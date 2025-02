Mehrere mächtige, hochgradige Durchschneidungen im Pegmatitkörper CV5, einschließlich 153,8 m mit 2 % Li2O, vervollständigen das Datenmaterial aus den Bohrungen für die bevorstehende Machbarkeitsstudie und Erzreservenschätzung im dritten Quartal 2025

Wichtige Eckdaten

– Mächtige, hochgradige Abschnitte, die während des umfangreichen Infill-Bohrprogramms im Sommer/Herbst 2024 im Pegmatitkörper CV5 durchteuft wurden, vervollständigen das für die bevorstehende Machbarkeitsstudie und erste Erzreservenschätzung erforderliche Bohrdatenmaterial:

o 153,8 m mit 2,00 % Li2O, einschließlich 55,4 m mit 3,42 % Li2O (CV24-733).

o 142,9 m mit 1,77 % Li2O, einschließlich 35,2 m mit 3,36 % Li2O (CV24-719).

o 186,0 m mit 1,08 % Li2O, einschließlich 11,3 m mit 4,27 % Li2O (CV24-704).

o 129,8 m mit 1,36 % Li2O, einschließlich 22,4 m mit 2,45 % Li2O (CV24-688).

o 142,3 m mit 1,12 % Li2O, einschließlich 55,2 m mit 2,19 % Li2O (CV24-769).

o 118,4 m mit 1,27 % Li2O, einschließlich 41,5 m mit 1,74 % Li2O (CV24-693).

o 101,9 m mit 1,75 % Li2O, einschließlich 12,3 m mit 3,43 % Li2O (CV24-721).

o 106,7 m mit 1,49 % Li2O, einschließlich 7,8 m mit 4,39 % Li2O (CV24-735).

o 119,8 m mit 1,10 % Li2O, einschließlich 41,8 m mit 1,65 % Li2O (CV24-707).

o 104,1 m mit 1,08 % Li2O, einschließlich 36,1 m mit 1,59 % Li2O (CV24-682).

o 100,5 m mit 1,06 % Li2O, einschließlich 15,0 m mit 2,25 % Li2O (CV24-730).

o 98,6 m mit 1,76 % Li2O, einschließlich 33,7 m mit 2,40 % Li2O (CV24-711A).

o 93,5 m mit 1,71 % Li2O, einschließlich 10,1 m mit 3,00 % Li2O (CV24-712).

o 53,9 m mit 2,29 % Li2O, einschließlich 32,5 m mit 3,04 % Li2O (CV24-703).

o 58,1 m mit 1,14 % Li2O, einschließlich 8,6 m mit 5,28 % Li2O (CV24-742).

– Die Ergebnisse der Bohrkernanalyse zu 98 Bohrlöchern (31.513 m) – allesamt im Bereich der Lagerstätte CV5 – sind in dieser Mitteilung angeführt, womit die Berichterstattung über alle 431 Bohrungen (128.052 m), die im Jahr 2024 niedergebracht wurden, abgeschlossen ist.

– Diese letzte Probencharge vervollständigt den analytischen Bohrkerndatensatz, der für die im dritten Quartal 2025 geplante Machbarkeitsstudie und erste Schätzung der Erzreserven im Spodumen-Pegmatitkörper CV5 erforderlich ist. Alle ressourcenbezogenen, geotechnischen, geomechanischen und hydrogeologischen Bohrungen zur Unterstützung der anstehenden Machbarkeitsstudie für die Lagerstätte CV5 wurden nunmehr abgeschlossen.

– Das Unternehmen hat bis dato 793 Bohrungen (233.884 m) im Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan absolviert und damit in weniger als drei Jahren die größte Lithiumressource im Hartgestein auf dem amerikanischen Kontinent freigelegt.

