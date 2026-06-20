Copper One gibt Vereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada bekannt

Vancouver, BC – 19. Juni 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One oder das Unternehmen) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Änderungsvereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen und den Abschlussprozess für den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill oder das Projekt) in Pershing County, Nevada, einer etablierten Bergbaujurisdiktion in den Vereinigten Staaten, eingeleitet hat.

Die in der Vereinbarung festgelegten Transaktionsbedingungen (die Transaktionsbedingungen) sehen den Erwerb des Projekts zu einem Barkaufpreis von 1.300.000 US$ vor. Im Vergleich zu der im ursprünglichen Optionsrahmen vorgesehenen Gegenleistung bedeuten die geänderten Transaktionsbedingungen eine Reduzierung des vom Unternehmen zu zahlenden Kaufpreises um etwa 2,7 Millionen US$ (etwa 3,8 Millionen C$).

Majuba Hill ist das amerikanische Vorzeige-Kupferprojekt von Copper One. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die vollständige Kontrolle über das Projekt ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung einer Kupfermöglichkeit in Nevada ist – und zwar zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sich zunehmend auf sichere, inländische und verantwortungsvolle Kupferquellen für die Bereiche Energie, Infrastruktur, Elektrifizierung, fortschrittliche Fertigung, Rechenzentren und Lieferketten im Bereich der nationalen Sicherheit konzentrieren.

Durch die Akquisition wird Copper One 100 % der Eigentumsanteile an Majuba Hill erwerben, vorbehaltlich der Fertigstellung der Abschlussdokumente und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Sicherung einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt mehr Flexibilität bieten wird, um die Explorationsaktivitäten voranzutreiben, die Bohrzielerstellung zu verfeinern, potenzielle strategische Alternativen zu bewerten und Majuba Hill auf dem sich entwickelnden nordamerikanischen Kupfermarkt zu positionieren.

Wir freuen uns, einen Schritt in Richtung der Sicherung einer 100%igen Beteiligung am Projekt Majuba Hill zu machen, sagte David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One Resources Corp. Das vollständige Eigentumsrecht an Majuba Hill verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität, um die Explorationsaktivitäten voranzutreiben, die Bohrzielerstellung zu verfeinern und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten zu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt eine bedeutende Explorationschance in Nevada darstellt – einer führenden Bergbaujurisdiktion -, und zwar zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach Kupfer weiterhin durch Elektrifizierung, Energieinfrastruktur, fortschrittliche Fertigung, Rechenzentren und Initiativen zur Energiewende angetrieben wird. Angesichts der branchenweit anhaltenden Diskussionen über eine drohende Kupferknappheit sind wir der Ansicht, dass die Konsolidierung der Eigentumsverhältnisse bei Majuba Hill die Position von Copper One stärkt, um das Projekt voranzutreiben und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu verfolgen.

Zusammenfassung der Transaktion

Gemäß der Änderung wurde der bei Ausübung der Option zu zahlende Kaufpreis auf 1.300.000 US$ in bar angepasst. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich gemäß den Treuhandanweisungen und den zugehörigen Übertragungsdokumenten erfolgen, einschließlich einer Übertragung und einer Urkunde mit Vorbehalt von Royalties, eines Kaufvertrags und der damit verbundenen Abschlussunterlagen.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Projekt voraussichtlich über BAM BAM Nevada Inc. gehalten, eine in Nevada eingetragene Gesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Copper One.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, sobald der Abschluss vollzogen ist und die Explorationspläne für Majuba Hill voranschreiten.

Copper One betrachtet die ausgehandelte Änderung als einen bedeutenden Erfolg für die Aktionäre. Durch die Senkung des Kaufpreises, die einer Reduzierung um etwa 2,7 Millionen US$ gegenüber der im ursprünglichen Optionsrahmen vorgesehenen Kaufsumme entspricht, ist das Unternehmen der Ansicht, seine Fähigkeit gestärkt zu haben, Kapital auf technische Arbeiten, Explorationsplanungen, Bohrungen und die langfristige Weiterentwicklung von Majuba Hill zu konzentrieren.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One und befindet sich in Pershing County, Nevada. Nevada belegte in der jährlichen Umfrage von Bergbauunternehmen 2025 des Fraser Institute weltweit den ersten Platz. Das Projekt Majuba Hill liegt in Pershing County, Nevada, einer etablierten Bergbauregion mit umfangreicher Infrastruktur und einer langen Geschichte der Mineralexploration und -entwicklung.

