Johannes Müller Wirtschaftsberatung beteiligt sich an der Gründungswoche Deutschland 2026

Die Johannes Müller Wirtschaftsberatung (BDU) beteiligt sich auch in diesem Jahr als offizieller Partner an der bundesweiten Gründungswoche Deutschland.

Kostenfreie Beratungsgespräche für Existenzgründer, Unternehmensnachfolger und junge Unternehmen vom 16. bis 22. November 2026.

Vom 16. bis 22. November 2026 bietet das Beratungsunternehmen kostenfreie und unverbindliche Einzelgespräche rund um Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Finanzierung an.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die eine eigene Geschäftsidee verwirklichen, einen bestehenden Betrieb übernehmen oder ein bereits gegründetes Unternehmen weiterentwickeln möchten. Insbesondere Gründer und Nachfolger im kleinen und mittleren Mittelstand stehen häufig vor betriebswirtschaftlichen und finanziellen Fragestellungen, bei denen eine frühzeitige Beratung hilfreich sein kann.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen unter anderem die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Gründungsvorhaben, Business- und Unternehmensplanung, Finanzierungsstrategien, öffentliche Fördermittel sowie Fragen zur Liquiditätsplanung und Unternehmenssteuerung.

„Eine gute Geschäftsidee oder die Übernahme eines bestehenden Betriebs ist der Ausgangspunkt. Entscheidend ist, daraus eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive zu entwickeln“, erläutert Johannes Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Johannes Müller Wirtschaftsberatung.

Mit über 30 Jahren Beratungserfahrung unterstützt die Johannes Müller Wirtschaftsberatung kleine und mittelständische Unternehmen bei betriebswirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen. Im Rahmen der Gründungswoche stellt sie diese Expertise für individuelle Erstgespräche zur Verfügung.

Interessierte können ihren persönlichen Beratungstermin bequem online vereinbaren. Die Gespräche finden wahlweise telefonisch oder als Videokonferenz über Microsoft Teams statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.mueller-beratung.de

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Müller Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG

Herr Johannes Müller

Holtkampstraße 8

32257 Bünde

Deutschland

fon ..: 05223-13144

web ..: https://www.mueller-beratung.de/

email : kommunikation@mueller-beratung.de

Die Johannes Müller Wirtschaftsberatung mit Sitz in Bünde begleitet seit 1995 kleine und mittlere Unternehmen bei betriebswirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen. Zu den Schwerpunkten zählen Finanzkommunikation und Finanzierung, Krisenmanagement, Unternehmensnachfolge, Digitalisierung sowie die Begleitung betrieblicher Veränderungsprozesse.

Gemeinsam mit einem Netzwerk erfahrener Fachleute entwickelt die Wirtschaftsberatung individuelle, praxisorientierte Lösungen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen wird von Johannes Müller und Carsten Müller geführt und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU).



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Frau Julia von Fischer

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