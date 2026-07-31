CONFIDEX strukturiert Finanzierung für Übernahme eines Herstellers pharmazeutischer Vorprodukte

Bei der geplanten Übernahme eines Herstellers pharmazeutischer Vorprodukte kommt es auf eine tragfähige Finanzierung an. CONFIDEX strukturiert die Akquisitionsfinanzierung.

CONFIDEX wurde mit der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung für die geplante Übernahme eines Unternehmens aus dem Bereich pharmazeutischer Vorprodukte mandatiert. Die Übernahme soll die Grundlage für die Fortführung und Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebs schaffen.

Das Zielunternehmen stellt hochwertige Vorprodukte für die Pharma- und Gesundheitsindustrie her. Es verfügt über langjährige Erfahrung sowie etablierte Produktions- und Qualitätsprozesse.

CONFIDEX entwickelt für die geplante Übernahme eine individuell abgestimmte Akquisitionsfinanzierung. Im Mittelpunkt stehen eine tragfähige Finanzierungsstruktur, die Einbindung geeigneter Finanzierungspartner und eine Kapitalstruktur, die das Unternehmen langfristig trägt.

„Bei einer Unternehmensübernahme entscheidet die Finanzierungsstruktur mit darüber, ob der Übergang gelingt und Entwicklung möglich bleibt“, sagt Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH. „Deshalb stimmen wir Finanzierungslösung und Finanzierungspartner sorgfältig auf das Vorhaben ab.“

Mit dem Mandat setzt CONFIDEX ihre Arbeit in der Akquisitions- und Nachfolgefinanzierung fort und begleitet ein weiteres Vorhaben von der Strukturierung bis zur Umsetzung der Finanzierung.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 07141/9564009

fax ..: 07141/9565589

web ..: https://confidex.de/

email : info@confidex.de

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für strukturierte Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung strategisch fundierter Finanzierungslösungen – von Eigen- und Fremdkapital über Leasing bis hin zur Investorenvermittlung.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sowie einem etablierten Netzwerk aus Banken, institutionellen Investoren und Finanzierungspartnern begleitet CONFIDEX Unternehmen entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der Analyse der Ausgangssituation über die Strukturierung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ansatz, bei dem Finanzierung als strategische Gesamtaufgabe verstanden wird. Ziel ist es, tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die Liquidität sichern, Wachstum ermöglichen und unternehmerische Handlungsspielräume erweitern.

Pressekontakt:

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Herr Jörg Kommer

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