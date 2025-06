CanCambria Energy Corp. unterzeichnet Konzessionsvertrag für Kiskunhalas

Vancouver, BC – 16. Juni 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem ungarischen Energieministerium den Konzessionsvertrag für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas (das KCA) unterzeichnet hat.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird CanCambria die entsprechende Konzessionsgebühr innerhalb von 30 Werktagen nach Inkrafttreten des Vertrags entrichten. Mit der Unterzeichnung beginnt offiziell ein vierjähriger Explorationszeitraum.

Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria, erklärte: Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieses Vertrags und sehen der Absolvierung der verbleibenden Schritte und dem Vertragsschluss im nächsten Monat mit Spannung entgegen. Unser Team hat bereits mit der Integration und Auswertung der Daten aus diesem bedeutenden Konzessionsgebiet begonnen. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt das Potenzial hat, ein mehrjähriges Bohrprogramm zu unterstützen, das von der technischen Expertise, der disziplinierten Vorgehensweise und dem starken Fokus unseres Teams auf die Identifizierung vielversprechender Möglichkeiten geleitet wird.

Technische Zusammenfassung

Das 945,9 km2 große Konzessionsgebiet umfasst Potenzial für unkonventionelle und konventionelle Vorkommen und dem Unternehmen liegen im Rahmen einer Lizenz eine Reihe von technischen Daten vor. Ein sehr erfahrenes, integriertes, für Arbeiten unter Tage ausgebildetes Team, das unter anderem Geologen, Geophysiker und Petrophysiker umfasst, ist an diesem Projekt beteiligt, das voraussichtlich mehrere Monate dauern wird.

Die vielversprechende, gasreiche Bruchtektonik, die mit dem Vorzeigeprojekt Kiskunhalas Trough des Unternehmens in Zusammenhang steht, erstreckt sich südwestlich in die KCA hinein. CanCambria hat für das Gebiet eine Lizenz für hochwertige 3D-Seismikdaten aus dem Jahr 2011 erworben und bereitet derzeit die Aufbereitung und Zusammenführung mit neuen proprietären 3D-Daten vor. Sobald das höffige Gebiet vollständig interpretiert ist, wird eine Ressourcenbewertung durchgeführt, um die Aufnahme neuer Bohrstandorte in den Feldentwicklungsplan (FDP) zu unterstützen. Erste Bewertungen deuten darauf hin, dass die seismischen Amplitudenmerkmale, die auf gasführende Lagerstätten hindeuten, in über 25 % des KCA im Süden vorhanden sind.

Im Norden des KCA befindet sich ein großes, tiefes Becken aus dem Miozän namens Soltvadkert Trough, der 30 % des KCA einnimmt und vielerlei Hinsicht den Erdölvorkommen im Kiskunhalas Through ähnelt. In dem Gebiet wurden bisher noch keine tiefen Bohrungen niedergebracht. Es ist weitgehend unerforscht und nur durch alte 2D-Seismikdaten abgedeckt. Dieses Becken erweitert das Portfolio um mehrere neue Explorationsziele, die das Potenzial für mehrere unentdeckte Kohlenwasserstoffvorkommen von potenzieller Größe bergen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit Seismikunternehmen, um den Umfang einer potenziellen neuen 3D-Untersuchung zu ermitteln, die das Becken abbilden und den Charakterisierungs- und Risikominderungsprozess unterstützen würde. Das Modell von CanCambria, das die Anwendung neuer Technologien vorsieht, ist der Schlüssel zur Erschließung dieses Gebiets.

Darüber hinaus kann das Unternehmen bestätigen, dass derzeit eine Bewertung des Potenzials für konventionelle Öl- und Gasvorkommen in geringer Tiefe im gesamten Konzessionsgebiet unter Verwendung herkömmlicher Methoden zur Generierung von Prospektionsgebieten und zur Ermittlung der geologischen Erfolgswahrscheinlichkeit durchgeführt wird. In den letzten Jahrzehnten wurden in diesem Gebiet zahlreiche Öl- und Gasvorkommen entdeckt, und das Unternehmen hofft, bis Jahresende eine Bewertung dieser Möglichkeiten (in Bezug auf Größe und Risiko) vorlegen zu können.

CanCambria wird den Markt über die weiteren Pläne informieren, sobald diese verfügbar sind.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

