Gold – das beste Instrument zum Vermögenserhalt

Vielfältigen Krisen und Währungsverlusten kann mit Goldinvestments gegengesteuert werden.

Edelmetalle beschleunigen preislich und es werden Stimmen laut, die den Beginn der Kollapsphase der Währungen sehen. Seit 50 Jahren steigt die Geldmenge deutlich an. Der Goldpreis ist da nicht mitgezogen, aber jetzt sieht es anders aus, der Goldpreis steigt und steigt. Aktuell ist die Verschuldung vieler Staaten enorm, es wird mehr als schwierig werden die Defizite zu finanzieren. Regierungen drucken Geld, aber so können höhere Zinsen und eine höhere Inflation entstehen. Der Goldpreis bewegt sich normalerweise mit den Lebenshaltungskosten und der Kaufkraft. Doch Gold könnte nun schneller im Preis steigen. Denn weltweit ist nur ein kleiner Teil des Finanzvermögens in Gold angelegt, was nicht viel ist. Selbst kleinere Umschichtungen vom Anleihe- oder Aktienmarkt können so Großes bewirken. Zudem ist die Attraktivität des Goldes gestiegen und der Preisanstieg bei dem edlen Metall scheint sich zu beschleunigen. Seit 1971 unterliegen Fiat-Währungen dem Verfall. Heute schneller als in all den Jahren zuvor.

Für Aufsehen sorgte jüngst auch eine Empfehlung von Morgan Stanley, „vielleicht sollten Sie überlegen, 60 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen und 20 Prozent Gold zu besitzen.“ Das traditionelle 60/40-Portfolio investierte 60 Prozent in Aktien und 40 Prozent in Anleihen. Finanzplaner haben dieses Verhältnis jahrzehntelang als besten Weg zur Altersvorsorge gesehen. Doch die neue Empfehlung setzt nun auf 20 Prozent Gold. Grund sei der Schutz gegen Inflation. Und Gold sei nun das „antifragile Asset, das man besitzen sollte. Hochwertige Aktien und Gold sind die besten Absicherungen“, so Mike Wilson, Chief Investment Officer von Morgan Stanley. Noch sind Gold- und Silberaktien im Vergleich zu physischem Gold und Silber unterbewertet.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse, auch aktuell wieder, liegen bereits vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining ( -https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