Darren L. Smith, Führungsmitglied and Vice President of Exploration bei Patriot, erklärt: Das im Herbst 2024 absolvierte Infill-Bohrprogramm im Pegmatitkörper CV5 endete mit einem sehr positiven Ergebnis und lieferte mehr als 10 mineralreiche Abschnitte von über 100 m Länge. Der Abschluss der Infill-Bohrungen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Mineralressourcenschätzung mit einem besseren Zuverlässigkeitsprofil (Hochstufung von der vermuteten zur angedeuteten Kategorie). Noch dazu lagen wir dabei sowohl zeitlich als auch mit dem Budget im Plan.

Das Team arbeitet nun in Abstimmung mit unseren unabhängigen Beratern an der Weiterentwicklung der Geo- und Blockmodelle im Hinblick auf die nächste Aktualisierung der Mineralressourcen, die wiederum die bevorstehende Machbarkeitsstudie und erste Erzreservenschätzung für den Pegmatitkörper CV5, mit deren Abschluss im dritten Quartal 2025 wir auf Kurs sind, unterstützen wird, so Herr Smith weiter.

27. Februar 2025 – Vancouver, BC, Kanada / 28. Februar 2025 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass die letzte Charge der Analyseergebnisse aus dem umfangreichen Infill-Bohrprogramm, das im Sommer/Herbst 2024 im Spodumen-Pegmatitkörper CV5 absolviert wurde, nun vorliegt. Die Lagerstätte CV5 gehört zum unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder Projekt), das sich in der Region James Bay (Eeyou Istchee) in Quebec befindet.

Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beherbergt eine geschätzte Mineralressource Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) umfasst 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der angedeuteten Kategorie und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie. Es gilt ein gedeckelter Erzgehalt von jeweils 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV 5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV 13). Das Gültigkeitsdatum ist der 21. August 2024 (bis Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit nicht gesichert ist.

von insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der angedeuteten Kategorie und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der vermuteten Kategorie. Der Spodumen-Pegmatitkörper CV5, auf den ein Großteil der Mineralressourcenschätzung (MRE) entfällt, ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar. In rund 14 km Entfernung befindet sich eine große Stromversorgungsleitung, die von einem Wasserkraftwerk gespeist wird.

Die Ergebnisse der Bohrkernanalyse zu 98 Bohrlöchern (31.513 m) sind in dieser Mitteilung angeführt (Abbildung 1, Tabelle 1, Tabelle 2), womit die Berichterstattung über alle 431 Bohrungen (128.052 m), die während der Bohrkampagne 2024 im Konzessionsgebiet niedergebracht wurden, abgeschlossen ist. Die in dieser Meldung angeführten Bohrungen waren in erster Linie Infill-Bohrungen im Bereich der Lagerstätte CV5. Sie sollen ein MRE-Update ermöglichen, das der Hochstufung der Mineralressourcen von der vermuteten in die vertrauenswürdigere angedeutete Kategorie dient, was wiederum eine erste Erzreservenschätzung unterstützt.

Mit den angegebenen Bohrungen wurde fast die gesamte, derzeit definierte Streichlänge von 4,6 km der Lagerstätte CV5 erkundet. Die Mineralisierung ist an beiden Enden und in der Tiefe, über einen beträchtlichen Teil der Längenausdehnung, offen. Die Ergebnisse belegen einmal mehr, dass sich ein mächtiger, mineralreicher Pegmatitkörper mit durchwegs großen Spodumenkristallen über die gesamte Streichlänge der Lagerstätte erstreckt (Figure 1, Figure 2, Figure 3 und Figure 4).

