Kodiak bestätigt das Potenzial der MPD Northwest-Schürfrechte und fügt weitere strategische Schürfrechte hinzu – neues Schwerpunktgebiet für 2025

12. Februar 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gab heute die ersten regionalen Explorationsergebnisse des Unternehmens von den im Herbst 2024 erworbenen MPD Northwest-Schürftrechten (vormals Aspen Grove, siehe Pressemitteilung vom 16. September 2024) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia bekannt. Die MPD Northwest-Schürfrechte beherbergen die hochgradige, oberflächennahe Zone Ketchan, die einen bedeutsamen Teil der bevorstehenden MPD-Mineralressourcenschätzung ausmachen wird, sowie mehrere andere bekannte Mineralvorkommen, die beträchtliches Explorationspotenzial aufweisen. Es wurden auch historische Daten analysiert, was zum Erwerb neuer Schürfrechte führte.

Highlights

– MPD Northwest ist ein umfassendes, 118 km² großes Schürfrechtepaket, das kürzlich zu MPD hinzugefügt wurde. Es beherbergt 18 bekannte Mineralvorkommen, einschließlich sechs mit bedeutsamem porphyrbezogenem Kupfer-Gold. Abbildung 1

– Die umfassende Zone Ketchan erweitert MPD um einen bedeutsamen, mittels Bohrungen erprobten, oberflächennahen, hochgradigen Kupfer-Gold-Bestand. Sie wurde auf einer Fläche von 1.800 mal 500 m bebohrt – etwa dreimal so groß wie die Fläche der von Kodiak entdeckten Zone Gate – und ist in die meisten Richtungen weiterhin offen. Abbildung 2

– Im Jahr 2024 entnommene Festgesteinsschürfproben bestätigen die hochgradige Mineralisierung auf Ketchan. Die beiden besten Proben ergaben 0,55 % Cu, 0,32 g/t Au und 0,5 g/t Ag bzw. 0,38 % Cu, 0,78 g/t Au und 1,7 g/t Ag. Abbildung 3, Tabelle 1

– Datenüberprüfungen, erneute Aufzeichnungen ausgewählter Bohrkerne, Probennahmen sowie geologische Modellierungen haben bestätigt, dass die Zone Ketchan ein wesentlicher Bestandteil der bevorstehenden Mineralressourcenschätzung für MPD sein wird.

– Die Zone Ketchan ist nur 4,5 km von der hochgradigen Zone Gate entfernt. Diese Nähe und potenzielle Synergien mit Gate sowie mehrere nahe gelegene Ziele machen dieses Gebiet zu einer Priorität. Abbildung 1

– Modellierungen mit der KI-Software von VRIFY haben neue vielversprechende Gebiete bei MPD Northwest identifiziert, einschließlich potenzieller Erweiterungen der Zone Ketchan. Abbildung 4

– Regionale Explorationen haben eine beträchtliche Mineralisierung durch frühe Schürfgrabungen, Kartierungen und geochemische Bodenuntersuchungen an ausgewählten Standorten entlang des nördlichen Abschnitts von Mineralvorkommen im Zentrum von MPD Northwest bestätigt. Abbildung 3

– Zum Schürfrechteblock MPD Northwest wurden drei weitere Schürfrechte hinzugefügt. Diese sichern einen strategischen Landbesitz im Gebiet Ketchan, der Interpretationen zufolge Erweiterung dieser Zone beherbergen könnte (die Delorme-Schürfrechte) sowie hochgradige Vorkommen im Norden (das Schürfrecht Tom).

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: Wir freuen uns über die Ergebnisse unserer ersten Explorationsarbeiten und der Überprüfung der historischen Daten in den MPD Northwest-Schürfrechten, die uns in unserer Entscheidung bestätigen, diese Schürfrechte im vergangenen Herbst erworben zu haben. Die Bohrungen, die von früheren Betreibern in der Zone Ketchan durchgeführt wurden, haben eine mineralisierte Zone von beträchtlicher Größe und mit guten Gehalten beschrieben. Wir sind nicht nur zuversichtlich, dass die Zone Ketchan einen wesentlichen Teil unserer Ressourcenschätzung ausmachen wird, sondern sind auch davon überzeugt, dass viel Raum für eine Erweiterung in mehrere Richtungen vorhanden ist. Ebenso erfreut sind wir über die Ziele und die Prospektivität des restlichen Schürfrechtepakets MPD Northwest, das sowohl mittels Bohrungen erprobte Kupfer- und Goldmineralisierungen als auch unerprobte Ziele mit Potenzial für neue Entdeckungen beherbergt. Bei der Planung unseres Explorationsprogramms für 2025 ist MPD Northwest zweifelsohne eine Priorität.

