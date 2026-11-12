VENDORMAX gewinnt weiteren Absatzpartner für Büro- und IT-Technologie

Bei Investitionen in Büro- und IT-Technologie spielt Finanzierung oft eine wichtige Rolle. VENDORMAX gewinnt einen weiteren Absatzpartner und baut sein bundesweites Netzwerk weiter aus.

Die VENDORMAX GmbH erweitert ihr bundesweites Absatzpartnernetzwerk um ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich Büro- und IT-Technologie. Der neue Partner vertreibt unter anderem Druck- und Kopiersysteme, technische Büroausstattung sowie IT-Lösungen. Damit setzt VENDORMAX den Ausbau seines Netzwerks für die Finanzierung mobiler Wirtschaftsgüter fort.

Bei Investitionen in Büro- und IT-Technologie kommt es für gewerbliche Kunden nicht nur auf das Produkt an. Auch die Finanzierung kann eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielen. Flexible Finanzierungsmöglichkeiten, planbare monatliche Belastungen und schnelle Entscheidungen sind dabei wesentliche Faktoren.

Für den Handel stellt sich deshalb die Frage, wie sich passende Finanzierungsangebote möglichst unkompliziert in den Verkaufsprozess einbinden lassen. Denn Finanzierung soll den Vertrieb unterstützen und nicht zu zusätzlichen Hürden führen.

Finanzierung als Bestandteil des Verkaufsprozesses

VENDORMAX arbeitet mit spezialisierten Absatzpartnern und verschiedenen Finanzierungsgesellschaften zusammen. Durch diese Zusammenarbeit erweitert das Unternehmen seine Marktkenntnisse und sein Verständnis für die Anforderungen unterschiedlicher Branchen.

Im Bereich Büro- und IT-Technologie liegt der Schwerpunkt auf Finanzierungsmöglichkeiten, die auf die jeweiligen Wirtschaftsgüter abgestimmt sind und sich in den Vertriebsalltag der Absatzpartner integrieren lassen.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der VENDORMAX GmbH, erklärt: „Mit jedem neuen Absatzpartner erweitern wir nicht nur unser Netzwerk, sondern entwickeln auch unsere Finanzierungskompetenz in den jeweiligen Marktsegmenten weiter. Gerade im Bereich Büro- und IT-Technologie sind schnelle Entscheidungen und einfache Abläufe wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertrieb. Unser Ziel ist es, unseren Partnern genau diese Unterstützung zu bieten und Finanzierung zu einem festen Bestandteil ihres Verkaufsprozesses zu machen.“

Mit der neuen Partnerschaft stärkt VENDORMAX seine Präsenz im Bereich Büro- und IT-Technologie und führt den Ausbau seines bundesweiten Absatzpartnernetzwerks fort.

VENDORMAX – Technologie verkaufen. Finanzierung vereinfachen.

Über VENDORMAX

Die VENDORMAX GmbH ist auf digitale Absatzfinanzierung spezialisiert. Die Plattform ermöglicht es Anbietern, Finanzierungsprozesse direkt in ihren Vertrieb zu integrieren, Kaufentscheidungen zu beschleunigen und zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen. VENDORMAX ist eine Tochtergesellschaft der CONFIDEX GmbH.

Weitere Informationen:

www.vendormax.de

www.vendormax.de/die-technologie

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VENDORMAX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 071419564008

web ..: https://vendormax.de/

email : info@vendormax.de

Die VENDORMAX GmbH betreibt eine digitale Plattform für strukturierte B2B-Absatzfinanzierungen. Ziel ist es, Finanzierungslösungen direkt in Vertriebsprozesse zu integrieren und so Investitionsvorhaben effizient, transparent und skalierbar umzusetzen. Durch eine standardisierte Plattformarchitektur und ein breites Netzwerk an Finanzierungspartnern schafft VENDORMAX eine leistungsfähige Infrastruktur für nachhaltiges Wachstum.

Pressekontakt:

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