Mit der Vorlage dieser Ergebnisse sind nun alle ressourcenbezogenen, geotechnischen, geomechanischen und hydrogeologischen Bohrungen, die zur Unterstützung der anstehenden Machbarkeitsstudie für CV5 erforderlich sind, vollständig. Diese Bohrlöcher waren auf Gebiete gerichtet, die den gesamten Bereich der geplanten und für die Erschließung benötigten Infrastruktur (Verarbeitungsanlage, Camp, Lagerhalden, Einrichtungen für die Behandlung von taubem Gestein und Rückständen etc.) sowie für die Erschließung über und unter Tage vorgesehenen Bereiche umfassen. Die erhobenen Daten werden für eine erste Schätzung der Erzreserven, die Erfassung der Parameter für das Fundament und den Aufbau der Infrastruktur bzw. der Parameter für den Bereich der Gesteinsmechanik sowie die Erstellung von hydrogeologischen Modellen verwendet, mit denen die gesamte Minenplanung für die anstehende Machbarkeitsstudie unterstützt wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Die bis Ende 2024 fertiggestellten Bohrlöcher auf CV5 mit den in dieser Pressemeldung angeführten Ergebnissen/Eckdaten.

Im Rahmen der Bohrkampagne 2024 wurden insgesamt 431 Bohrungen (128.052 m) im Bereich der Pegmatitkörper CV5 und CV13 sowie in Bereichen mit geplanter Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Erschließung niedergebracht. Dazu zählen Ergänzungsbohrungen (Stepout- und Infill-Bohrungen) sowie geotechnische, hydrogeologische und geomechanische Bohrungen.

Seit dem Abteufen der Entdeckungsbohrung CF21-001 im Herbst 2021 – dem ersten Bohrloch, das die an der Oberfläche vorhandenen Aufschlüsse des Pegmatitkörpers CV5 in der Tiefe untersuchte – wurden im Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan 793 Bohrungen über insgesamt 233.884 m mit dem Ziel der Exploration und Erschließung des Lithium-Pegmatits absolviert.

Mit diesen Bohrungen konnte Shaakichiuwaanaan, die größte Lithiumressource im Hartgestein auf dem amerikanischen Kontinent (bestehend aus den Pegmatitkörpern CV5 und CV13), abgegrenzt werden.

Die kollektiven Bohrdaten werden ein MRE-Update mit besserem Zuverlässigkeitsprofil für das Projekt Shaakichiuwaanaan (Pegmatite CV5 und CV13) sowie eine geplante erste Schätzung der Erzreserven im Spodumen-Pegmatit CV5 ermöglichen, die nach Abschluss der im dritten Quartal 2025 geplanten Machbarkeitsstudie bekannt gegeben wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.002.png

Abbildung 2: Besonders hochgradiger Spodumen-Pegmatit mit sehr großen Spodumenkristallen; Erzgehalt: 5,28 % Li2O auf 8,6 m (427,5 m bis 436,1 m Tiefe, Bohrloch CV24-742); Standort: östlich der Nova Zone der Lagerstätte CV5.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.003.png

Abbildung 3: Sehr große, fast inklusionsfreie Spodumenkristalle im Quarz-Pegmatit der Lagerstätte CV5 (Bohrloch CV24-704). Erzgehalt des Bohrkernmaterials: 4,27 % Li2O auf 11,3 m (171,1 m bis 182,4 m Tiefe).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.004.png

Abbildung 4: Besonders hochgradiger Spodumen-Pegmatit mit sehr großen Spodumenkristallen aus der Nova Zone der Lagerstätte CV5 (Bohrloch CV24-733). Erzgehalt des Bohrkernmaterials: 4,0 % Li2O auf 18,4 m (254,0 m bis 272,4 m Tiefe).

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrkernanalyse für die hier angeführten Bohrlöcher im Spodumen-Pegmatitkörper CV5.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.005.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.006.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78730/PatriotBattery_2802225_DE_PRCOM.007.png

Tabelle 2: Eigenschaften der hierin gemeldeten Bohrlöcher im Spodumen-Pegmatit CV5.

