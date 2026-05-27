Copper One Resources Corp. beginnt mit Bohrungen im Kupfer-Zink-Projekt Redhill in British Columbia

VANCOUVER, BC – 27. Mai 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE:CEXY | OTC:BFGFD | FWB:IW8 | WKN: A42AGR) (Copper One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Zink-Projekt Redhill (Redhill oder das Konzessionsgebiet) südlich von Ashcroft, British Columbia, im Kamloops Mining District begonnen haben.

Das Bohrprogramm der Phase 1 dient dazu, vorrangige vulkanogene Massivsulfid-Ziele (VMS) zu erproben und an umfangreiche historische Bohr- und geophysikalische Arbeiten anzuknüpfen, bei denen Kupfer-Zink- und Gold-Silber-Mineralisierungen, hydrothermale Alterationen sowie vielversprechende sulfidhaltige vulkanische Einheiten auf dem gesamten Konzessionsgebiet identifiziert wurden. Das anfängliche Programm wird voraussichtlich aus etwa 3.000 Metern Diamantbohrungen in 10 Bohrlöchern bestehen.

David Greenway, Chief Executive Officer von Copper One, kommentierte: Wir freuen uns darauf, mit den Bohrungen in Redhill zu beginnen und das voranzutreiben, was wir für eine äußerst vielversprechende VMS-Explorationsmöglichkeit in British Columbia halten. Dieses Programm stellt einen wichtigen Meilenstein für Copper One dar, während wir weiterhin ein diversifiziertes Portfolio an kupferfokussierten Explorations-Assets in erstklassigen Jurisdiktionen aufbauen. Angesichts starker geologischer Indikatoren, historischer Mineralisierungen und zahlreicher noch nicht erprobter Ziele sind wir der Ansicht, dass Redhill erhebliches Explorationspotenzial bietet.

Zur Durchführung des Programms hat Copper One die Firma Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, die eine hydraulische, kettenmontierte Boyles B-15-Diamantbohranlage einsetzen wird, die mit NQ-Bohrwerkzeugen ausgestattet ist und Ziele bis in Tiefen von über 600 Metern erbohren kann. Die ersten Bohrplattformen wurden genehmigt und werden derzeit vorbereitet. Es sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Kontinuität der VMS-artigen Kupfer-Zink-Mineralisierung entlang priorisierter struktureller und geophysikalischer Trends zu bewerten.

Über das Konzessionsgebiet Redhill

Das Konzessionsgebiet Redhill befindet sich südlich von Ashcroft, British Columbia, innerhalb des Kamloops Mining District und ist über den Trans-Canada Highway erreichbar. Das Konzessionsgebiet umfasst achtzehn (18) Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.736,38 Hektar (11.703 Acres) und stellt ein großes zusammenhängendes Landpaket in einer etablierten Bergbauregion dar.

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Abbildung 1: Lage und Grenzen der Claims am nördlichen Ende des Konzessionsgebiets Redhill in der Nähe von Ashcroft, British Columbia (Dezember 2024). Die Karte veranschaulicht die Ausdehnung der Claims im Verhältnis zur lokalen Topografie und Infrastruktur.

Das Konzessionsgebiet beherbergt eine VMS-Mineralisierung. Historische Explorationen, darunter Arbeiten von Teck Resources Limited und anderen, identifizierten mehrere stratigraphisch begrenzte Zonen mit hydrothermaler Alteration und Kupfermineralisierung. Die Mineralisierung kommt in serizit-alterierten felsischen Vulkangesteinen vor und umfasst Sulfid-Assoziationen aus Pyrit, Pyrrhotit und Chalkopyrit in Stringer- und halbmassiven bis massiven Sulfidzonen.

Das Gebiet steht in Zusammenhang mit dem Kutcho-Terran im Norden von British Columbia, in dem sich die große VMS-Lagerstätte Kutcho befindet.

Bohrungen, die 2022 von Bessor Minerals Inc. durchgeführt wurden, ergaben folgende Bohrabschnitte:

– 6,9 Meter mit einem Gehalt von 0,61 % Kupfer und 0,55 % Zink in einer massiven Pyrrhotit-Zone

– 2,32 Meter mit einem Gehalt von 0,56 % Kupfer in einer massiven Pyrrhotit-Zone

Die geologischen Gegebenheiten in Verbindung mit historischen Explorationsergebnissen deuten auf das Potenzial für weitere Mineralisierungen entlang des Streichens und in der Tiefe hin. Das Konzessionsgebiet ist nach wie vor wenig erkundet, wobei mehrere Zielgebiete für weitere Explorationsarbeiten identifiziert wurden.

Das Bohrprogramm wird von J.T. (Jo) Shearer, M.Sc., D.I.C., FSEG, Mine Supervisor 854449, President von Homegold Resources Ltd., geleitet, der über umfangreiche Erfahrung in der Mineralexploration und Projektentwicklung verfügt, einschließlich einer soliden Erfolgsbilanz bei der Einholung von Genehmigungen für Explorations- und Produktionsaktivitäten. Die positiven Gespräche mit den lokalen First Nations und dem NNTC werden fortgesetzt.

Frühere Arbeiten von Bessor wurden von K. Downes, Ph.D., P.Geo., geleitet.

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Abbildung 2: Bohrstelle RH-26-02; Trans-Canada Highway im Hintergrund. Konzessionsgebiet zu beiden Seiten des Highways.

Das Unternehmen erachtet die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsergebnisse als relevant für die Bewertung des Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets Redhill. Es wurden jedoch keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Informationen zu verifizieren, einschließlich der Probenahmeverfahren, Analysemethoden und QA/QC-Protokolle im Zusammenhang mit den historischen Bohrprogrammen. Dementsprechend sollten die historischen Ergebnisse nicht als Hinweis auf aktuelle oder zukünftige Mineralressourcen oder mineralisierte Systeme auf dem Konzessionsgebiet herangezogen werden. Das Unternehmen erachtet die Informationen ausschließlich für Zwecke der Explorationszielsetzung als zuverlässig.

Über Copper One Resources Corp.

Copper One Resources Corp. konzentriert sich auf die Identifizierung, den Erwerb und die Weiterentwicklung von Kupfer- sowie Kupfer-Silber-Gold-Projekten im fortgeschrittenen Stadium, um die wachsende weltweite Nachfrage nach kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die Infrastruktur für erneuerbare Energien und die Modernisierung von Energiesystemen benötigt werden.

Das Vorzeige-Asset des Unternehmens ist das Kupfer-Silber-Gold-Gebiet Majuba Hill, das 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno, Nevada, entfernt liegt. Majuba Hill ist ein Projekt im Explorationsstadium, das sich in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit etablierter Infrastruktur befindet, wo sich die laufenden Arbeiten auf die Bewertung des Umfangs und der Ausdehnung der Kupfermineralisierung konzentrieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, um sich eine Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill zu sichern, das südlich von Ashcroft, British Columbia, angrenzend an den Trans-Canada Highway liegt. Das Konzessionsgebiet Redhill beherbergt eine vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierung (VMS) mit zusätzlichem Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One Resources treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President und CEO

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Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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