Abbildung 1: Karte der Projektgebiete und Explorationsziele, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden – Projekt MPD, Southern BC. Die Schürfrechte Tom und die Einliegerschürfrechte Delorme wurden jetzt zum Projekt hinzugefügt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78453/Kodiak_120225_DEPRcom.001.jpeg

Zone Ketchan

Die Zone Ketchan ist ein oberflächennahes, hochgradiges Porphyr-Kupfer-Gold-System, das mittels historischer geophysikalischer Untersuchungen sowie geologischer Kartierungen und Bohrungen definiert wurde. Sie liegt 6 km östlich des Highway 5A und ist 4,5 km von der von Kodiak entdeckten Zone Gate entfernt.

Historische Bohrungen auf 15.582 m in 86 Bohrlöchern bis 2016 weisen darauf hin, dass die Zone Ketchan ein umfassendes Porphyrsystem beherbergt, dessen Streichenlänge nahezu doppelt so lang ist wie jene der hochgradigen Zone Gate von Kodiak, die zurzeit bebohrt wird. Ketchan wurde auf einer Fläche von 1.800 mal 500 m bebohrt, gegenüber 1.000 mal 300 m bei Gate. Die Mineralisierung erstreckt sich von der Oberfläche des Festgesteins bis in eine Tiefe von über 400 m. Dieses System ist weiterhin in mehrere Richtungen offen (siehe Abbildung 2).

Die bisherigen Arbeiten von Kodiak bei Ketchan umfassten Schürfprobennahmen und eine Überprüfung der historischen Arbeiten. Diese bestätigten die Eignung von Ketchan für die Integration in eine bevorstehende Ressourcenschätzung für MPD, wie am 16. Januar 2025 bekannt gegeben wurde. Neue Arbeiten im Jahr 2025 sollen die Zone Ketchan mittels Bohrungen zusätzlich erweitern.

Abbildung 2: Nordwest-Südost-Längsschnitt der Zone Ketchan mit historischen Bohrergebnissen bis 2016. Ausgewählte historische Abschnitte zeigen eine bedeutsame oberflächennahe Mineralisierung auf einer Streichenlänge von 1,8 km.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78453/Kodiak_120225_DEPRcom.002.jpeg

Explorationsergebnisse von MPD Northwest

Die MPD Northwest-Schürfrechte beherbergen 18 bekannte Mineralvorkommen, einschließlich sechs mit bedeutsamem porphyrbezogenem Kupfer-Gold (+/- Silber, Molybdän): Ketchan, Par, Zig, Thalia, Thor und Coke. Seit dem Erwerb im September 2024 führte das Unternehmen in diesen Schürfrechten frühe regionale Explorationen durch und erstellte eine erste Analyse unter Verwendung der KI-Engine von VRIFY.

Ergebnisse der Schürfgrabungen

Kodiak entnahm im Jahr 2024 insgesamt 38 Gesteinsproben bei Schürfgrabungen im Schürfrechteblock MPD Northwest. Das Hauptaugenmerk war darauf gerichtet, repräsentative Proben von den meisten mineralisierten Zielen zu entnehmen, um die Gehalte zu bestätigen und die Geologie zu verstehen. Weitere Folgearbeiten sind im Jahr 2025 geplant. Ausgewählte Analyseergebnisse von diesen Arbeiten sind in Tabelle 1 und Abbildung 3 enthalten.

Die höchsten Kupfer- und Silberergebnisse der Schürfgrabungen 2024 bei MPD Northwest ergaben 3,39 % Cu und 16,9 g/t Ag im Zielgebiet Thalia im nordwestlichen Teil des Projekts (Probe 222339). Die Probe wurde von Kupferglanzerzgängen entnommen, die in Porphyrtuff und Sandstein enthalten sind.

Die hochgradigste goldreiche Kupfermineralisierung wurde bei Probennahmen im Gebiet der Zone Ketchan vorgefunden und ergab 0,55 % Cu, 0,32 g/t Au und 0,5 g/t Ag (Probe 222321) und 0,38 % Cu, 0,78 g/t Au und 1,7 g/t Ag (Probe 222343).