Bohrloch-ID Bohruntergrund Tiefe gesamt Azimut Neigung Easting Northing Höhenlage Kerngröße Pegmatitkörper

(m) (°) (°) (m)

CV24-643 Wasser 394,9 160 -55 570074.0 5930705.6 371,7 NQ CV5

CV24-648 Land 484,9 180 -48 572564.4 5931724.7 374,6 NQ CV5

CV24-663 Wasser 215,0 160 -60 570784.8 5930905.2 371,8 NQ3 CV5

CV24-667 Land 529,9 179 -58 572564.7 5931725.3 374,6 NQ CV5

CV24-668 Land 254,0 158 -45 569410.0 5930345.5 389,3 NQ CV5

CV24-669 Land 281,0 158 -45 569965.3 5930554.4 376,3 NQ CV5

CV24-671 Land 209,0 160 -45 569762.7 5930394.7 380,1 NQ CV5

CV24-674 Land 545,5 150 -50 571673.2 5931541.5 396,8 NQ CV5

CV24-675 Land 490,9 145 -72 572151.5 5931550.8 375,9 NQ CV5

CV24-676 Land 207,5 145 -65 570036.3 5930783.1 377,8 NQ CV5

CV24-677 Land 347,0 235 -60 569963.3 5930554.0 376,4 NQ CV5

CV24-678 Land 299,1 158 -46 569504.8 5930370.1 383,3 NQ CV5

CV24-679 Wasser 125,0 340 -60 570814.8 5931002.4 372,0 NQ3 CV5

CV24-680 Land 226,9 158 -45 569841.2 5930331.4 377,6 NQ CV5

CV24-681 Wasser 494,0 0 -90 572438.5 5931450.0 372,1 NQ CV5

CV24-682 Land 362,0 160 -48 570646.9 5931010.2 373,7 NQ CV5

CV24-683 Land 512,0 163 -56 572564.8 5931726.3 374,6 NQ CV5

CV24-684 Wasser 161,0 27 -60 570932.4 5930996.7 371,9 NQ3 CV5

CV24-685 Land 299,0 160 -80 569743.0 5930442.0 379,2 NQ CV5

CV24-686 Land 209,0 160 -45 570249.5 5930646.4 384,3 NQ CV5

CV24-687 Land 503,0 134 -62 572151.7 5931551.1 375,9 NQ CV5

CV24-688 Wasser 344,1 152 -45 570832.5 5931093.5 371,9 NQ CV5

CV24-689 Land 167,0 11 -51 569705.4 5930476.0 380,2 NQ3 CV5

CV24-690 Land 115,8 160 -45 569799.1 5930303.3 376,4 NQ CV5

CV24-691 Wasser 371,3 158 -46 572275.8 5931522.4 372,9 NQ CV5

CV24-692 Land 272,1 158 -75 570317.9 5930621.6 383,0 NQ CV5

CV24-693 Land 344,0 125 -45 570647.6 5931010.5 373,8 NQ CV5

CV24-694 Land 443,5 160 -48 571672.8 5931541.1 396,8 NQ CV5

CV24-695 Land 343,9 310 -70 569965.8 5930425.6 377,0 NQ CV5

CV24-697 Wasser 322,9 158 -45 570707.1 5930992.2 371,9 NQ CV5

CV24-698 Wasser 265,9 160 -59 572263.5 5931404.1 373,0 NQ CV5

CV24-699 Land 409,7 150 -58 572151.3 5931550.9 375,9 NQ CV5

CV24-700 Land 302,1 163 -45 569453.6 5930438.9 380,5 NQ CV5

CV24-701 Land 471,6 157 -59 571947.8 5931540.9 380,7 NQ CV5

CV24-702 Land 302,2 170 -50 571561.1 5931282.3 374,5 NQ CV5

CV24-703 Land 450,0 154 -50 571708.1 5931460.6 378,6 NQ CV5

CV24-704 Land 355,0 200 -50 571097.9 5931094.0 375,2 NQ CV5

CV24-705 Land 407,2 167 -73 570110.2 5930638.0 377,0 NQ CV5

CV24-706 Wasser 203,0 160 -45 571582.3 5931171.8 372,2 NQ CV5

CV24-707 Wasser 287,1 162 -48 570707.9 5930989.2 373,5 NQ CV5

CV24-708 Land 431,0 160 -61 572052.0 5931534.6 372,6 NQ CV5

CV24-709 Land 320,3 155 -73 571442.8 5931177.7 377,0 NQ CV5

CV24-710 Wasser 275,0 185 -55 571586.6 5931171.8 373,0 NQ CV5

