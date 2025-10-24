Cruz Battery Metals gibt eine Privatplatzierung zur Finanzierung von Arbeitsprogrammen auf seinen Projekten in Nevada und Ontario bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste bzw. zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten bestimmt. Dier im Zusammenhang mit der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und keine dieser Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

23. Oktober 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ: CSE, BKTPF: USA, A40YSN: WKN) (Cruz oder das Unternehmen) möchte eine Privatplatzierung zur Finanzierung von Arbeitsprogrammen auf den Lithiumprojekten des Unternehmens in Nevada und dem Gold-/Kupferprojekt in Ontario bekannt geben. Das Lithiumprojekt Solar von Cruz in Nevada grenzt direkt an American Lithium Corp. Während der ersten vier Bohrphasen hat Cruz in allen 14 Bohrungen Lithium entdeckt.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: Das Interesse an Lithium im Inland scheint wieder zugenommen zu haben, seit die US-Regierung zugestimmt hat, sich an der Lithiummine Thacker Pass von Lithium Americas in Nevada zu beteiligen, wie Reuters (1) am 1. Oktober 2025 berichtete. Angesichts des jüngsten Wiederauflebens des Interesses seitens Investoren am Lithiumsektor hält das Management den Zeitpunkt für günstig, um mit einem Arbeitsprogramm auf dem Lithiumprojekt Solar, das direkt an American Lithium Corp. angrenzt, fortzufahren. Die Zielsetzung ist die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Laut einer Meldung vom 18. August 2025 hat American Lithium Corp. (LI) eine Privatplatzierung in Höhe von 9,4 Millionen $ durch die Ausgabe von Einheiten zum Preis von 0,27 $ abgeschlossen. Am 10. Oktober 2025 erreichte der Aktienkurs von American Lithium laut tmx.com(2) einen Höchststand von 1,29 $. Darüber hinaus werden die Mittel aus dieser Finanzierung unsere Working Capital stärken und uns mehr Flexibilität bei der Planung erster Arbeitsprogramme auf dem Sterling South Gold/Copper Project verschaffen, das direkt an die jüngste Entdeckung von Sterling Metals Corp. in Ontario grenzt. Das Unternehmen ist sehr optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres 2025 und darüber hinaus, da wir aktiver sein werden als seit Jahren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81524/CRUZ_102325_DEPRcom.001.jpeg

In einer jüngsten Mitteilung am 6. Oktober 2025 wurde bekannt gegeben, dass Cruz das Sterling South Gold/Copper Project erworben hat, das direkt an die jüngste Entdeckung von Sterling Metals Corp. in Ontario angrenzt. Laut einer Pressemitteilung, die am 29. September 2025 auf der Website von Sterling veröffentlicht wurde, gab Sterling Metals Corp eine hochgradige Kupferentdeckung auf dem Kupferprojekt Soo bekannt. Dort wurden 262,5 m mit 1,05 % CuÄq, darunter 68,3 m mit 3,25 % CuÄq und 9,3 m mit 19,8 % CuÄq, nahe der Oberfläche durchteuft. Das Management von Cruz kann die Ergebnisse von Sterling nur anhand der öffentlich zugänglichen Informationen überprüfen. Diese neue Akquisition umfasst 42 Claim-Einheiten mit einer Fläche von etwa 2.500 Acres.

Das Unternehmen gibt eine Finanzierung mittels Privatplatzierung (die Finanzierung) bekannt, um durch die Ausgabe von bis zu 15.337.423 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,0326 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 $ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,05 $ pro Warrant-Aktie bis 17 Uhr (Ortszeit Vancouver) fünf Jahre nach Abschluss der Finanzierung. Alle im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Finanzierung abläuft. Der Nettoerlös wird als allgemeines Working Capital des Unternehmens verwendet. Im Zusammenhang mit der Finanzierung müssen möglicherweise Vermittlungsprovisionen an berechtigte Vermittler gezahlt werden.

Zusätzlich zu anderen Prospektbefreiungen, auf die bei Privatplatzierungen üblicherweise zurückgegriffen wird, wird das Unternehmen die Privatplatzierung auch bestimmten Zeichnern gemäß der Vorschrift BC Instrument 45-536 – Exemption from Prospectus Requirement for Certain Distributions Through an Investment Dealer (die Ausnahme für Investmenthändler) anbieten. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Ausnahme für Investmenthändler bestätigt das Unternehmen, dass es keine wesentlichen Fakten oder wesentlichen Änderungen in Bezug auf das Unternehmen gibt, die nicht allgemein bekannt gegeben wurden.

Bei Fragen zu dieser Privatplatzierung wenden Sie sich bitte direkt an President James Nelson unter der Rufnummer 604-899-9150 oder per E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz verfügt derzeit über mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project, das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Brine Project und das kürzlich erworbene 580 Acres große Central Clayton Valley Lithium Brine Project. Das Sterling South Gold/Copper Project von Cruz in Ontario besteht aus 42 Claims mit einer Fläche von etwa 2.500 Acres. In den USA verfügt Cruz auch über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 – 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

www.reuters.com/business/autos-transportation/us-government-take-5-stake-lithium-americas-joint-venture-with-general-motors-2025-09-30/ (1)

money.tmx.com/en/quote/LI (2)

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

PO Box 10112 Pacific Centre

V7Y 1C6 Vancouver

Kanada

email : info@cruzbatterymetals.com

Pressekontakt:

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

PO Box 10112 Pacific Centre

V7Y 1C6 Vancouver

email : info@cruzbatterymetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.