Tabelle 1: Höhepunkte der Ergebnisse der Schürfgrabungen 2024 bei MPD Nordwest

Probe Easting Northing Prospektionsgebiet Cu % Au g/t Ag g/t Art des Wirtsgesteins

UTM Nad83 Z10 UTM Nad83 Z10

222339 674496 5524190 Thalia 3,39 0,00 16,9Erzgänge in

Porphyr-Tuff-Sandstein

222319 672448 5525510 Zig 1,34 0,01 3,9Monzonit

(Findling)

222318 672144 5526920 Nor 1,20 0,01 2,8Konglomerat

222321 676758 5516509 Ketchan 0,55 0,32 0,5Monzonit

222335 676884 5516556 Ketchan 0,53 0,23 2,6Monzonit

222311 676220 5517030 Ketchan 0,44 0,42 2,1Monzonit

222343 676147 5516799 Ketchan 0,38 0,78 1,7Monzonite-Gabbro-Brekzie

222334 677001 5516360 Ketchan 0,27 0,38 1,2Monzonit

222322 670064 5520377 Par 0,15 0,62 1,8Rhyolith

Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchungen

Ende 2024 wurden in den MPD Northwest-Schürfrechten zwei vorbereitende Bodenprobenraster erstellt, um die Eigenschaften des Geschiebemergels zu ermitteln und die geochemischen Bodenprobennahmemethoden zu testen. Die Untersuchungsraster beinhalteten die Zonen Ketchan und Par und umfassten insgesamt 136 Proben. Die Proben des Horizonts B im Unterboden (300 bis 500 g) wurden in einem nominellen Abstand von 50 m entlang von Linien im Abstand von 100 m entnommen (siehe Abbildung 3).

Die geochemischen Arbeiten von Kodiak im Jahr 2024 bestätigten Kupfer in bekannten Zielgebieten. Die Bodenprobennahmen ergaben äußerst anomale Kupferwerte von bis zu 960 ppm. Kodiak plant als Teil der regionalen Explorationen 2025 breitere geochemische Bodenuntersuchungen in wichtigen Zielgebieten, einschließlich alternativer Untersuchungsmethoden.

Abbildung 3: Explorationsarbeiten 2024 in den MPD Northwest-Schürfrechten. Die Raster der Bodenuntersuchung 2024 sind grün umrandet, die Schürfproben 2023/24 als Dreiecke und die kürzlich erworbenen strategischen Schürfrechte sind magentafarben umrandet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78453/Kodiak_120225_DEPRcom.003.jpeg

KI-Zielermittlung mit VRIFY

Historische und neue Daten von MPD Northwest werden in die KI-Zielermittlungssoftware von VRIFY integriert und mit den umfassenden Daten des restlichen Projekts MPD zusammengeführt.

Die bisherigen Ergebnisse der KI-Analyse sind vielversprechend und verdeutlichen bekannte Zielgebiete bei MPD Northwest, identifizieren jedoch auch eine Reihe neuer vielversprechender Gebiete neben bedeutsamen Zonen wie Ketchan, die Potenzial für eine Erweiterung dieser Zonen aufweisen (siehe Abbildung 4). Die von der KI von VRIFY identifizierten Gebiete werden im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 untersucht werden.

Abbildung 4: Screenshot des KI-3D-Geo-Zielermittlungsmodells von VRIFY in der Zone Ketchan, MPD Northwest-Schürfrechte, Blickrichtung Nordosten. Das Bild verdeutlicht die VRIFY-Schwerpunktgebiete im Zentrum der bekannten Mineralisierung bei Ketchan sowie die angrenzenden Gebiete für Folgearbeiten im Jahr 2025. Hochpunkte und Heatmap-Farben zeigen die KI-Bewertung für die Cu-Au-Mineralisierung an. Die Delorme-Schürfrechte befinden sich nun ebenfalls im Besitz von Kodiak.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78453/Kodiak_120225_DEPRcom.004.jpeg

Zusätzliche Erwerbe von Schürfrechten

Delorme-Schürfrechte

Das Unternehmen hat eine 100-%-Beteiligung an zwei Schürfrechten innerhalb des Schürfrechteblocks MPD Northwest von Kodiak (die Delorme-Schürfrechte) erworben. Die Delorme-Schürfrechte befinden sich neben und unmittelbar südöstlich der Zone Ketchan, die Teil der bevorstehenden Ressourcenschätzung sein wird. Historische Probennahmen in diesem Gebiet ergaben bis zu 0,71 % Cu, 0,36 g/t Au und 6,5 g/t Ag, was darauf hinweist, dass Potenzial besteht, die bebohrte Zone Ketchan auf diese Delorme-Schürfrechte zu erweitern (siehe Abbildungen 1, 3 und 4).

Kodiak unterzeichnete mit Christopher und Guy Delorme, die private und unabhängige Verkäufer sind, ein Abkommen hinsichtlich der Schürfrechte. Die Transaktion unterliegt einer Genehmigung der TSX-Venture Exchange sowie anderen üblichen Bedingungen. Die Vergütung für die Delorme-Schürfrechte besteht aus 143.349 Stammaktien von Kodiak nach dem Abschluss der Transaktion, wobei die Verkäufer eine NSR-Royalty in Höhe von 0,5 % einbehalten werden. Kodiak wird das Recht haben, die gesamte NSR-Royalty jederzeit für 250.000 $ zurückzukaufen.

