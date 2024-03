Collective Mining erweitert das Apollo-System an drei Standorten mit Bohrergebnissen von 560,05 Metern mit 1,83 g/t Goldäquivalent

Toronto, Ontario, 12. März 2024 – Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) („Collective“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/) freut sich, die Untersuchungsergebnisse von zwei Bohrlöchern bekannt zu geben, die im Porphyrsystem Apollo („Apollo“) auf dem Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, niedergebracht wurden. Beide Löcher vergrößerten die Gesamtausmaße von Apollo, wobei APC-92 den südlichen Teil des Systems nach Osten und Westen erweiterte, während APC-93 das System im Norden erweiterte.

Das Unternehmen hat derzeit drei Bohrgeräte auf dem Projekt im Einsatz, die auf den Zielen Apollo, Olympus Deeps bzw. Trap bohren. Ein viertes Bohrgerät wurde für das Ziel Box mobilisiert, wo die Bohrungen voraussichtlich im April beginnen werden.

Ari Sussman, Executive Chairman, kommentierte: „Wir sehen weiterhin aufregende Ergebnisse bei den verschiedenen Zielen auf unserem Projekt Guayabales, während unser aggressives 40.000-Meter-Bohrprogramm für 2024 Gestalt annimmt. Unser Explorationsziel für dieses Jahr ist es, das Projekt Guayabales zu einem bedeutenden Bergbaulager zu entwickeln, indem wir Apollo weiter ausbauen, beweisen, dass die beiden kürzlich entdeckten Porphyrsysteme Trap und Olympus Deeps das Potenzial für eine beträchtliche Größe haben, und eine weitere neue Entdeckung auf den Zielen Box, Tower oder X machen. Zweifellos ist dies ein kühnes Ziel, aber angesichts der außergewöhnlichen Geologie des Projekts und der Fähigkeiten unseres Teams vor Ort bin ich zuversichtlich, dass wir es erreichen können. Mit einem weiteren 1.000-Gramm-x-Meter-Abschnitt unter unserem Gürtel zeigt Apollo weiterhin seine Stärke als ein sich entwickelndes hochgradiges Gold-Silber-Kupfer-Wolfram-System von Weltklasse mit großen Tonnagen.“

Bitte klicken Sie hier, um ein Video anzusehen, in dem David Reading, Sonderberater des Unternehmens und QP gemäß NI 43-101, Abschnitte des Bohrkerns von Bohrloch APC-93 begutachtet.

Highlights (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 1-3)

– Bohrloch APC-93 wurde von Pad 14 aus in Richtung Norden gebohrt und sollte sowohl Apollo in Richtung Norden erweitern als auch das Porphyrsystem Olympus Deeps etwa 120 Meter östlich des Entdeckungsbohrlochs APC88-D1 durchschneiden, das 202,35 Meter mit 2,16 g/t AuEq ergab (weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung vom 30. Januar 2024). Eine breite Zone mit hochgradiger und kontinuierlicher Mineralisierung wurde quer durch das brekziöse Porphyrsystem Apollo mit folgenden Untersuchungsergebnissen durchteuft:

o 560,05 Meter @ 1,83 g/t Goldäquivalent aus 127,25 Metern einschließlich:

§ 112,00 Meter @ 4,52 g/t Goldäquivalent aus 219,60 Metern und;

§ 110,75 Meter @ 2,73 g/t Goldäquivalent aus 396,90 Metern

– Dieser Abschnitt bei Apollo ist die siebtgrößte Anhäufung mit einem Durchschnittswert von 1.026 g/t Goldäquivalent auf Gramm-X-Meter-Basis, die das Unternehmen bisher gebohrt hat.

– Die Untersuchungsergebnisse für die letzten 455,90 Meter des Bohrlochs APC-93 stehen noch aus, da der Kern für die Untersuchung mit dem aktuellen Bohrloch OLD-1 zusammengeführt wird, die beide zur Erprobung des Porphyrsystems Olympus Deeps konzipiert wurden. APC-93 durchschnitt etwa 160 Meter Mineralisierung im Porphyrsystem Olympus Deeps und bestätigte einen nordwestlichen Trend der Mineralisierung. OLD-1 ging in einer Tiefe von 912 Metern in eine Mineralisierung vom Typ Olympus Deeps ein und befindet sich derzeit noch in einer Mineralisierung auf 1.141 Metern. Die Untersuchungsergebnisse für den Rest von Bohrloch APC-93 und OLD-1 werden in etwa 4-6 Wochen erwartet.

