Canamera unterzeichnet Absichtserklärung zum potenziellen Erwerb einer Option auf sein drittes Projekt mit in ionischem Ton gebundenen Seltenerdmetallen in Brasilien

Edmonton, Alberta – 26. Februar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit einem unabhängigen brasilianischen Inhaber von Explorationsgenehmigungen (der Anbieter) unterzeichnet hat. Gemäß der LOI kann sich das Unternehmen eine Option (Option) auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (vorbehaltlich einer NSR und der Verpflichtung zu Meilenstein-Zahlungen, wie nachfolgend beschrieben) an acht (8) Explorationskonzessionen sichern, die zusammen das Projekt Patos (Projekt Patos oder Konzessionsgebiet) mit Vorkommen von in ionischem Ton gebundenen Seltenerdmetallen (REE) ausmachen und sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais befinden.

Das Projekt Patos erstreckt sich über eine Fläche von 15.979 Hektar und liegt im Gemeindegebiet von Presidente Olegário im Bundesstaat Minas Gerais. Die LOI ist in zwei Phasen strukturiert: Zunächst wird das Unternehmen ein kostengünstiges Schneckenbohrprogramm mit einem Umfang von bis zu 20.000 CAD finanzieren (Due-Diligence-Zahlung), um eine Due-Diligence-Prüfung (erste Due-Diligence-Prüfung) auf dem Konzessionsgelände zu absolvieren. Sofern das Unternehmen anschließend fortfahren möchte, wird es als Gegenleistung für die Due-Diligence-Zahlung die Option erwerben. Das erste Due-Diligence-Programm besteht aus bis zu zehn Schneckenbohrungen, mit denen das Vorkommen einer REE-Mineralisierung im ionischen Ton bestätigt und die Beschaffenheit und Verteilung des mit Seltenerdmetallen angereicherten Mineralisierungshorizonts beurteilt werden soll.

Mit der Übernahme des Projekts Patos sichern wir uns den Zugang zu einem weiteren System mit in ionischem Ton gebundenen Seltenerdmetallvorkommen in Brasilien. In diesem Land wurden in jüngster Zeit bereits mehrere Seltenerdmetallvorkommen in vorteilhaften geologischen Strukturen entdeckt, weiß Brad Brodeur, CEO von Canamera. Wir werden ein systematisches Explorationsprogramm durchführen, um festzustellen, ob eine ähnliche Mineralisierung auch im Konzessionsgebiet Patos in dieser bergbaufreundlichen und kostengünstigen Jurisdiktion vorhanden ist.

Ausübung der Option – Vergütung in Form von Barmitteln und Aktien

Sollte Canamera die Option im Anschluss an das erste Due-Diligence-Programm erwerben, kann eine solche Option vom Unternehmen unmittelbar nach Abschluss des ersten Due-Diligence-Programms über die Bezahlung einer Vergütung in Form von Barmitteln und Unternehmensaktien (Optionszahlungen) ausgeübt werden:

– Barvergütung: Ein Gesamtbetrag von 228.000 CAD, der sich aus der Due-Diligence-Zahlung von 20.000 CAD und einer Restzahlung von 208.000 CAD in bar zusammensetzt.

– Aktienvergütung: Stammaktien von Canamera mit einem Richtwert von insgesamt 307.800 CAD, die zu einem Preis ausgegeben werden, der dem volumengewichteten 10-Tages-Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien des Unternehmens an den zehn Handelstagen unmittelbar vor dem Abschluss entspricht. Die Aktienemission unterliegt den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen und ist an eine CSE-Genehmigung geknüpft. Ab dem Ausgabedatum werden fünfzig Prozent (50 %) der Aktien vier (4) Monate lang und fünfzig Prozent (50 %) sechs (6) Monate lang auf einem Treuhandkonto verwahrt.

Bei Entrichtung der Optionszahlungen gehen 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet in den Besitz von Canamera über, wobei dem Anbieter eine NSR-Gebühr (Net Smelter Return Royalty) von 2 % zusteht (und die Verpflichtung zur Entrichtung von Meilenstein-Zahlungen, wie nachstehend beschrieben). Unter bestimmten Bedingungen ist Canamera berechtigt, für eine Vergütung in Höhe von 228.000 CAD 50 % der NSR-Gebühr zurückzukaufen (und damit die NSR-Gebühr auf 1 % zu reduzieren).

