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH (DGQA).

Die Bedeutung externer Zertifizierungen

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen transparent und glaubwürdig zu kommunizieren. Interne Selbstauskünfte stoßen dabei oft auf Skepsis. Ganz anders sieht es bei externen Zertifizierungen aus. Sie bieten eine objektive Bewertung und bestätigen die tatsächliche Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen. Ein anerkanntes Gütesiegel signalisiert Kunden, Partnern und Investoren, dass das Unternehmen ernsthaft und überprüfbar nachhaltig agiert.

„Die Vergabe unseres ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegels basiert auf strengen Kriterien und unabhängigen Prüfungen. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsleistungen glaubwürdig nach außen zu tragen und schützen sie so wirksam vor unbegründeten Greenwashing-Vorwürfen“, betont Frank Mutschke, Geschäftsführer der DGQA.

Vorteile für Unternehmen

Die Inanspruchnahme externer Gütesiegel bietet mehrere Vorteile, u.a.:

* Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Ein unabhängiges Zertifikat stärkt das Vertrauen der Stakeholder in die kommunizierten Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

* Rechtliche Absicherung: Durch die Einhaltung geprüfter Standards minimieren Unternehmen das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen aufgrund irreführender Umweltbehauptungen.

* Wettbewerbsvorteil: Zertifizierte Unternehmen heben sich positiv von Mitbewerbern ab und können ihre Marktposition stärken.

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Mit der zunehmenden Sensibilisierung für Umwelt- und Klimathemen wächst auch der Druck auf Unternehmen, authentische Nachhaltigkeitsstrategien zu verfolgen und transparent zu kommunizieren. Externe Zertifizierungen werden dabei immer mehr zum Standard, um Glaubwürdigkeit zu gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu sichern.

Unternehmen haben die Möglichkeit, sich auf der Webseite der DGQA für das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel zu bewerben.

Über die DGQA

Die Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH (DGQA) ist ein führendes Zertifizierungsunternehmen, das Unternehmen in Deutschland bei der Erreichung und Aufrechterhaltung höchster Standards in den Bereichen Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung unterstützt. Mit ihren unabhängigen Prüfverfahren bietet die DGQA eine objektive Bewertung und schafft Vertrauen bei Verbrauchern und Geschäftspartnern.

Über ROBIN GUT:

ROBIN GUT ist eine unabhängige Initiative, die vom bekannten TV-Moderator und Journalisten Dieter Könnes gegründet wurde und sich für Nachhaltigkeit im Sinne der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele engagiert. Gegründet als gemeinnütziger Verein und jetzt als Initiative fortgeführt, setzt sich ROBIN GUT für konkrete Projekte im Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und ressourcenschonendes Handeln ein. Sie vernetzt Unternehmen, Privatpersonen und Organisationen, schafft Bewusstsein durch Kampagnen, Videopodcasts und Pflanzaktionen und gibt Anreize zum nachhaltigen Handeln.