– Bohrloch APC-92 wurde in west-südwestlicher Richtung von Pad 14 aus gebohrt und vergrößerte die Ausmaße von Apollo in östlicher und westlicher Richtung im südlichen Teil des Blocks, indem zwei Abschnitte geschnitten wurden, die durch einen postmineralischen Gang getrennt sind; die Untersuchungsergebnisse lauten wie folgt:

o 151,20 Meter @ 1,12 g/t Goldäquivalent aus 93,85 Metern einschließlich:

§ 55,15 Meter @ 2,50 g/t Goldäquivalent und;

o 86,00 Meter @ 0,55 g/t Goldäquivalent aus 321,40 Metern

Tabelle 1: Testergebnisse für APC-92 und APC-93

Bohrung # Von Nach Länge Au Ag Cu Mo WO3 AuEq

(m) (m) (m) g/t g/t % ppm ppm g/t*

APC-92 93.85 245.05 151.20 0.81 12 0.09 13 55 1.12

Inklusive 189.90 245.05 55.15 1.88 23 0.19 13 121 2.50

und 321.40 407.40 86.00 0.26 7 0.09 21 88 0.55

APC-93 127.25 687.30 560.05 1.18 34 0.13 4 52 1.83

einschließlich 219.60 331.60 112.00 2.40 110 0.43 5 59 4.52

und einschließlich 396.90 507.65 110.75 2.49 16 0.04 5 43 2.73

*AuEq (g/t) wird wie folgt berechnet: (Au (g/t) x 0,97) + (Ag (g/t) x 0,016 x 0,88) + (Cu (%) x 1,69 x 0,90) + (Mo (%) x 8,57 x 0,85) + (WO3 (%) x 6,32 x 0,72) unter Verwendung der Metallpreise von Cu – US$3.95/lb, Ag – US$25/oz, Mo – US$20/lb, WO3 – US$32.500/t und Au – US$1.600/oz sowie Gewinnungsraten von 97 % für Au, 88 % für Ag, 85 % für Mo, 72 % für WO3 und 90 % für Cu. Die angenommenen Gewinnungsraten für Gold basieren auf den metallurgischen Ergebnissen, die am 17. Oktober 2023 bekannt gegeben wurden. Die Gewinnungsraten für Kupfer, Molybdän, Wolfram und Silber sind spekulativ, da für diese Metalle bisher nur begrenzte metallurgische Arbeiten durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt, und die Gehalte sind ungeschnitten.

Abbildung 1: Draufsicht auf die Zielgebiete Apollo und Olympus/Olympus Deeps und die Bohrlöcher, die in dieser Pressemitteilung angekündigt wurden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73916/12032024_DE_CNL1.001.jpeg

Abbildung 2: Kernfoto Highlights aus Bohrloch APC-93

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73916/12032024_DE_CNL1.002.jpeg

Abbildung 3: Draufsicht auf das Guayabales-Projekt mit Hervorhebung des Apollo-Zielgebiets

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73916/12032024_DE_CNL1.003.jpeg

Über Collective Mining Ltd.

Unsere aktuelle Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter: www.collectivemining.com

Collective ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas (Kolumbien), das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. $ 2 Milliarden an Zijin Mining verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das Ziel des Unternehmens für das Jahr 2024 ist es, das Apollo-System zu erweitern, zu beweisen, dass sich die jüngsten Entdeckungen bei den Zielen Olympus und Trap zu großflächigen Systemen entwickeln, und eine neue Entdeckung bei den Zielen Box, Tower oder X zu machen.

Die Geschäftsleitung, Insider und enge Familienangehörige und Freunde besitzen fast 42 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der TSX unter dem Kürzel „CNL“, an der OTCQX unter dem Kürzel „CNLMF“ und an der FSE unter dem Kürzel „GG1“ notiert.

Qualifizierte Person (QP) und NI43-101-Offenlegung

David J. Reading ist die für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101″). Er hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und bestätigt, dass diese korrekt sind, und stimmt der schriftlichen Veröffentlichung derselben zu. Herr Reading hat einen MSc in Wirtschaftsgeologie und ist ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und der Society of Economic Geology (SEG).

Technische Informationen

Gesteins-, Boden- und Kernproben wurden in den ALS-Laboreinrichtungen in Medellin (Kolumbien) und Lima (Peru) vorbereitet und analysiert. Leerproben, Duplikate und zertifizierte Referenzstandards werden dem Probenstrom beigefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Abfälle aus der Zerkleinerung und Zellstoff werden in einem gesicherten Lager aufbewahrt und für eine spätere Überprüfung der Proben aufbewahrt. Die Probenzusammensetzungen werden nicht verschlossen. Das Unternehmen wendet ein strenges, dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm an.

Informationen Kontakt:

Folgen Sie Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

Folgen Sie Collective Mining (@CollectiveMini1) auf X, (Collective Mining) auf LinkedIn, und (@collectivemining) auf Instagram

Investoren und Medien

Paul Begin, Finanzvorstand

p.begin@collectivemining.com

+1 (416) 451-2727

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Informationen unter anderem auf: voraussichtliche Fortschritte bei Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen, zukünftige Operationen, zukünftige Metallgewinnungsraten, zukünftiges Wachstumspotenzial von Collective und zukünftige Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 7. April 2022 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Collective Metals Inc.

Milos Masnikosa

22 Leader Lane Suite 409

M5E 0B2 Toronto, ON

Kanada

email : milos@terrella.ca

Pressekontakt:

Collective Metals Inc.

Milos Masnikosa

22 Leader Lane Suite 409

M5E 0B2 Toronto, ON

email : milos@terrella.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.