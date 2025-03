Individuelles und wirtschaftliches Wachstum gehören zusammen. Während die EU-Kommission durch Maßnahmen die Länder stärkt, legt Rednerin Beate Glöser Wert auf die Entwicklung des Einzelnen.

In jüngster Zeit hat die Europäische Kommission eine Reihe von Initiativen vorgestellt, um das Wirtschaftswachstum innerhalb der EU zu fördern. Doch das Fundament für Wachstum und Erfolg liegt viel tiefer. Es liegt in jedem einzelnen von uns, wie die faszinierende Rednerin und Keynote Speakerin Beate Glöser in ihren Bühnenauftritten aufdeckt. Die Gründerin der Greatness Academy verfolgt dafür einen einzigartigen, motivationsgeladenen Ansatz, der ihr Publikum zur persönlichen Größe ermutigt. Zum Marketing und zu ihren einzigartigen Vorträgen wird sie nun vom Rednermacher, Heinrich Kürzeder, beraten. Damit ergänzt Beate Glöser das umfassende Portfolio des renommierten Branchenkenners durch ihre Persönlichkeit, die wie keine andere Motivation und Mut ausstrahlt.

Mit ihren Maßnahmen hat sich die EU-Kommission verschiedene Ziele gesteckt. Zum einen soll durch steigende Förderungen und sinkende Energiepreise die Produktivität und der Unternehmenserfolg gesteigert werden. Zum anderen gilt es, die Fesseln von einengenden Gesetzesrahmen zu sprengen, um neue Freiräume für Wachstum von Unternehmen zu schaffen. Um solche Freiheiten geht es auch Rednerin und Motivationsexpertin Beate Glöser. Mit ihrer inspirierenden Art motiviert sie Menschen innere Blockaden zu überwinden, Leichtigkeit im Leben zu gewinnen und ihre Ziele klar zu verfolgen. Dafür steht sie selbst als Erfolgsunternehmerin für eine Karriere unglaublichen Wachstums.

Beate Glöser begann als Pädagogin in einer Kita die Kleinsten unserer Gesellschaft beim Wachsen zu fördern, bis sie schließlich erkannte, dass in uns allen darüber hinaus ein wahnsinniges Potenzial für persönliche Entwicklung steckt. Mit diesem Wissen steckte sie sich nicht nur selbst neue Ziele, Sie begann auch damit andere Menschen zu unterstützen, Mut für neue Schritte zu entwickeln und in ihre Größe zu kommen. Heute ist Beate Glösers Greatness Academy ein Millionenunternehmen und ihre Community ein Motivations-Space, der seine Mitglieder gemeinsam über sich hinauswachsen lässt. Hinzu kommen ihre Auftritte als Vortragsrednerin, bei denen Beate Glöser einen Weg zu persönlichem Erfolg aufzeigt, der Leichtigkeit und Lebensfreude den Vortritt lässt.

Zwischen individuellem und wirtschaftlichem Wachstum besteht eine enge Verbindung. Während die EU-Kommission durch strukturelle Maßnahmen seine Länder im Staatenverbund stärkt, legt Rednerin Beate Glöser den Fokus auf die persönliche Entwicklung des Einzelnen. Beide Ansätze ergänzen sich: Wirtschaftliche Förderungen schaffen Rahmenbedingungen des Erfolgs, in denen persönliches Wachstum gedeihen kann, während selbstbewusste und mutige Individuen die Wirtschaft mit Leichtigkeit durch Innovation und Unternehmergeist vorantreiben.

Letztlich beginnt nachhaltiges Wachstum aber immer bei Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen, mit Mut Entscheidungen zu treffen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Genau hier setzt Rednerin Beate Glöser an. Mit ihrer klaren, inspirierenden Botschaft macht sie deutlich, dass die Motivation zur Veränderung in der eigenen Haltung liegt. Wer innerlich wächst, kann äußere Erfolge erzielen – ob als Einzelperson oder als Gesellschaft. So wird persönliches Wachstum zur treibenden Kraft für wirtschaftlichen Fortschritt und eine erfolgreiche Zukunft.

