Araxá Seltene Erden an das Magbras-Projekt in Brasilien geliefert, für Studien zur Produktion von Seltenen Erden-Magneten

Wichtiger Fortschritt bei den Verarbeitungsstudien für St Georges großflächiges und hochgradiges Seltene Erden-Vorkommen im Araxá-Projekt – 40,64 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO (1) – vor dem Hintergrund zunehmenden US-Interesses an Brasiliens Niobium- und Seltene Erden-Ressourcen.

– St George ist ein Vorreiter in der aufstrebenden Seltene Erden-Lieferkette Brasiliens. St George hat eine Großprobe von Seltene Erden-Material aus unserem zu 100 % im Eigentum befindlichen Araxá-Projekt an MagBras geliefert – die erste Lieferung dieser Art durch einen Entwickler eines Seltene Erden-Projekts in Brasilien.

– MagBras ist eine öffentlich-private Initiative zur Errichtung einer Produktionsstätte für Seltene Erden-Magnete in Brasilien: Das MagBras-Projekt zielt darauf ab, eine inländische Lieferkette für Seltene Erden-Produkte in Brasilien aufzubauen, einschließlich der Herstellung von Seltene Erden-Magneten. Neben St George haben sich auch andere Seltene Erden-Projektentwickler in Brasilien sowie Endabnehmer von Magneten – darunter die globalen Automobilhersteller Stellantis und Iveco – dem MagBras-Projekt angeschlossen.

– St George als potenzieller Lieferant für die Magnetproduktion: St George hat eine Absichtserklärung (MoU) mit MagBras unterzeichnet, um bei Forschung, Entwicklung und Produktion von Seltene Erden-Magneten zusammenzuarbeiten, mit dem Potenzial zur Lieferung von hochgradigem Seltene Erden-Material aus dem Araxá-Projekt (2).

– Weltweites Interesse an nachgelagerten Partnerschaften im Bereich Seltene Erden: St George prüft außerdem Möglichkeiten zur Gründung nachgelagerter Partnerschaften in den USA und anderen Ländern, während Regierungen weltweit bestrebt sind, neue zuverlässige Lieferketten aufzubauen.

– USA strebt Handelsabkommen mit Brasilien zu Niobium und Seltenen Erden an (3): St Georges Araxá-Projekt – mit seinen großflächigen und hochgradigen Seltene Erden- und Niobium-Vorkommen – ist ideal positioniert, um vom wachsenden US-Interesse an einer Versorgung mit Niobium und Seltenen Erden aus Brasilien zu profitieren.

– Ressourcen-Definition und Erweiterungsbohrungen laufen in Araxá mit fünf Bohrgeräten: St George führt ein umfassendes Bohrprogramm mit Schneckenbohrungen, Reverse-Circulation- und Diamantbohrungen im Araxá-Projekt durch, um die bekannten Mineralisierungszonen zu erweitern (die in alle Richtungen offen sind) und Infill-Bohrungen abzuschließen, um vermutete Ressourcen in die angezeigte Kategorie zu überführen (4).

29. Juli 2025. St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, einen bedeutenden Fortschritt bei den nachgelagerten Studien für Seltene Erden aus seinem zu 100 % im Eigentum befindlichen Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Wir fühlten uns geehrt, als SENAI und FIEMG St George im vergangenen Jahr als Partner für MagBras – Brasiliens erste geplante Produktionsstätte für REE-Dauermagnete – ausgewählt haben.

Wir freuen uns nun, das erste Seltene Erden-Unternehmen in Brasilien zu sein, das ein Seltene Erden-Produkt an MagBras für nachgelagerte Studien zur Magnetproduktion in Brasilien liefert.

Die kürzliche Intervention des US-Verteidigungsministeriums in die Lieferkette durch sein milliardenschweres Abkommen mit dem an der NYSE notierten Unternehmen MP Materials zeigt, welche Rolle öffentlich-private Partnerschaften künftig spielen werden, da geopolitische Entwicklungen eine Neuordnung des globalen Marktes für Seltene Erden auslösen.

In Brasilien erleben wir eine starke Unterstützung von Regierung und Industrie beim Aufbau einer inländischen Lieferkette für Seltene Erden – und St George ist stolz, zu dieser Initiative beizutragen.

Unser vollständig im Eigentum stehendes Araxá-Projekt verfügt über ein Weltklasse-Vorkommen an Seltenen Erden in Hartgestein. Die beiden wichtigsten Seltene Erden-Minen außerhalb Chinas sind ebenfalls Hartgestein-Karbonatite – die Mt Weld-Mine von Lynas Corporation und MP Materials Mountain Pass. Wir sind zuversichtlich, dass die laufende umfassende Bohrkampagne im Araxá-Projekt, einschließlich mehr als 9.000 m Diamantbohrungen, das enorme Potenzial unseres Weltklasse-Erzkörpers weiter unterstreichen wird.

Das Araxá-Projekt bietet durch günstige logistische Rahmenbedingungen Wettbewerbsvorteile, die einen beschleunigten Entwicklungsweg unterstützen. Unser Projekt ist gut positioniert, um potenzieller Lieferant von Seltene Erden-Produkten für Lieferketten außerhalb Chinas zu werden, die derzeit in Brasilien und anderen Ländern aufgebaut werden.

