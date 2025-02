Cytophage Technologies wurde von der Bioscience Association Manitoba zum Biowissenschaftsunternehmen des Jahres ernannt

Winnipeg, den 20. Februar 2025 – Cytophage Technologies (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV:CYTO / FWB:70G) hat die Ehre, bekannt zu geben, dass es von der Bioscience Association Manitoba (BAM) zum Biowissenschaftsunternehmen des Jahres ernannt wurde. Mit dieser Auszeichnung werden die revolutionären Fortschritte von Cytophage in der Bakteriophagen-Technologie gewürdigt, einschließlich bahnbrechender Entwicklungen in der Phagentherapie für Menschen, Lösungen für die Tiergesundheit und Anwendungen für die Lebensmittelsicherheit.

Die prestigeträchtige Auszeichnung der BAM würdigt das Engagement von Cytophage im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen (AMR) durch innovative, nachhaltige und skalierbare Phagen-basierte Lösungen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht: Cytophage ging an die TSX Venture und feierte die Einweihung seiner neuen, 20.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte und Bürozentrale. Die Phagentherapie von Cytophage wurde zudem erfolgreich bei einem menschlichen Patienten in Ontario eingesetzt. Das Unternehmen gab vor kurzem auch die Ausweitung seiner Versuche mit Geflügelprodukten bekannt.

Wir sind stolz darauf, Cytophage Technologies als diesjähriges Biowissenschaftsunternehmen des Jahres auszuzeichnen. Ihre Arbeit ist ein Beispiel für die Art von Innovation und Führung, die Manitoba zu einem Zentrum für innovative biowissenschaftliche Forschung und Kommerzialisierung macht, sagte Andrea Ladouceur, President und CEO der BAM.

Cytophage wird offiziell auf dem Industry Celebration Dinner der BAM am 12. März 2025 gewürdigt, wo Regierungs- und Industrievertreter, Forscher und Innovatoren zusammenkommen, um Manitobas florierenden Biowissenschaftssektor zu feiern.

Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams bei der Lösung eines der dringendsten globalen Gesundheitsprobleme – der Antibiotikaresistenz. Wir sind davon überzeugt, dass der Phagen-Technologie die Zukunft gehört, und wir haben uns verpflichtet, Phagen-Lösungen auf den Markt zu bringen, die wissenschaftlich fundiert, kommerziell realisierbar und weltweit skalierbar sind, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage.

Über die Bioscience Association of Manitoba

Die Bioscience Association Manitoba (BAM) ist ein gemeinnütziger Industrieverband, der den kommerziellen Erfolg der Biowissenschaftsunternehmen in Manitoba fördert, indem er als Katalysator für Innovationen fungiert, die Qualifikationen und die Entwicklung der Arbeitskräfte in diesem Sektor ausbaut und mit einer Stimme spricht, um lokales und globales Engagement zu fördern.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: heather@cytophage.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Simon Bredin, PR-Berater (media@cytophage.com)

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, budgetiert, planen, budgetieren, prognostizieren, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

