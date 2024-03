Das fliegende Auto kommt – die richtigen Rohstoffe machen es möglich

Noch dieses Jahr soll sich ein fliegendes Auto über die 7.000 Inseln der Philippinen bewegen.

Der neue Luft Pinoy ist eine Kombination aus elektrischem Minivan und einem eVTOL (elektrisches vertikales Start- und Landefahrzeug) und er ist bestens für die Philippinen zum Inselhüpfen geeignet. Betrieben wird er mit Wasserstoff oder Strom und optisch ist er ein futuristischer Minivan, wobei die hintere Hälfte wie ein Flugzeug aussieht. Der eVTOL wird zu Lande als auch in der Luft reisen können. Noch dieses Jahr soll der Prototyp fertig gestellt werden. Die Einsatzbereiche sind Fracht, Tourismus, Regionaltransport und Ambulanztransportwesen. Der Antrieb erfolgt mittels einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder über ein elektrisches Batteriesystem. Die Flugzeugzelle soll abgekoppelt werden können. Noch sind wenige fliegende Autos in der Realität angekommen, jedoch Flugzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzelle sind schon in der Luft geflogen.

Bei Elektroflugzeugen ist die Reichweite begrenzt auf etwa 400 Kilometer. Bei der Verwendung von Wasserstoff aber wird eine größere Reichweite erzielt und das Gewichthebepotenzial ist größer. Auch besitzen die Wasserstoff-Brennstoffzellen eine höhere Energiedichte. Daher haben sie das Potenzial in Zügen und Langstrecken-Lkws eingesetzt zu werden. Was den Luft Pinoy noch bremsen könnte, ist die Gesetzgebung im Bereich fliegender Autos. Doch die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, die Federal Aviation Administration, will eVTOL bis 2028 in den USA einsetzen.

Ermöglicht wird diese Entwicklung durch Rohstoffe wie beispielsweise Lithium und Kobalt.

