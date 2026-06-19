Brauerei Königsbräu verzichtet künftig auf Alufolie bei mehreren Biersorten

Die Brauerei Königsbräu geht einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Bei den erfolgreichen Biersorten „Edelpils“ und „Heller Bock“ wird künftig auf die Alufolie am Flaschenhals verzichtet.

„Unsere Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen: Am Inhalt ändert sich nichts. Qualität, Geschmack und Braukunst bleiben exakt so, wie man es von unseren Bieren kennt und schätzt“, betont Christiane Majer-Allgeier, Geschäftsführerin und Diplom-Braumeisterin der Familienbrauerei. „Mit dem Verzicht auf die Alufolie reduzieren wir Verpackungsmaterial und leisten einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz – ohne Kompromisse bei Produktqualität oder Markenidentität.“

Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Die Entscheidung ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der Brauerei, Ressourcen zu schonen und nachhaltiger zu wirtschaften. Durch den Wegfall der Aluminiumfolie wird künftig Material eingespart und der Verpackungsprozess effizienter gestaltet. Aluminium ist in der Herstellung energieintensiv – jede Reduzierung wirkt sich somit positiv auf die Umweltbilanz aus.

Als unabhängige Familienbrauerei setzt Königsbräu seit jeher auf verantwortungsbewusstes Handeln – von der Rohstoffauswahl bis zur Abfüllung. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Produktion am eigenen Standort in Oggenhausen: Hier wird noch selbst gebraut und abgefüllt. Kurze Wege, gebündelte Prozesse und die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette sorgen nicht nur für höchste Qualitätsstandards, sondern sind auch aus produktionstechnischer Sicht nachhaltiger.

„Dass wir hier in Oggenhausen selbst brauen und abfüllen, ist für uns mehr als Tradition – es ist ein klares Bekenntnis zum Standort und zur Verantwortung gegenüber Umwelt und Region“, so Majer-Allgeier weiter. „Nachhaltigkeit beginnt für uns im Kleinen – mit vielen einzelnen, konsequent umgesetzten Maßnahmen.“

Tradition und Fortschritt im Einklang

Die Sorten „Edelpils“ und „Heller Bock“ zählen seit Jahren zu den beliebten Klassikern im Sortiment der Brauerei. Mit der Anpassung im Verpackungsdesign verbindet Königsbräu Tradition und Zukunftsorientierung – ganz im Sinne einer modernen, verantwortungsvollen Braukultur.

Über die Brauerei Königsbräu

Die familiengeführte Brauerei mit Sitz in Oggenhausen steht seit Generationen für handwerkliche Braukunst, regionale Verbundenheit und höchste Qualitätsansprüche. Unter der Leitung von Diplom-Braumeisterin Christiane Majer-Allgeier verbindet das Unternehmen traditionelle Rezepturen mit zeitgemäßem Innovationsgeist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Königsbräu Majer GmbH & Co KG

Frau Christiane Majer-Allgeier

Oggenhauser Hauptstraße 1

89522 Heidenheim-Oggenhausen

Deutschland

fon ..: 07321-9797-0

web ..: https://www.koenigsbraeu.de

email : info@koenigsbraeu.de

Die familiengeführte Brauerei mit Sitz in Oggenhausen steht seit Generationen für handwerkliche Braukunst, regionale Verbundenheit und höchste Qualitätsansprüche. Unter der Leitung von Diplom-Braumeisterin Christiane Majer-Allgeier verbindet das Unternehmen traditionelle Rezepturen mit zeitgemäßem Innovationsgeist.

Pressekontakt:

Dreamland GmbH & Co. KG

Herr Marcus Fache

Aalener Straße 36

89520 Heidenheim

fon ..: 01728629109

email : m.fache@dreamland.de

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