CV24-711 Land 236,5 162 -63 571561.2 5931282.6 374,4 NQ CV5

CV24-711A Land 368,0 162 -63 571560.9 5931282.6 374,4 NQ CV5

CV24-712 Land 371,1 150 -45 571616.1 5931411.0 375,6 NQ CV5

CV24-713 Wasser 161,2 175 -50 571509.5 5931133.2 373,0 NQ CV5

CV24-714 Land 449,1 159 -51 571947.9 5931540.8 380,9 NQ CV5

CV24-715 Wasser 317,1 150 -46 570511.7 5930943.5 373,0 NQ CV5

CV24-716 Wasser 145,9 158 -45 571371.3 5931036.7 373,0 NQ CV5

CV24-717 Land 353,0 167 -45 570110.3 5930637.3 377,0 NQ CV5

CV24-718 Land 425,0 148 -59 572052.2 5931534.7 372,7 NQ CV5

CV24-719 Land 305,0 158 -53 571132.6 5931145.0 376,3 NQ CV5

CV24-720 Wasser 117,9 158 -70 571371.3 5931037.1 372,9 NQ CV5

CV24-721 Land 402,8 142 -47 571616.4 5931411.0 375,4 NQ CV5

CV24-722 Wasser 137,0 158 -45 571097.7 5930963.1 373,0 NQ CV5

CV24-723 Wasser 95,1 158 -45 570575.5 5930788.3 373,0 NQ CV5

CV24-724 Land 356,1 152 -58 572011.7 5931467.0 375,7 NQ CV5

CV24-725 Land 503,0 155 -65 571311.7 5931087.6 380,0 NQ CV5

CV24-726 Wasser 97,8 158 -45 570998.1 5930944.0 373,0 NQ CV5

CV24-727 Land 446,9 146 -63 572052.3 5931534.8 372,7 NQ CV5

CV24-728 Wasser 83,1 158 -45 570667.0 5930827.1 373,0 NQ CV5

CV24-730 Land 305,0 160 -55 571336.9 5931165.8 375,9 NQ CV5

CV24-731 Wasser 101,1 158 -45 570899.1 5930925.1 373,0 NQ CV5

CV24-732 Wasser 268,9 158 -58 572212.3 5931385.5 373,0 NQ CV5

CV24-733 Land 392,2 145 -63 571561.7 5931282.9 374,5 NQ CV5

CV24-734 Wasser 122,0 158 -45 570847.3 5930912.0 373,0 NQ CV5

CV24-735 Land 404,2 155 -51 571653.2 5931324.2 376,8 NQ CV5

CV24-736 Land 383,1 158 -56 572214.1 5931534.1 373,2 NQ CV5

CV24-737 Wasser 415,8 170 -62 572324.5 5931536.8 373,0 NQ CV5

CV24-738 Wasser 119,0 160 -45 571292.1 5931011.9 373,0 NQ CV5

CV24-739 Land 401,0 158 -55 568598.9 5930071.1 388,9 NQ CV5

CV24-740 Land 536,1 125 -60 571312.4 5931088.5 380,1 NQ CV5

CV24-741 Land 496,5 170 -64 572051.9 5931534.5 372,6 NQ CV5

CV24-742 Land 509,8 188 -47 572565.1 5931727.7 373,7 NQ CV5

CV24-743 Wasser 85,8 158 -50 571497.3 5931041.6 372,9 NQ CV5

CV24-744 Wasser 196,9 158 -45 571570.8 5931124.5 373,0 NQ CV5

CV24-745 Land 515,2 175 -80 572213.8 5931534.5 373,3 NQ CV5

CV24-746 Land 369,2 158 -60 571977.8 5931451.6 376,5 NQ CV5

CV24-748 Wasser 386,0 155 -58 572324.9 5931538.5 372,1 NQ CV5

CV24-749 Land 305,0 158 -65 568474.2 5930093.9 399,8 NQ CV5

CV24-750 Wasser 443,0 160 -70 571220.1 5930923.9 372,8 NQ CV5

CV24-751 Land 431,0 150 -85 571286.3 5930893.2 377,4 NQ CV5

CV24-752 Land 494,1 159 -48 569965.8 5930738.0 376,0 NQ CV5

CV24-753 Wasser 345,6 175 -75 572328.8 5931537.4 373,4 NQ CV5

CV24-755 Land 536,0 194 -51 572564.8 5931727.8 373,6 NQ CV5

CV24-756 Land 253,9 158 -45 568474.5 5930093.4 399,7 NQ CV5

