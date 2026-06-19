Neotech Metals gibt Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

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Vancouver, British Columbia, 19. Juni 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 19. Mai bzw. 27. Mai 2026 eine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen folgende Wertpapiere ausgegeben:

(i) 4.199.422 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (NFT-Einheiten) zum Preis von 0,28 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von 1.175.838 $ entsprechen; jede dieser NFT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Aktienkaufwarrants (jeder solche ganze Warrant gilt als ein NFT-Warrant), der dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt;

(ii) 4.882.820 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (FT-Einheiten) zum Preis von 0,39 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von 1.904.300 $ entsprechen; jede dieser FT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) als Flow-Through-Aktie zu werten ist, sowie der Hälfte eines Aktienkaufwarrants („FT-Warrant), der dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt.

Das Unternehmen konnte mit der Platzierung einen gesamten Bruttoerlös in Höhe von 3.080.138 $ erzielen.

In Verbindung mit der Finanzierung hat das Unternehmen der Firma Canaccord Genuity Corp. ein Honorar (Finder Fee) in Höhe von 5.382 $ bezahlt und 13.800 nicht übertragbare Finder-Warrants (die Finder-Warrants) ausgegeben. Jeder Finder-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer (1) Aktie zum Preis von 0,45 $ pro Aktie.

Im Rahmen der Finanzierung wurden auch 25.500 FT-Einheiten an einen Insider des Unternehmens ausgegeben, die einem Bruttoerlös von 9.945 $ entsprechen. Dementsprechend gilt die Ausgabe solcher Wertpapiere (zusammen betrachtet, die Insider-Beteiligung) als Transaktion mit einer nahestehenden Partei (related party transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen war aufgrund der Inanspruchnahme der Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 im Zusammenhang mit der Insider-Beteiligung von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, nachdem weder der faire Marktwert der Insider-Beteiligung noch die diesbezüglich ausgegebenen Wertpapiere einen Prozentsatz von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstiegen haben.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für qualifizierte Ausgaben im Bereich der Mineralkonzessionen des Unternehmens verwendet, der Nettoerlös aus dem Verkauf der NFT-Einheiten soll hingegen für allgemeine Betriebskapitalzwecke (Working Capital) verwendet werden. Die NFT-Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller diesen zugrunde liegenden Wertpapiere, sind ab dem Ausgabedatum an eine Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag gebunden. Sowohl die NFT-Warrants als auch die FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, die Folgendes besagt: Sollte nach dem Abschluss der Platzierung der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) an der Canadian Securities Exchange (CSE) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,60 $ pro Aktie übersteigen, so besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, über eine Pressemitteilung bekannt zu geben, dass die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage nach diesem Ereignis verkürzt wird.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltenmetallprojekten, inklusive des Projekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) sowie von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, das Projekt Torrance, das 70 km vom Projekt Hecla-Kilmer entfernt liegt, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle vier Projekte befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

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Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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