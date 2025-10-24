Abcourt meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

Rouyn-Noranda, Kanada, 23. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 bekannt gegeben. Alle Geldwerte in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Der Jahresabschluss und der Lagebericht (MD&A) sind auf SEDAR+ verfügbar.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

(In Dollar) Drei Monate zum Geschäftsjahr zum

30. Juni 30. Juni

2025 2024 2025 2024

Umsatzerlöse – – – 255.000

Verwaltungsaufwand 1.157.694 1.104.291 3.657.276 3.762.272

Pflege und Instandhaltung 606.511 662.207 3.350.461 2.702.092

Explorationsaufwendungen 3.164.288 639.307 8.322.676 4.682.988

Latente Einkommens- und Bergbausteuer (338.673) 349.142 (1.611.673) 178.430

Nettoverlust und Gesamtverlust (4.664.039) (2.892.734) (14.421.015) (11.585.571)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0,00) (0,01) (0,02) (0,02)

(In Dollar) 30. Juni 2025 30. Juni 2024

Barmittel 2.578.587 757.753

Gesamtvermögen 21.408.153 14.063.983

Langfristige Verbindlichkeiten 14.175.891 12.261.315

Eigenkapital (599.534) (6.284.136)

Working Capital (nicht IFRS-konforme Kennzahl)* 2.952.725 (4.947.411)

* Das Working Capital ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl, für die es keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS gibt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Nicht IFRS-konforme Kennzahl.

– Abcourt hat sein Working Capital für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr deutlich verbessert und weist jetzt ein Working Capital von 2.952.725 $ aus, verglichen mit einem negativen Betriebskapital von 4.947.411 $ zum 30. Juni 2024.

– Die Explorationsausgaben stiegen nach den umfangreichen Arbeiten auf den Konzessionsgebieten Sleeping Giant und Flordin erheblich an.

Pascal Hamelin, President und CEO, erklärte: Das Geschäftsjahr 2025 war ein bedeutendes Jahr in Bezug auf die Explorationserfolge auf unseren Konzessionsgebieten Sleeping Giant und Flordin. Nach der am 3. Juli 2025 mit Nebari abgeschlossenen Finanzierung werden die kommenden Quartale ein anderes Bild des Konzessionsgebietes Sleeping Giant zeigen, da wir jetzt zur Entwicklungsphase übergehen. Mit dem Beginn der Produktionsvorbereitungen im August 2025 setzt das Unternehmen die Erschließung des Konzessionsgebiets schrittweise fort.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung ist das Working Capital als Leistungskennzahl angegeben, die keine Leistungskennzahl gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) darstellt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl Investoren eine bessere Möglichkeit bietet, die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Nicht IFRS-konforme Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS. Daher sind solche Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Daten sind möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen vorgelegten Daten vergleichbar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen Daten betrachtet werden, die gemäß den IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen ermittelt das Working Capital wie folgt: Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Goldunternehmen, das die Mine Sleeping Giant entwickelt und weitere strategisch günstig gelegene Konzessionsgebiete im Nordwesten von Quebec, Kanada, erkundet. Abcourt ist zu 100 % Eigentümer der Mine und Aufbereitungsanlage Sleeping Giant sowie des Explorationskonzessionsgebiets Flordin, auf das sich das Unternehmen konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, würden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