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9.684 Acres und liegt etwa 113 Straßenkilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca (Nevada) sowie 251 Kilometer (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Das Projekt ist über gut ausgebaute Kreisstraßen von der Ausfahrt Imlay (Nevada) an der U.S. Interstate 80 aus erreichbar, gefolgt von einer etwa 23 Meilen langen Fahrt in westlicher Richtung. Der Zugang zu Arbeitskräften, Straßen, Strom und Wasser ist für die Weiterentwicklung von Mineralprojekten von grundlegender Bedeutung, und Majuba Hill profitiert in jedem dieser Bereiche von einer soliden infrastrukturellen Grundlage. Dies stellt einen bedeutenden potenziellen Vorteil gegenüber abgelegeneren Projekten dar, bei denen die Infrastruktur ein erheblicher Kostenfaktor und ein großes Entwicklungshindernis sein kann.

Majuba Hill ist ein historischer Produktionsstandort mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich bisher niedergebrachter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 89.395 Fuß. Basierend auf aktuellen Annahmen zu den Bohrkosten wird der ungefähre Wiederbeschaffungswert dieser historischen Bohrungen auf etwa 12,1 Millionen US$ geschätzt, was Copper One eine wertvolle technische Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts bietet.

Ausgewählte Bohrungen der letzten Zeit auf dem Projekt Majuba Hill

Bohrung Highlight Quelle

MHB-30 218,0 Fuß (ft) (66,4 m) mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag ab der Oberfläche, 24. September

einschließlich 74,0 ft (22,6 m) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t 2024

Ag

MHB-32 379,5 ft (115,7 m) mit 0,33 % Cu und 16,97 g/t Ag, einschließlich 85 ft (25,9 m) mit 22. Mai 2025

0,64 % Cu und 50,89 g/t Ag, sowie 169,5 ft (51,7 m) mit 0,41 % Cu und 9,51 g/t

Ag

MHB-34 500 ft (152,4 m) mit 0,21 % Cu von 1.210 bis 1.710 ft (368,8-521,2 m), einschließlich 15. Juli 2025

205 ft (62,5 m) mit 0,27 % Cu und 55 ft (16,8 m) mit 0,41 %

Cu

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den Bohrergebnissen um historische Daten handelt, die von Copper One nicht unabhängig überprüft wurden. Weitere Einzelheiten zu diesen Bohrergebnissen, einschließlich der QA/QC-Verfahren, der Probenahmemethoden und der technischen Angaben, sind in den folgenden Pressemitteilungen verfügbar:

– MHB-30: Pressemitteilung vom 24. September 2024.

– MHB-32: Pressemitteilung vom 22. Mai 2025.

– MHB-34: Pressemitteilung vom 9. Juni 2025.

Explorationsarbeiten bei Majuba Hill haben Hinweise auf ein potenziell großes Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierungssystem ergeben, dessen geologische Merkmale mit einer porphyrartigen Kupfermineralisierung übereinstimmen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Majuba Hill eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit in einer erstklassigen Jurisdiktion darstellt, die durch Größe, Erreichbarkeit, Infrastruktur, historische Arbeiten und ein bedeutendes Kupferexplorationspotenzial gestützt wird.

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Kontext des Kupfermarktes

Aktuelle Kupferpreisprognosen und Marktkommentare großer Finanzinstitute unterstreichen weiterhin die Stärke des Kupfermarktumfelds. In Marktberichten vom Juni 2026 hieß es, dass Goldman Sachs die Kupferpreise bis Ende 2026 nun bei 13.735 US$ pro Tonne sieht Goldman Sachs Research, Copper Prices Are Forecast to Decline Somewhat from Record Highs in 2026, 11. Dezember 2025. Quelle: www.goldmansachs.com/insights/articles/copper-prices-forecast-to-decline-from-record-highs-in-2026

, was mehr als 10 % über dessen bisherigem Zielwert von 12.465 US$ pro Tonne liegt. Reuters berichtete zudem im April 2026, dass Goldman Sachs an seiner Prognose festhielt, wonach der Kupferpreis im Jahr 2026 durchschnittlich bei 12.650 US$ pro Tonne liegen werde. Goldman Sachs Research hat darüber hinaus eine längerfristige Kupferprognose von 15.000 US$ pro Tonne bis 2035 veröffentlicht und dabei die Netz- und Energieinfrastruktur – einschließlich des Energiebedarfs im Zusammenhang mit KI und Verteidigung – als wichtige strukturelle Treiber der Kupfernachfrage identifiziert.