CV24-758 Land 506,1 145 -75 572213.9 5931534.8 373,2 NQ CV5

CV24-759 Land 93,0 158 -45 568479.6 5929966.6 388,9 NQ CV5

CV24-760 Wasser 428,0 115 -75 571080.9 5930873.1 373,0 NQ CV5

CV24-764 Land 77,0 158 -65 568479.8 5929966.0 388,8 NQ CV5

CV24-765 Wasser 358,9 0 -90 572445.5 5931369.9 373,4 NQ CV5

CV24-766 Land 90,0 158 -45 568433.9 5929939.3 391,1 NQ CV5

CV24-767 Land 326,0 159 -60 569819.4 5930506.5 375,4 NQ CV5

CV24-769 Land 374,0 170 -68 571579.6 5931234.4 374,9 NQ3 CV5

CV24-777 Land 101,1 340 -75 568849.3 5930131.6 395,1 NQ3 CV5

CV24-781 Land 200,1 330 -85 569283.5 5930125.5 388,4 NQ3 CV5

CV24-783 Land 416,0 145 -67 571927.4 5931447.3 377,6 NQ3 CV5

(1) Koordinatensystem NAD83 / UTM-Zone 18N; (2) Alle Bohrlöcher sind Diamantbohrlöcher; (3) Azimute und Neigungen sind die geplanten und können vom Kragen/Bohrloch

abweichen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, das den besten Praktiken der Branche entspricht, wurde in das Programm aufgenommen und umfasst die systematische Einfügung von Quarzblanks und zertifizierten Referenzmaterialien in die Probenchargen mit einer Rate von jeweils etwa 5 %. Zusätzlich wurden Analysen von Trübenteil- und Probenduplikaten durchgeführt, um die analytische Präzision zu bewerten, und externe (sekundäre) Trübenteil-Duplikate des Labors wurden im Primärlabor für nachfolgende Kontrollanalysen und Validierungen vorbereitet.

Alle entnommenen Kernproben wurden an das Labor von SGS Canada in Val-dOr oder Radisson in Quebec zur Probenaufbereitung (Code PRP90 special) gesendet, die eine Trocknung bei 105 °C, eine Zerkleinerung auf 90 % (2 mm), eine Riffelungsteilung von 250 g sowie eine Pulverisierung auf 85 % (75 µm) umfasst. Die Trüben wurden auf dem Luftweg zum Labor von SGS Canada in Burnaby in British Columbia transportiert, wo die Proben homogenisiert und in weiterer Folge mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-AES/MS-Abschluss (Codes GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50) auf mehrere Elemente (einschließlich Lithium und Tantal) analysiert wurden.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan[1], die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den Pegmatit CV5 wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanisches Zentrum für Lithiumrohstoffe hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations – Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die technischen Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Machbarkeitsstudie, einschließlich des Zeitpunkts ihrer Veröffentlichung und ihres Inhalts, sowie zur ersten Erzreserve.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und angedeutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rules)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

