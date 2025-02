Cytophage startet Versuche mit Bruteiern für OvaPhage in Partnerschaft mit führender kanadischer Brüterei

WINNIPEG, den 5. Februar 2025 – Cytophage Technologies (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV:CYTO / FWB:70G) ist stolz darauf, eine neue Partnerschaft mit einer der führenden kanadischen Geflügelbrütereien bekannt zu geben, um mit der Erprobung von OvaPhage bei Bruteiern zu beginnen.

OvaPhage ist ein innovatives Bakteriophagenprodukt, das nur schädliche Bakterien auf der Oberfläche von Eiern angreift, während die natürliche Schutzschicht der Eier erhalten bleibt. Die Versuche werden voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein und sind die nächsten Schritte zum Nachweis der Wirksamkeit von OvaPhage.

Die ersten Labortests von Cytophage haben eine 99-prozentige Verringerung der bakteriellen Belastung auf der Oberfläche der Eier gezeigt und damit den Weg für diese entscheidende neue Phase der Validierung in der Praxis geebnet.

Nach Abschluss der Versuche plant Cytophage, Zulassungsanträge vorzubereiten und damit den Weg für die anfängliche Markteinführung von OvaPhage in Kanada zu ebnen, der eine weltweite Expansion folgen soll.

In Kanada gibt es über 200 Bruteierproduzenten. Nach Angaben der Canadian Hatching Egg Producers produzierten die Bruteierproduzenten im Jahr 2023 etwa 868 Millionen Bruteier für Masthähnchen und erzielten damit einen Umsatz von 500 Millionen Dollar.

Die Partnerbrüterei von Cytophage repräsentiert ein Schlüsselsegment dieses Marktes und ist als führend in fortschrittlichen Geflügelmanagementsystemen anerkannt. Die Mitarbeiter der Brüterei arbeiten eng mit Cytophage zusammen, um die Widerstandsfähigkeit und Produktivität in der Geflügelindustrie zu verbessern. OvaPhage befasst sich mit den wichtigsten Prioritäten der Branche, wie der Verringerung der bakteriellen Kontamination und der Erhöhung der Schlupfraten.

Dieser Moment markiert einen Wendepunkt für unser Unternehmen. Der Übergang vom Labor zu Versuchen mit Bruteiern ist ein wichtiger Meilenstein für den Nachweis der Wirksamkeit von OvaPhage in der Praxis, sagte Cytophage-CEO Dr. Steven Theriault. Wir freuen uns darauf, zu zeigen, wie diese Technologie die Standards für die Branche neu definieren kann.

OvaPhage-Studienprozess

Die OvaPhage-Studien verlaufen in drei Phasen, die das Produkt jeweils in Richtung einer breiteren Vermarktung vorantreiben:

Phase Zielsetzung Ergebnis Zeitplan

Phase 1: MachbarkeitBewertung der Q1/2025

Kompatibilität von Nachweis der Eignung von OvaPhage für eine groß

OvaPhage mit angelegte Anwendung durch Überprüfung der

Brütereiprozessen Hafteigenschaften und der Wirksamkeit in ersten

Versuchen

Phase 2: Optimierung Festlegung der Bedingungen für eine optimale Q1-Q2/2025

Bestimmung der Leistung

effektivsten

Phagenkonzentration und

-methoden

Phase 3: ValidierungDemonstration der Bestätigung von Produktivitätssteigerungen und Q2-Q3/2025

Leistung von messbarem

OvaPhage Nutzen

Dies ist ein aufregender Moment für Cytophage und unsere Investoren, sagte Julius Kalcevich, CFO von Cytophage. Der Weg, der vor OvaPhage liegt, ist klar, und jeder Meilenstein bringt uns der Umgestaltung der Geflügelproduktion und der Vermarktung unserer innovativen Phagenprodukte näher.

Über OvaPhage

OvaPhage stellt einen neuartigen Ansatz für die Biosicherheit in Geflügelbrütereien dar. Seine fortschrittliche Formulierung ermöglicht es Bakteriophagen an die Eierschalen zu haften und bietet so während des gesamten Produktionsprozesses Schutz vor schädlichen Bakterien wie Salmonellen, Escherichia- und Shigella-Arten.

OvaPhage ist Teil der Flaggschiff-Produktreihe des Unternehmens im Bereich Tiergesundheit, die schädliche Bakterien ohne die giftigen Wirkungen herkömmlicher Chemikalien bekämpfen. Die wichtigsten Merkmale sind:

– Ungiftig und sicher: nachweislich sicher für Tiere, Menschen und die Umwelt.

– Erhalt der Schutzschicht (Kutikula): bewahrt die natürliche Schutzbarriere des Eies und verbessert die Schlupfrate.

– Einfacher Einsatz: lässt sich nahtlos in bestehende Brütereisysteme integrieren.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen. Das übergeordnete Ziel von Cytophage ist es, Antibiotika auf lange Sicht zu ersetzen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: heather@cytophage.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Simon Bredin, PR-Berater (media@cytophage.com)

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, budgetiert, planen, budgetieren, prognostizieren, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

