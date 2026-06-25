CONFIDEX begleitet Finanzierungsvorhaben eines Technologieunternehmens aus Bayern

Ein bayerischer Spezialist für sicherheitsrelevante E/E-Systeme setzt auf CONFIDEX: Im Fokus stehen die strukturierte Aufbereitung des Finanzierungsvorhabens und tragfähige Wachstumslösungen.

CONFIDEX GmbH wurde von einem bayerischen Technologieunternehmen mit der Begleitung eines Finanzierungsvorhabens mandatiert. Das Unternehmen entwickelt sicherheitsrelevante E/E-Systeme und begleitet Kunden aus Industrie, Automotive sowie Bahn- und Schienenverkehr von der Konzeption bis zur Realisierung anspruchsvoller technischer Lösungen.

Die Mandatierung umfasst die strukturierte Aufbereitung des Vorhabens sowie die Entwicklung geeigneter Finanzierungs- und Wachstumslösungen. Damit unterstützt CONFIDEX ein Technologieunternehmen, das in einem Umfeld tätig ist, in dem Anforderungen an Funktionalität, Zuverlässigkeit, Dokumentation und regulatorische Konformität kontinuierlich steigen.

Das Unternehmen ist auf sicherheitsrelevante E/E-Systeme spezialisiert. Der Begriff E/E steht für Elektrik und Elektronik. Die Leistungen reichen von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur Umsetzung komplexer technischer Anwendungen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Automotive sowie Bahn- und Schienenverkehr.

Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Consulting sowie in der Erstellung von Sicherheits- und Entwicklungskonzepten für anspruchsvolle technische Anwendungen. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen benötigen Unternehmen neben technologischer Kompetenz auch belastbare Strukturen, um weiteres Wachstum gezielt zu ermöglichen.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt: „Technologieunternehmen im Bereich sicherheitsrelevanter Systeme leisten einen wichtigen Beitrag für Industrie, Mobilität und Infrastruktur. Besonders beeindruckend ist die Kombination aus hoher Ingenieurskompetenz, Innovationskraft und dem Anspruch, komplexe Anforderungen zuverlässig umzusetzen.“

Mit dem Mandat erweitert CONFIDEX seine Aktivitäten im Bereich Technologie, Engineering und industrielle Entwicklung und begleitet ein weiteres innovatives Unternehmen bei seinen zukünftigen Wachstumsschritten.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 07141/9564009

fax ..: 07141/9565589

web ..: https://confidex.de/

email : info@confidex.de

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für strukturierte Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung strategisch fundierter Finanzierungslösungen – von Eigen- und Fremdkapital über Leasing bis hin zur Investorenvermittlung.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sowie einem etablierten Netzwerk aus Banken, institutionellen Investoren und Finanzierungspartnern begleitet CONFIDEX Unternehmen entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der Analyse der Ausgangssituation über die Strukturierung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ansatz, bei dem Finanzierung als strategische Gesamtaufgabe verstanden wird. Ziel ist es, tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die Liquidität sichern, Wachstum ermöglichen und unternehmerische Handlungsspielräume erweitern.

Pressekontakt:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

fon ..: 07141/9564009

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