Canamera Energy Metals Corp. gibt Unternehmensupdate zu sieben Seltenerdmetall- und Uran-Assets und meldet Kapitalbeschaffung von etwa 10 Mio. $ in den vergangenen vier Monaten

Edmonton, Alberta – 31. März 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den Explorations- und Erschließungsaktivitäten in seinem Portfolio an Seltenerdmetall-(REE) und Uranprojekten in Brasilien, den USA und Kanada bereitzustellen. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es in den vergangenen vier Monaten etwa 10,2 Millionen $ an neuem Kapital aufgebracht hat (siehe Pressemitteilungen vom 25. November und 22. Dezember 2025 sowie vom 27. März 2026).

Canamera verfügt zurzeit über aktive Programme oder steht kurz vor der Umsetzung von Folgearbeiten auf sieben Projekten, einschließlich Bohrprogrammen in Brasilien, geophysikalischer Modellierungen in Colorado sowie Vermessungs- und Berichterstattungsmeilensteine, die im gesamten kanadischen Portfolio vorangetrieben werden. Das aufgebrachte Kapital versetzt das Unternehmen in die Lage, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen und das weitere Wachstum des Portfolios voranzutreiben.

Vor vier Monaten haben wir uns das Ziel gesteckt, eine gut finanzierte, mehrere Jurisdiktionen umfassende Explorationsplattform aufzubauen, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. Nachdem wir in diesem Zeitraum etwa 10 Millionen $ aufgebracht haben, haben wir dieses Ziel erreicht. Aus Brasilien treffen gerade Bohrergebnisse ein, in Colorado sind geophysikalische Modellierungen im Gange und unsere kanadischen Assets erreichen kontinuierlich technische und genehmigungsrechtliche Meilensteine. Wir sind davon überzeugt, dass der Nachrichtenfluss in den kommenden Monaten das im Portfolio enthaltene Wertpotenzial verdeutlichen wird.

PROJEKTUPDATES

Canamera führt zurzeit aktive Explorationsprogramme auf sieben Projekten in Brasilien, den USA und Kanada durch. In Brasilien treibt das Unternehmen zwei Bohrprogramme zur Erkundung von Seltenerdmetallen in ionischem Ton voran – eines in der Folgephase bei Turvolândia und eines auf dem noch in frühem Stadium befindlichen Projekt Patos. In den USA sind zurzeit geophysikalische Modellierungen beim Alkalikomplex Iron Hills in Colorado im Gange, während das Unternehmen historische und verfügbare technische Daten für sein Uranprojekt Great Divide in Wyoming zusammenstellt, um die Planung der nächsten Explorationsphase zu unterstützen. In Kanada durchlaufen drei Standorte in Ontario – Schryburt Lake, Garrow und Waterslide – unterschiedliche Technik-, Untersuchungs- und Berichterstattungsmeilensteine nach unterschiedlichen Zeitplänen. Die erwarteten Ergebnisse und Veröffentlichungstermine für jedes Projekt sind im Folgenden zusammengefasst.

– Projekt Turvolândia (Brasilien): Das Projekt Turvolândia ist ein REE-Projekt mit ionischem Ton im Südosten von Brasilien. Das Unternehmen hat die erste 350-m-Phase eines 1.000 m umfassenden Schneckenbohrprogramms abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Phase, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. März 2026 veröffentlicht wurden, bestätigten Hinweise auf eine potenzielle ionische Adsorptions-Tonmineralisierung mit Bohrintervallen mit über 6.000 ppm Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden (TREO) – ein Gehaltsprofil, das mit dem Potenzial für kostengünstige Extraktionsverfahren übereinstimmt, wie sie für ionische Tonlagerstätten charakteristisch sind. Der restliche 650-m-Abschnitt des Programms wird zurzeit durchgeführt und die Analyseergebnisse sollen innerhalb von sechs bis acht Wochen eintreffen.

– Projekt Patos (Brasilien): Das Unternehmen unterzeichnete am 26. Februar 2026 eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Projekts Patos, eines dritten REE-Assets mit ionischem Ton in Brasilien. Ein zehn Bohrlöcher umfassendes Schneckenbohrprogramm ist zurzeit im Gange, um die Mineralisierung zu bewerten und die Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Übernahme zu schaffen. Der Abschluss dieses Bohrprogramms soll innerhalb von ein bis zwei Wochen erfolgen, die Laborergebnisse sollen in sechs bis acht Wochen eintreffen.

