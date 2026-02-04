Canamera nimmt Schneckenbohrungen im Seltenerdmetallprojekt Turvolândia in Brasilien wieder auf

Edmonton, Alberta – 4. Februar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der von ihm beauftragten Bohrfirma FCR Geologia e Exploração LTDA in Brasilien informiert wurde, dass die Schneckenbohrungen in seinem 29.574 Hektar großen Seltenerdmetallprojekt Turvolândia (Projekt) am 5. Februar 2026 wieder aufgenommen werden. Das Programm mit den Schneckenbohrungen wurde im November 2025 eingeleitet und bis Mitte Dezember fortgesetzt. Die Bohrarbeiten wurden dann über Weihnachten unterbrochen und konnten anschließend wegen der starken Regenfälle in Brasilien im Januar 2026 nicht wieder aufgenommen werden.

Bis heute hat das Unternehmen im Rahmen des Projekts Schneckenbohrungen über 344 Meter in 27 Bohrlöchern absolviert, was etwa einem Drittel des geplanten Bohrvolumens auf dem Projektgelände entspricht. Die Lage der bis dato gebohrten Schneckenbohrlöcher ist auf der nachstehenden Karte zu sehen. Die bisher aus den Bohrlöchern entnommenen Proben wurden zur Analyse an das Labor von SGS in Belo Horizonte übergeben. Die Ergebnisse der Analyse werden nach entsprechender Prüfung, Verifizierung und Freigabe veröffentlicht.

Die Wiederaufnahme der Bohrungen im Projekt Turvolândia ist ein wichtiger Erfolg für Canamera. Wir können nun die systematische Evaluierung der Größe und Kontinuität dieses potenziellen Mineralisierungssystems aus in ionischem Ton gebundenen Seltenerdmetallen fortsetzen, so Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera Energy Metals Corp. Etwa ein Drittel der geplanten Schneckenbohrungen ist nun abgeschlossen und die Proben befinden sich bereits im Labor. Die bisherigen stetigen Fortschritte stimmen uns optimistisch und wir freuen uns darauf, die Aktionäre über alle weiteren Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten.

Überblick über das Projekt Turvolândia

Das Projekt Turvolândia befindet sich rund 55 km östlich des Alkalikomplexes Poços de Caldas, der ein 30 Quadratkilometer großes Intrusionssystem im Süden von Minas Gerais umfasst, welches sich rasch zu einem der wichtigsten Gebiete Brasiliens mit Vorkommen von in ionischem Ton gebundenen Seltenerdmetallen entwickelt. Dieses Plateau beherbergt mächtige, stark verwitterte Tonprofile, die sich über mit REE angereichertem Phonolith und Nephelinsyenit ausgebildet haben. Es handelt sich hier um den gleichen geologischen Formationstyp, der auch den großen Ionenadsorptionston-Lagerstätten im Süden Chinas zugrunde liegt und aufgrund der Möglichkeiten einer im Vergleich zu herkömmlichen REE-Lagerstätten im Hartgestein relativ kostengünstigen Gewinnung weltweit großes Interesse geweckt hat. Das Projekt befindet sich im Südwesten des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais – rund 200 km nordöstlich von São Paulo und 294 km südwestlich von Belo Horizonte – und birgt großes Potenzial für eine in ionischem Ton gebundene REE-Mineralisierung.

Canamera hat sich über eine Optionsvereinbarung den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) an den Projekten Turvolândia und São Sepé in Brasilien mit ihren in ionischem Ton gebundenen Seltenerdmetallen gesichert. Als Gegenleistung leistet das Unternehmen gestaffelte Zahlungen in Form von Barmitteln und Aktien an die Verkäufer und finanziert die Mindestaufwendungen der Exploration während des Optionszeitraums. Bei Ausübung der Option steht den Verkäufern eine NSR-Royalty in Höhe von 1,0 % auf die Fördermengen aus den Projekten zu; die Hälfte davon (0,5 %) kann Canamera gegen eine Barzahlung in Höhe von 500.000 $ zurückkaufen. Bei Erreichen bestimmter fachlicher Meilensteine sind zusätzliche Barzahlungen an die Verkäufer zu leisten. Auch die Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung, einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und einer Machbarkeitsstudie für die Projekte sind darin enthalten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 7. Oktober 2025.

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Turvolândia

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82853/EMET_040226_DEPRcom.001.jpeg

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das auf kritische Mineralien und Seltenerdmetalle spezialisiert ist und die Absicht hat, sich ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in Distriktgröße auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen. In Nordamerika umfasst das Portfolio des Unternehmens das Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario, das Projekt Iron Hills mit kritischen Mineralien und Seltenerdmetallen in Colorado, das Seltenerdmetallprojekt Garrow im Norden von Ontario, das Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming und das Projekt Mantle in British Columbia. In Südamerika widmet sich Canamera dem weiteren Ausbau der Seltenerdmetallprojekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig explorierte Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsmöglichkeiten zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird, plant, erwartet, könnte, potenziell, Ziel und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über: die Wiederaufnahme und den Abschluss des Bohrprogramms auf dem Projekt; die Anzahl und Tiefe der geplanten Bohrlöcher; die Beschaffenheit und Eigenschaften von in ionischem Ton lagernden REE-Lagerstätten; die strategische Bedeutung von Seltenerdmetall-Lieferketten; und die Explorationsstrategien des Unternehmens beim Projekt Turvolândia.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, das Bohrprogramm wie geplant abzuschließen; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation der Bohrergebnisse und der Geologie des Projekts Turvolândia; Änderungen der Rohstoffpreise für Seltenerdmetalle; Unsicherheiten hinsichtlich der metallurgischen Eigenschaften und der wirtschaftlichen Gewinnbarkeit von in ionischem Ton lagernden REE-Mineralisierungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Fortsetzung der Exploration; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen in Brasilien zu erhalten; geopolitische und wirtschaftliche Bedingungen, die sich auf Angebot und Nachfrage von Seltenerdmetallen auswirken; Wechselkursschwankungen; sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration in ausländischen Rechtsordnungen.

Weitere Risikofaktoren, die das Unternehmen betreffen, sind in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

