CONFIDEX begleitet Holzbauunternehmen bei Strukturierung eines Betriebsmittelkredits

Für Wachstum im Holzbau braucht es ausreichende Liquidität. CONFIDEX unterstützt ein etabliertes Holzbauunternehmen bei der Strukturierung eines Betriebsmittelkredits.

Betriebsmittelfinanzierung soll finanziellen Spielraum für Projekte, Materialeinkäufe und weiteres Wachstum schaffen

CONFIDEX wurde von einem etablierten Holzbauunternehmen mit der Strukturierung und Begleitung eines Betriebsmittelkredits beauftragt. Im Mittelpunkt des Mandats stehen die Analyse des Finanzierungsbedarfs, die strukturierte Aufbereitung der Unterlagen sowie die Ansprache geeigneter Finanzierungspartner.

Gerade in wachstumsorientierten Unternehmen spielen ausreichende Liquidität und die Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebs eine entscheidende Rolle. Betriebsmittelfinanzierungen schaffen den notwendigen finanziellen Spielraum, um Projekte effizient umzusetzen, Materialeinkäufe zu finanzieren und weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Insbesondere im Holzbau sind Projektlaufzeiten, Materialvorfinanzierungen und saisonale Schwankungen häufig wichtige Faktoren bei der Finanzierungsstruktur. Vor diesem Hintergrund begleitet CONFIDEX das Unternehmen bei der Strukturierung einer Finanzierungslösung, die zum Geschäftsmodell und den operativen Anforderungen des Unternehmens passt.

Jörg Kommer, Geschäftsführer von CONFIDEX, erklärt: „Eine solide Betriebsmittelfinanzierung ist häufig die Grundlage für weiteres Wachstum. Entscheidend ist, Finanzierungslösungen so zu strukturieren, dass sie zum Geschäftsmodell und den operativen Anforderungen des Unternehmens passen.“

Mit diesem Mandat erweitert CONFIDEX seine Aktivitäten im Bereich Handwerk, Bau und mittelständische Unternehmensfinanzierung und begleitet ein weiteres Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumsziele.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 07141/9564009

fax ..: 07141/9565589

web ..: https://confidex.de/

email : info@confidex.de

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für strukturierte Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung strategisch fundierter Finanzierungslösungen – von Eigen- und Fremdkapital über Leasing bis hin zur Investorenvermittlung.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sowie einem etablierten Netzwerk aus Banken, institutionellen Investoren und Finanzierungspartnern begleitet CONFIDEX Unternehmen entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der Analyse der Ausgangssituation über die Strukturierung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ansatz, bei dem Finanzierung als strategische Gesamtaufgabe verstanden wird. Ziel ist es, tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die Liquidität sichern, Wachstum ermöglichen und unternehmerische Handlungsspielräume erweitern.

Pressekontakt:

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Herr Jörg Kommer

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