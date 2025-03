Patriot stellt Update zum Fortschritt der Machbarkeitsstudie im Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan bereit

Höhepunkte

– Die Machbarkeitsstudie verläuft nach Plan und soll im September 2025 abgeschlossen werden.

– Das aktualisierte Blockmodell für den Pegmatit CV5 wurde fertiggestellt und an das FS-Team übergeben. Dabei wurde das umfangreiche Ressourcenentwicklungs-/Infill-Bohrprogramm aus dem Jahr 2024 verwendet, das auch die hochgradige Zone Nova umfasst (siehe Pressemitteilung vom 27. Februar 2025.

– Die FS wird das Unternehmen bei der Einreichung der ESIA unterstützen, die ebenfalls im September 2025 fertiggestellt und eingereicht werden soll.

– Es wird erwartet, dass die FS dem in der zuvor veröffentlichten PEA vorgeschlagenen Umfang sehr ähnlich sein wird, einschließlich der ausschließlichen Verwendung der Dense Media Separation (DMS, Schwimm-Sink-Verfahren) und einer stufenweisen Produktionssteigerung.

– Die starke Liquiditätsposition nach der strategischen Investition von Volkswagen/PowerCo und dem Abnahmevertrag unterstützt den weiteren Projektfortschritt durch die FS und die laufenden Umweltgenehmigungen.

Ken Brinsden, CEO und President von Patriot, kommentiert: Aufbauend auf den bedeutenden Fortschritten, die in den letzten drei Jahren bei Shaakichiuwaanaan erzielt wurden, hat das Team im Jahr 2025 mit mehreren parallelen Arbeitsschritten in den Bereichen Ressourcenentwicklung, Umweltstudien und -dokumentation sowie bei der Machbarkeitsstudie gute Fortschritte erzielt.

Mit der Unterstützung unseres wichtigsten strategischen Aktionärs, VW, treibt das Unternehmen das Projekt so schnell und effizient wie möglich voran und stellt damit die herausragende Stellung des Projekts unter den nordamerikanischen Lithium-Entwicklungsprojekten sicher, fügte Herr Brinsden hinzu.

18. März 2025 – Vancouver, BC, Kanada, 19. März 2025 – Sydney, Australien / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, über den Fortschritt der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, FS) für das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec zu informieren

Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beherbergt eine konsolidierte Mineralressourcenschätzung Die Mineralressourcenschätzung von Shaakichiuwaanaan (CV5 und CV13) (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der angedeuteten bzw. 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) mit Wirksamkeitsdatum 21. August 2024 (durch Bohrloch CV24-526) gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben.

(MRE) von 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O in der angedeuteten bzw. von 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O in der vermuteten Kategorie. Der Spodumenpegmatit CV5, der den Großteil der MRE ausmacht, ist das ganze Jahr über eine ganzjährig befahrbare Straße zugänglich und ist etwa 14 km von einem großen Wasserkraftwerkskorridor entfernt. Der Pegmatit CV13 ist weniger als 3 km entlang des geologischen Abschnitts vom Pegmatit CV5, der weitere Lithium- und Tantalressourcen beherbergt, sowie einer jüngst entdeckten Cäsiummineralisierungszone (siehe Pressemeldung vom 2. März 2025) entfernt.

Die FS für den Pegmatit CV5 des Projekts Shaakichiuwaanaan wurde im September 2024 eingeleitet. Die Firma G Mining Services aus Montreal, Quebec, wurde als Projektintegrator für den NI 43-101-konformen Bericht ausgewählt, wobei die damit verbundenen Arbeiten an der FS von den folgenden Beratern durchgeführt werden sollen:

– G Mining Services: ca. 70 % der gesamten technischen Arbeiten im Rahmen der FS einschließlich Minenplanung;

– Primero Americas: Planung der DMS-Anlage;

– AtkinsRealis: Planung der Abfall- und Wasserwirtschaft;

– Vision Geochemistry: Entwurf eines Geochemieprogramms und standortweite Wassermodellierung; und

– Paterson & Cooke: Planung der Anlage für Verfüllmaterial.

– BBA Engineering: Geologie

Die FS wurde im Anschluss an eine umfassende vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) eingeleitet, die das Unternehmen im August 2024 abgeschlossen hatte (siehe Pressemitteilung vom 21. August 2024). Vor dem Beginn der FS wurden verschiedene Arbeitsprogramme durchgeführt, die umfangreiche Feld-, Desktop- und Laborarbeiten umfassten. Das integrierte Team führte auch Vergleichsstudien durch, um für die FS den besten Weg zur Bergwerksentwicklung festzulegen.

Im Anschluss an diese Arbeiten wurde festgelegt, dass die FS so fortgesetzt wird, dass sie dem in der zuvor veröffentlichten PEA vorgeschlagenen Umfang, einschließlich einer stufenweisen Produktionssteigerung, sehr nahekommt. Im Rahmen der FS wird die Aufbereitung auf Grundlage der ausgezeichneten Gewinnungseigenschaften, die in den zuvor gemeldeten metallurgischen Testarbeiten in den Jahren 2023 und 2024 nachgewiesen wurden, weiterhin ausschließlich mittels DMS-Methode geprüft. Die ausschließliche DMS-Aufbereitung vereinfacht den Bau, die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb und senkt die Kosten im Vergleich zur Gewinnung mittels zusätzlicher Flotationsverfahren.

Die Arbeiten zur Bestimmung des optimalen Zeitplans für den Untertagebau, einschließlich des Zugangs zur hochgradigen Zone Nova, werden fortgesetzt.

Die hochgradige Zone Nova wurde in mehreren Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 1.100 Metern verfolgt, wobei die geologische Modellierung eine kontinuierliche Spodumen-Mineralisierungszone mit variabler Mächtigkeit und Gehalten von weit über 2 % Li2O unterstützt, die zwischen vertikalen Tiefen von etwa 125 bis 325 Metern vorkommt.

Das aktualisierte und endgültige Blockmodell für den Pegmatit CV5 wurde jetzt von BBA Engineering, dem qualifizierten Sachverständigen (QP) für die Geologie und das Mineralressourcenmodell, fertiggestellt und an G Mining, den Projektintegrator und QP für die bevorstehende Mineralreservenschätzung, übergeben.

Mit der Übergabe des aktualisierten Blockmodells kann nun die Arbeit am endgültigen Minenplan für die FS auf der Grundlage der darin enthaltenen angedeuteten Ressourcen beginnen. Die Teams für die Planung des Tagebaus und der Untertagemine sind jetzt voll beschäftigt und stellen die der endgültige Minenplanung fertig, wobei allen anderen unterstützenden Berater ebenfalls an ihren Aufgaben im Rahmen der FS arbeiten. Es wird erwartet, dass das FS-Team den Zeitplan einhält und den NI 43-101-konformen Abschlussbericht im September 2025 vorlegt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78916/PMET_031825_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Explorations-Camp Shaakichiuwaanaan

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78916/PMET_031825_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Ein Teil der vom Unternehmen gebauten Allwetterstraße (ca. 20 km Länge), die von der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga Road zum Spodumen-Pegmatit CV5 führt.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den Pegmatit CV5 wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanisches Zentrum für Lithiumrohstoffe hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 21. August 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 – 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