Schürfrecht Tom

Das Schürfrecht Tom wurde im Jahr 2022 mittels Abstecken erworben und 2024 an das Unternehmen übertragen. Das Schürfrecht grenzt an die MPD Northwest-Schürfrechte (siehe Abbildungen 1 und 3).

Im Rahmen historischer Arbeiten bei Tom wurden in diesem 500 ha großen Schürfrecht mindestens sechs Vorkommen identifiziert. Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten, die bis in die 1950er Jahre zurückreichen, lag auf den Vorkommen Tomcat und Boomerang, die Oxid-/Skarn-ähnliche Kupferglanzzonen und porphyrartige Mineralisierung beherbergen.

Vorläufige Explorationsarbeiten durch Kodiak in den Jahren 2022 und 2023 haben historische Vorkommen und das Potenzial für hochgradiges Kupfer-Gold in den Tom-Schürfrechten bestätigt. Die Arbeiten von Kodiak beinhalteten die Entnahme von 98 Bodenproben und zwei Gesteinsproben. Geochemische Bodenuntersuchungen bestätigten das Kupfer-Gold-Ziel bei Boomerang sowie zusätzliche Anomalien, die nicht mit bekannten Vorkommen in Zusammenhang stehen. Eine Gesteinsprobe von 2022 wurde auf porphyrischen Monzodiorit mit Kupferglanzerzgängen und Bornit bei Boomerang untersucht und ergab einen Gehalt von 3,11 % Cu, 2,36 g/t Au und 11,95 g/t Ag. Weitere Arbeiten sind gerechtfertigt.

MPD ist ein umfassendes, 344 km² großes Landpaket, das sich in der Nähe mehrerer aktiver Minen im südlichen Quesnel Terrane, dem wichtigsten kupfer- und goldproduzierenden Gürtel von British Columbia, befindet. Das Projekt liegt zwischen den Städten Merritt und Princeton, mit ganzjähriger Zugänglichkeit und hervorragender Infrastruktur in unmittelbarer Nähe.

Verfahren der Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC)

Alle Kern-, Gesteins- und Bodenproben wurden zur Aufbereitung und Analyse an ALS Canada Ltd. (ALS) nach North Vancouver (British Columbia) gesendet. ALS erfüllt alle Anforderungen gemäß den internationalen Normen ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 hinsichtlich Analyseverfahren. Die Gesteinsproben wurden mittels der Brandproben-Fusionsmethode (Au-AA24) von ALS mit AA-Abschluss auf Gold sowie mittels einer ICP-AES-Analyse mit einem Aufschluss aus vier Säuren (MS61) auf 48 Elemente analysiert, wobei eine zusätzliche Analyse auf Elemente in Erzqualität (ME-OG62) und Kupfer in Erzqualität (Cu-OG62) durchgeführt wurde. Die Bodenproben wurden mit dem AuME-ST43 Super Trace Au + Multi Element Paket von ALS analysiert. Die Ergebnisse wurden in Teilen pro Million (ppm) angegeben und gegebenenfalls in Prozent (%), Gramm pro Tonne (g/t) oder Teile pro Milliarde (ppb) umgerechnet. Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll- (QA/QC)-Protokollen von ALS Laboratory wendet Kodiak auch ein internes QA/QC-Programm an, das das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben vor Ort umfasst.

Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Kodiak ist der Ansicht, dass die historischen Ergebnisse, auf die hier Bezug genommen wird, aus zuverlässigen Quellen stammen, die den damaligen Industriestandards entsprechen. Das Unternehmen hat jedoch die Richtigkeit dieser historischen Informationen nicht unabhängig überprüft und kann diese auch nicht garantieren.

Im Namen des Board of Directors

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak richtet sein Hauptaugenmerk auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit Potenzial für umfassende Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Terrain Quesnel im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und hervorragender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrbezirks auf, der das Potenzial hat, eine Mine von Weltklasse zu werden. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere beträchtliche mineralisierte Zonen auf dem gesamten Grundstück abgegrenzt, darunter einige Zonen mit oberflächennaher hochgradiger Mineralisierung. Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant und mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und weiteren Zielgebieten, die noch erprobt werden müssen, setzt Kodiak die systematische Exploration des Projekts fort um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave im US-Bundesstaat Arizona, in der Nähe der erstklassigen Mine Bagdad.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

