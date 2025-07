CanCambria Energy Corp. gibt Abschluss der Vereinbarung zur Übernahme des Konzessionsgebiets Kiskunhalas sowie die Beauftragung von Beratern bekannt

Vancouver, BC – 29. Juli 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Konzessionsgebühr für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas (Kiskunhalas Concession Area, KCA) erfolgreich an das ungarische Energieministerium überwiesen wurde. Mit der erfolgten Zahlung hat CanCambria nun all seine finanziellen Verpflichtungen für den Erwerb des 945,9 km² großen KCA erfüllt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Konzessionsgebiet Kiskunhalas Trough, erstreckt sich in südwestlicher Richtung ein Stück weit in das KCA hinein. Bei einem Preis, der weniger als 10 USD pro Netto-Acre ausmacht, schafft das Unternehmen mit dieser Konzessionsvereinbarung einen äußerst attraktiven und kostengünstigen Einstieg, der mit seinem Geschäftsmodell konform geht. CanCambria wird nun eine hundertprozentige ungarische Tochtergesellschaft unter dem Namen CanCambria Kiskunhalas Koncessziós Ltd. gründen, die für das Management, die Planung und Umsetzung des Explorations- und Evaluierungsprogramms für das KCA verantwortlich zeichnet.

Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria, erklärt: Unser Team kann es kaum erwarten, mit der Arbeit in diesem aussichtsreichen Gebiet zu beginnen. Wir glauben an das große Potenzial des KCA, sowohl im Hinblick auf die Erweiterung unserer bestehenden unkonventionellen Tight-Gas-Vorkommen als auch auf mögliche zusätzliche Vorkommen von konventionellem Erdöl (einschließlich des Potenzials für Explorationsziele, die durch Horizontalbohrungen erschlossen werden). Das Unternehmen wird die Märkte über die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit dem Projekt auf dem Laufenden halten.

Des Weiteren kann das Unternehmen mit Freude die Beauftragung der Herren Hugh Grenfal und Christopher Yokoyama als Hauptberater bekannt geben. Sie werden das Unternehmen bei der Umsetzung seiner langfristigen technischen und finanziellen Ziele unterstützen.

Herr Grenfal verfügt über vier Jahrzehnte Branchenerfahrung in den europäischen und internationalen Rohstoffmärkten und war als Direktor und President mehrerer Junior-Bergbauexplorationsunternehmen tätig. Er begann seine Karriere mit der Firma Grenfal Explorations Ltd. und verbrachte später mehr als ein Jahrzehnt damit, von Zürich aus institutionelle und private Kunden zu Öl-, Gas- und Mineralexplorationsmöglichkeiten zu beraten. Herr Grenfal kann mit umfassenden Kenntnissen im Asset Management und in der Generierung und Erschließung von Prospektionsgebieten aufwarten. 2016 gründete er die Peloton AG in der Schweiz, um Öl- und Gasprojekte zu leiten. Herr Grenfal wird dem Board und dem CEO beratend zur Seite stehen.

Herr Yokoyama wird das Unternehmen als Experte für Petrophysik unterstützen und die Auswertung aller vorhandenen Bohrloch- und Protokolldatensätze beaufsichtigen. Gleichzeitig wird er sich um den Geobetrieb und die Planung neuer Datenerfassungsprogramme kümmern. Herr Yokoyama verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Exploration, Projekterschließung und Bewertung unkonventioneller Ressourcen und war bereits für namhafte Unternehmen wie BP und Pioneer Natural Resources tätig. Mit seinem Know-how bei der Erstellung statischer, datengesteuerter Modelle wird er das Unternehmen bei der Abschlussplanung unterstützen.

Dr. Clarke meint dazu: Es freut uns sehr, dass wir gerade jetzt, im Zuge der Einleitung eines ambitionierten Evaluierungsprogramms für das Konzessionsgebiet Kiskunhala auf weitere kompetente Unterstützung zählen können. Sowohl Hugh als auch Chris bringen eine Fülle an Wissen in das Unternehmen ein, und ich freue mich darauf, mit ihnen im Rahmen der weiteren Erschließung des Projekts Kiskunhalas zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus gibt CanCambria bekannt, dass die Firma Winning Media LLC mit der Erbringung von anlegerorientierten digitalen Werbedienstleistungen beauftragt wurde, die den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei den Anlegern steigern und sein OTCQB-Listing unterstützen sollen. Vereinbarungsgemäß erhält Winning Media ein einmaliges Honorar in Höhe von 100.000 USD, das vor Beginn der Dienstleistungen zu entrichten ist. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Monaten und tritt am 29. Juli 2025 in Kraft. Sie kann mit Zustimmung beider Vertragsparteien verlängert werden, sofern die Börsenaufsicht im Vorfeld ihre Genehmigung erteilt. Die Vereinbarung enthält keine leistungsbezogenen Faktoren und Winning Media erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. Winning Media und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis zueinander, und zum Zeitpunkt der Vereinbarung sind weder Winning Media noch seine Führungskräfte über Wertpapiere direkt oder indirekt am Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften beteiligt.

Die Firma Winning Media hat ihrem Hauptsitz in Houston, Texas, und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Online-Werbung und Anlegermarketing. Das Unternehmen hat sich auf Marketingleistungen im digitalen Bereich und im Bereich Corporate Branding spezialisiert, um die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad von Unternehmen bei Privatanlegern zu steigern.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