Diese beispiellosen Marktentwicklungen untermauern unser Potenzial, durch die Weiterentwicklung des Araxá-Projekts bedeutenden, nachhaltigen Wert zu schaffen.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 6-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02971792-6A1275196&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Quellen

(1) Siehe Tabelle 1 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

(2) Siehe unsere ASX-Mitteilung vom 12. Dezember 2024 Downstream Partnerships for Niobium and Rare Earths für weitere Informationen zur Absichtserklärung mit MagBras.

(3) Siehe U.S. eyes Brazils niobium and rare earths in possible trade deal in Datamar News, 25. Juli 2025.

(4) Siehe unsere ASX-Mitteilung vom 25. Juli 2025 St George Boosts Araxá Drilling After $5m Placement für weitere Informationen.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenkontakt

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung zur sachkundigen Person – Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Schätzung der Mineralressourcen sowie auf historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf und geben die Informationen und unterstützenden Unterlagen wieder, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden – einer sachkundigen Person (Competent Person), die ein Fellow des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Nicholls ist leitender Berater von EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá Niobium & Rare Earth Project gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrung, die sich auf den betreffenden Mineralisierungsstil, die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit bezieht, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Ausgabe 2012) zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Schätzung der Mineralressourcen beziehen, basieren auf und geben die Informationen und unterstützenden Unterlagen wieder, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden – einer sachkundigen Person (Competent Person), die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá Niobium & Rare Earth Project gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die sich auf den betreffenden Mineralisierungsstil, die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit bezieht, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Ausgabe 2012) zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

– April 2025 – Erste hochgradige Niobium- und Seltene Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in früheren Marktmitteilungen enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die diesen Ressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass Form und Inhalt der Darstellung der Ergebnisse der sachkundigen Person nicht wesentlich von den ursprünglichen Marktmitteilungen abweichen.

Erklärung zur sachkundigen Person – Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf und geben die Informationen und unterstützenden Unterlagen wieder, die von Herrn Carlos Silva, leitender Geologe bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden – einer sachkundigen Person (Competent Person), die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. GE21 ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die sich auf den betreffenden Mineralisierungsstil, die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit bezieht, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Ausgabe 2012) zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

– 6. August 2024 – Erwerb des hochgradigen Niobium-Projekts Araxá.

– 12. Dezember 2024 – St George unterzeichnet Partnerschaft zur nachgelagerten Verarbeitung und Produktion von Niobium und Seltenen Erden in Brasilien.

– 9. Januar 2025 – St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Verarbeitung von Niobium und Seltenen Erden für das Araxá-Projekt.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in früheren Marktmitteilungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass sich keine wesentlichen Änderungen an den Ergebnissen ergeben haben. Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass Form und Inhalt der Darstellung der Ergebnisse der sachkundigen Person nicht wesentlich von den ursprünglichen Marktmitteilungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von St George, des Vorstands und der Unternehmensleitung liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung sind Formulierungen wie kann, könnte, glaubt, schätzt, Ziel, erwartet oder beabsichtigt sowie ähnliche Begriffe, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese Aussagen beruhen auf einer Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt der Mitteilung als wahrscheinlich angenommen wurden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Auslegungen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung dargestellten oder implizierten abweichen. Aufgrund dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Vorbehaltlich etwaiger fortlaufender gesetzlicher Verpflichtungen oder ASX-Börsenvorschriften übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen an Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über das Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell sind. Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form verfasst und beansprucht keine Vollständigkeit. Empfänger sollten sich nicht ausschließlich auf diese Mitteilung als Entscheidungsgrundlage für Investitionen stützen, da sie weder Anlageziele noch finanzielle Lage oder Bedürfnisse der Empfänger berücksichtigt. Diese Faktoren sollten bei einer Investitionsentscheidung berücksichtigt werden – mit oder ohne professionelle Beratung.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien in einer Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die in ihrer eigenen Rechtsordnung geltenden Einschränkungen informieren – eine Missachtung könnte eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde ohne Berücksichtigung der Investitionsziele, finanziellen Verhältnisse oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers erstellt. Die enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen bestimmter Investitionen für bestimmte Personen zu verstehen.

Empfänger sollten bei Investitionsentscheidungen professionellen Rat einholen. Alle Wertpapiertransaktionen beinhalten Risiken – darunter unter anderem das Risiko unvorhergesehener oder negativer Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich verbundener Unternehmen), deren Organe, Mitarbeiter, Beauftragte und Berater keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, sei es durch eigenes Handeln oder Unterlassen (einschließlich Fahrlässigkeit).

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02971792-6A1275196&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

St. George Mining Limited

John Prineas

Suite 2, 28 Ord Street

WA 6005 West Perth

Australien

email : info@stgm.com.au

Pressekontakt:

St. George Mining Limited

John Prineas

Suite 2, 28 Ord Street

WA 6005 West Perth

email : info@stgm.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.