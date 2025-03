Das neue goldene Zeitalter ist jetzt

Eines der ersten Metalle, die Menschen verarbeiteten, war Gold. Heute glänzt es mit bleibendem und wachsendem Wert.

Die Goldgewinnung startete in der Kupferzeit. Gold war später oft der Grund für Eroberungszüge und Kriege. Auf das Edelmetall setzte dann das Römische Imperium, denn das Reich wuchs. Die Römer konnten alle Edelmetallvorkommen von Spanien über Britannien bis Kleinasien erobern. Cäsar verteilte Gold sogar an die Bevölkerung des Römischen Imperiums. Einer der Attentäter, die Cäsar 44 vor Christus ermordeten, war Brutus. 17 Brutus-Goldmünzen wurden unlängst gefunden. Goldmünzen und Gold an sich ist unvergänglich und überdauert die Zeit. Der amerikanische Goldrausch begann 1799, als in North Carolina ein Goldnugget gefunden wurde. Heute ist Gold aufgrund seines enormen Wertzuwachses in relativ kurzer Zeit in aller Munde. Nicht nur Zentralbanken, die ihre Goldreserven vermehren, auch Anleger glauben an die besonderen Eigenschaften des Goldes. Es ist ein langfristiges und erprobtes Investment. Wie prächtig das Edelmetall als sicherer Hafen funktioniert, sieht man an der aktuellen geopolitischen und wirtschaftspolitischen Lage. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Nachrichten Aufsehen erregen und den Goldpreis weiter nach oben hieven. Es droht gerade das Ende der Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Der US-Präsident verwarnt den Iran in Sachen Huthi-Rebellen.

Gold besitzt wichtige Nachfragekomponenten, die Zentralbanken (die sich früher gern vom Gold trennten), die Schmuckindustrie, die Elektronikbranche und Investoren, die sich Münzen und Barren kaufen. Die Minenproduktion ist mit rund 3.500 Tonnen jährlich konstant. Die Nachfrage dagegen ist im heutigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld enorm gestiegen, damit auch der Preis des Edelmetalls. Eine Änderung dieses Umfeldes ist nicht unbedingt in Sichtweite. Da sollte es sich auch jetzt noch lohnen auf Gold und Goldunternehmen zu setzen.

Gold und Silber besitzt beispielsweise Vizsla Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ – in Mexiko in seinem hochgradigen Gold-Silber-Projekt Panuco. Das Projekt umfasst rund 7.200 Hektar. Hier läuft bereits der Testabbau.

Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – verfügt in Mexiko im Bundesstaat Durango über das sehr große Metates Gold- und Silberprojekt. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko.