Meilenstein-Zahlungen

Unter dem Vorbehalt der Übernahme und Ausübung der Option hat sich Canamera außerdem zur Entrichtung folgender Meilenstein-Zahlungen (Meilenstein-Zahlungen) an den Anbieter bereit erklärt:

– Meilenstein-Zahlung 1: 342.000 CAD (bestehend aus 50 % Barmittel / 50 % Unternehmensaktien zum 20-Tages-VWAP); diese ist zur Zahlung fällig, wenn Canamera innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Übernahmedatum für das Konzessionsgebiet einen Bericht über eine 43-101-konforme vermutete Ressource von mind. 250 Millionen Tonnen mit einem Mindesterzgehalt von 2.000 ppm TREO (Seltenerdoxide gesamt) vorlegt.

– Meilenstein-Zahlung 2: 228.000 CAD (bestehend aus 50 % Barmittel / 50 % Unternehmensaktien zum 20-Tages-VWAP); diese ist zur Zahlung fällig, wenn Canamera innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Übernahmedatum für das Konzessionsgebiet einen Bericht über Bohrabschnitte mit einem Gehalt von mindestens 2.500 ppm TREO auf einer Länge von 25 Metern vorlegt.

Überblick über das Projekt Patos

Das Projekt Patos setzt sich aus acht (8) Prospektionslizenzen (ANM Licence IDs: 830763/2024 bis 830771/2024) mit einer Gesamtfläche von rund 15.979 Hektar zusammen und liegt im Gemeindegebiet von Presidente Olegário im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Das Konzessionsgebiet ist auf dem Straßenweg erreichbar und rund 330 Kilometer von der Stadt Belo Horizonte entfernt.

Das Konzessionsgelände ist von der Formation Patos unterlagert, die zur Formation Mata da Corda gehört. In diesem Gebiet führen derzeit auch andere in der Region aktive Unternehmen Explorationsarbeiten zur Auffindung einer REE-Mineralisierung in ionischem Ton durch. Lagerstätten mit REE in ionischem Ton sind von besonderem Interesse, weil sie im Vergleich zu REE-Lagerstätten im Hartgestein mit kostengünstigen und umweltfreundlichen Fördermethoden abgebaut werden können.

Abbildung 1: Lageplan mit Standort des Konzessionsgebiets Patos

Die in der LOI vorgesehenen Transaktionen müssen unter Einhaltung der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze abgewickelt und soweit erforderlich von der CSE genehmigt werden.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das auf kritische Mineralien und Seltenerdmetalle spezialisiert ist und die Absicht hat, sich ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in Distriktgröße auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen. In Nordamerika umfasst das Portfolio des Unternehmens das Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario, das Projekt Iron Hills mit kritischen Mineralien und Seltenerdmetallen in Colorado, das Seltenerdmetallprojekt Garrow im Norden Ontarios, das Seltenerdmetall- und Uranprojekt Waterslide im Norden Ontarios, das Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming und das Projekt Mantle in British Columbia. In Brasilien widmet sich Canamera dem weiteren Ausbau der Seltenerdmetallprojekte Turvolândia und São Sepé. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: dem Abschluss und den Ergebnissen des Schneckenbohrprogramms; der Entscheidung von Canamera, die Option zu erwerben und anschließend auszuüben und die Übernahme des Projekts Patos abzuschließen; dem voraussichtlichen Zeitpunkt und der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; dem Potenzial des Projekts Patos, eine ionische Ton-REE-Mineralisierung zu beherbergen; den geplanten Explorationsprogrammen und den daraus erwarteten Ergebnissen; der Fähigkeit des Unternehmens, die in der Absichtserklärung festgelegten Meilenstein-Schwellenwerte zu erreichen; und die strategischen Vorteile der Transaktion für das Projektportfolio und die Diversifizierungsstrategie von Canamera. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: der zufriedenstellende Abschluss des Schneckenbohrprogramms innerhalb der ersten Due-Diligence-Phase; der Erhalt aller erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen; die fortgesetzte Bereitschaft des Anbieters, die Transaktion zu den in der Absichtserklärung festgelegten Bedingungen abzuschließen; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen auf den Rohstoffmärkten für Seltenerdelemente; und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung der Explorations- und Akquisitionszahlungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen, darunter: das Risiko, dass Canamera die Option nicht weiterverfolgt oder ausübt oder die Bedingungen für die Ausübung nicht erfüllen kann; Unsicherheiten in Bezug auf die geologischen und mineralogischen Eigenschaften des Projekts Patos; Änderungen der Rohstoffpreise für Seltenerdelemente; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen der CSE oder der Wertpapieraufsichtsbehörden zu erhalten; allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration in Brasilien, einschließlich Genehmigungs-, Umwelt- und Rechtsrisiken; und Wechselkursschwankungen, die sich auf Zahlungen in CAD auswirken. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