Auch Citi hat einen positiven Ausblick für Kupfer veröffentlicht. In einem im Juni 2026 veröffentlichten Marktbericht hieß es, dass die Citigroup für Juni 2026 ein Kursziel von 14.500 US$ pro Tonne und innerhalb eines Jahres ein Kursziel von 15.000 US$ pro Tonne angestrebt habe, wobei sie ein schwächeres Angebotswachstum, eine robuste Nachfrage durch KI und die Energiewende sowie anhaltende Bedenken hinsichtlich der US-Zölle auf raffiniertes Kupfer anführte. Mining.com, Copper price: Goldman, Citi make bullish calls on supply woes, 2. Juni 2026. In dem Artikel wurde berichtet, dass Goldman Sachs den Kupferpreis bis Ende 2026 bei 13.735 US$ pro Tonne sah und dass Citi für Juni 2026 ein Ziel von 14.500 US$ pro Tonne sowie innerhalb eines Jahres 15.000 US$ pro Tonne anvisierte. Quelle: www.mining.com/copper-price-goldman-citi-make-bullish-calls-on-supply-woes/

Copper One weist darauf hin, dass Rohstoffpreisprognosen ausschließlich zum Verständnis des Marktkontexts dienen. Sie bedeuten nicht, dass Majuba Hill seine wirtschaftliche Rentabilität unter Beweis gestellt hat, dass eine Mineralressource definiert wird oder dass zukünftige Rohstoffpreise erreicht werden.

Technische Angaben und qualifizierte Sachverständige

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung in Bezug auf Majuba Hill wurden von E. L. Buster Hunsacker III, CPG 8137, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Marktpräsenz

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit Gold Standard Media, LLC (GSM), einem in Texas ansässigen Medienunternehmen, abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung vom 19. Juni 2026 wird GSM für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten Marketing- und Werbedienstleistungen gegen eine Gesamtvergütung von bis zu 1.000.000 US$ erbringen. GSM hat seinen Geschäftssitz in der 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626 und ist unter der Telefonnummer +1 512-843-1723 oder per E-Mail unter ceo@goldstandardir.com erreichbar. GSM und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen von GSM keine Optionen oder andere Wertpapiere ausgeben.

Restricted Share Units (RSU)

Ferner teilt das Unternehmen seine Absicht mit, mit Beratern, Direktoren und leitenden Angestellten RSU-Vereinbarungen für insgesamt 3.000.000 RSUs gemäß dem Omnibus Incentive Plan (der Omnibus-Plan) des Unternehmens, der vom Board of Directors am 9. Oktober 2025 verabschiedet und von den Aktionären des Unternehmens am 4. Dezember 2025 ratifiziert und genehmigt wurde, abzuschließen.

Über Copper One Resources Corp.

Copper One Resources Corp. konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Kupfer-, Kupfer/Silber/Gold- und kritischen Metallprojekten in Nordamerika, um die wachsende Nachfrage zu bedienen, die durch Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, erneuerbare Energien und die Modernisierung des Stromnetzes angetrieben wird. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Bezirk Majuba Hill in Nevada, der etwa 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno entfernt liegt. Copper One hält zudem eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill, einem auf Kupfer ausgerichteten Explorationsprojekt südlich von Ashcroft (British Columbia) im Bergbaugebiet Kamloops. Das Projekt erstreckt sich über 18 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.736,38 Hektar und ist vielversprechend für vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierungen, eine Lagerstättenart, die häufig mit Kupfer, Zink, Silber und Gold in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, ein porphyrartiges Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße in der Nähe von Campbell River innerhalb der Vancouver Mining Division in British Columbia, das sich über neun Mineral-Claims mit einer Fläche von ca. 2.746,46 Hektar erstreckt.

Copper One Resources treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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