– Projekt Iron Hills (Colorado, USA): Das Projekt Iron Hills befindet sich innerhalb des Alkalikomplexes Iron Hill in Gunnison County, Colorado, in einer etablierten Region für kritische Mineralien. Das Unternehmen führt zurzeit eine 3D-Inversionsmodellierung historischer Magnetikdaten durch. Die Ergebnisse der Modellierung und der geologischen Interpretation sollen in sechs bis sieben Wochen eintreffen und dem Markt bekannt gegeben werden.

– Projekt Great Divide (Wyoming, USA): Das Projekt Great Divide befindet sich im Great Divide Basin in Wyoming, einer historisch produktiven Uranregion mit etablierten Genehmigungsverfahren. Das Unternehmen stellt zurzeit historische und alle verfügbaren technischen Daten zusammen, um die Planung der nächsten Explorationsphase des Projekts zu unterstützen.

– Projekt Schryburt Lake (Ontario, Kanada): Das Projekt Schryburt Lake umfasst etwa 4.948 Hektar im Nordwesten von Ontario, wobei der Schwerpunkt auf einem mehrphasigen Carbonatitkomplex mit vier vorrangigen Zielgebieten liegt. Das Unternehmen hat Clark Exploration aus Thunder Bay, Ontario, damit beauftragt, einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Projekt zu erstellen. Die Konsultationen mit den First Nations hinsichtlich Bohrgenehmigungen sind im Gange.

– Projekt Garrow (Ontario, Kanada): Das Projekt Garrow ist ein Seltenerdmetall- und Niob-Explorations-Asset im Osten von Ontario, das geologische Merkmale aufweist, die auf das Potenzial für alkalische und carbonatitbezogene Mineralisierungen hinweisen. Das Unternehmen hat mit einer luftgestützten Magnetfeldvermessung begonnen und geht davon aus, den Markt innerhalb von etwa einem Monat über die Ergebnisse der Vermessung und die nächsten Schritte zu informieren.

– Projekt Waterslide (Ontario, Kanada): Das Unternehmen hat kürzlich eine Option auf das Projekt Waterslide erworben – ein 2.300 Hektar großes Uran- und Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet im Central Gneiss Belt in Ontario. Das Konzessionsgebiet beherbergt dokumentierte Vorkommen von Uran, Thorium, Fluorit und Seltenerdmetallen. Canamera plant, das Projekt durch eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung sowie durch ein Boden- und Gesteinsprobenprogramm im Frühjahr weiterzuentwickeln. Die vollständigen Programmdetails werden bis Ende April 2026 bekannt gegeben.

KAPITALPOSITION

Canamera hat in den letzten vier Monaten etwa 10,2 Millionen $ an neuem Kapital aufgebracht. Diese Finanzierung schafft eine solide finanzielle Grundlage für die Umsetzung der Explorationsarbeiten des Unternehmens im Jahr 2026 und ermöglicht es dem Unternehmen, im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie die kontinuierliche Erweiterung seines Portfolios voranzutreiben.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Robb ist gemäß NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER CANAMERA ENERGY METALS CORP.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von REE-Projekten mit ionischem Ton in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über: den voraussichtlichen Zeitplan für die künftigen Explorationspläne des Unternehmens; den voraussichtlichen Zeitpunkt der Ergebnisse der vom Unternehmen durchgeführten Explorationsarbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Projektportfolio zu erweitern; die ausreichende Verfügbarkeit von Kapitalressourcen des Unternehmens zur Finanzierung kurzfristiger Explorationsverpflichtungen; sowie die Strategie des Unternehmens, das Wachstum seines Portfolios fortzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf Schätzungen, Annahmen und anderen Faktoren, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Management als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen und politischen Unsicherheiten unterliegen. Bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; tatsächliche Explorationsergebnisse und Schlussfolgerungen aus technischen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; mögliche Schwankungen bei Gehalt oder Ausbeute; Ausfälle von Ausrüstung oder Prozessen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere der Explorationsbranche inhärente Risiken; regulatorische Änderungen; sowie Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

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