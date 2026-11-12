CHEMonitor: 69 % der Chemie- und Pharmamanager wollen raus aus der strategischen Defensive

Die neue CHEMonitor-Studie zeigt, wie Chemie- und Pharmamanager unter Unsicherheit entscheiden und warum sie für die Zukunft einen offensiveren Kurs anstreben.

Neue Studie zeigt: Manager wollen offensiver investieren, früher entscheiden und ihre Ressourcen stärker fokussieren.

Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie steht unter hohem Anpassungsdruck. Für die Zukunft wünschen sich viele Entscheider jedoch einen deutlich offensiveren Kurs: 69 % halten einen Schwerpunkt auf Investition und Weiterentwicklung für wünschenswert. Aktuell sehen nur 31 % ihr Unternehmen so aufgestellt. Das zeigt der neue CHEMonitor 2/2026 von CHEManager und Santiago Advisors zum Schwerpunktthema „Mut zum Risiko – offensiv entscheiden unter Unsicherheit“.

Die Ergebnisse zeigen, worauf es aus Sicht der Chemie- und Pharmamanager in den kommenden Jahren ankommt:

* Früher entscheiden: 63 % wollen Entscheidungen frühzeitig treffen, auch wenn noch wesentliche Unsicherheiten bestehen.

* Digitalisierung und KI nutzen: 77 % sehen technologische Entwicklungen durch Digitalisierung und KI als Chance für ihr Unternehmen.

* Investitionen fokussieren: 55 % sprechen sich dafür aus, Investitionen auf wenige strategische Schwerpunkte zu konzentrieren.

* Wettbewerbsfähigkeit sichern: 97 % halten Kostenwettbewerbsfähigkeit und operative Effizienz für wichtig oder sehr wichtig.

Das Vertrauen ins eigene Unternehmen ist dabei hoch: 80 % halten ihr Unternehmen für mutig genug, um 2035 besser dazustehen als heute. Der Branche insgesamt trauen dies nur 27 % zu.

„Die Kunst wird sein, neben der notwendigen Effizienzsteigerung auch wieder gezielt in Wachstum zu investieren. Ob durch digitale Produkt- und Anwendungsentwicklung oder den Eintritt in attraktive Märkte: Es braucht den Mut, Ressourcen gezielt einzusetzen und auch unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen“, kommentiert Juan Rigall, Geschäftsführer von Santiago Advisors und Mitbegründer des CHEMonitor-Trendbarometers.

Die vollständigen Ergebnisse des CHEMonitor 2/2026 mit allen Grafiken und Einordnungen sind unter www.chemonitor.com abrufbar.

Über den CHEMonitor

Als führendes Trendbarometer für die Chemie- und Pharmabranche in Deutschland erfasst der CHEMonitor seit 2007 systematisch die Bewertung der Standortbedingungen sowie die Erwartungen zur künftigen Investitions- und Beschäftigungsentwicklung. Zweimal jährlich beleuchtet er zudem ein aktuelles Schwerpunktthema der Branche.

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Santiago GmbH & Co. KG

Frau Eva Henseler

Donkweg 47

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email : eva.henseler@santiago-advisors.com

Santiago Advisors ist eine Top-Management-Beratung für Strategie und Organisation. 2008 gegründet, unterstützt sie mit über 60 Beratern von Deutschland aus das Wachstum globaler Marktführer, insbesondere in der Pharma-, Chemie-, Life-Sciences- und Hightech-Industrie. Bei der Entwicklung ganzheitlicher und tragfähiger Konzepte verbindet Santiago Advisors konzeptionelle Stärke und Expertise in datengestützten Methoden mit einer engen Zusammenarbeit mit den Kunden. Seit 2022 ergänzt adago als Anbieter von KI-Lösungen für die Supply Chain das Portfolio.

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