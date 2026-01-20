Canamera stellt Explorationsupdate für Seltenerdmetallprojekt Schryburt Lake bereit und engagiert First Nations-Berater

Edmonton, Alberta – 20. Januar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorationsupdate für das Seltenerdmetallprojekt Schryburt Lake (Schryburt Lake oder das Projekt) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario bereitzustellen und die Einstellung von Andrew Best als Manager of Indigenous Relations bekannt zu geben, der die Initiativen des Unternehmens hinsichtlich der Einbindung der indigenen Community unterstützen wird.

Schryburt Lake weist Anzeichen für ein multizentrisches, in Carbonatit enthaltenes Seltenerdmetall- (REE)- und Niob- (Nb)-System mit vier vorrangigen Zielen auf – Blue Jay, Goldfinch, Blackbird und Starling -, die jeweils durch das Zusammentreffen von mehrere Kilometer umfassenden radiometrischen Thoriumanomalien und tiefen dreidimensionalen magnetischen Körpern definiert werden und durch historische und aktuelle Explorationen unterstützt werden. Zusammen beschreiben diese Erkundungsgebiete das Potenzial für ein vertikal ausgedehntes REE-Nb-System, das sich in mehreren Zentren im Umfeld des Carbonatitkomplexes entwickelt hat.

Schryburt Lake stellt eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit in einer etablierten Bergbaujurisdiktion mit mehreren unerprobten Zielen dar, die durch übereinstimmende geophysikalische und geochemische Anomalien definiert werden, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera. Wir sind bestrebt, dieses Projekt auf verantwortungsvolle Weise weiterzuentwickeln, und freuen uns darauf, bedeutungsvolle Beziehungen zu den lokalen First Nations-Communitys aufzubauen, während wir an der Genehmigung eines ersten Bohrprogramms arbeiten.

Es erfüllt mich mit Stolz, in einer solch historischen Phase ein Teil des Teams von Canamera Energy Metals zu werden, denn wir erkunden REEs, die unsere Welt so dringend benötigt, und haben dabei sowohl hohe Umweltstandards als auch den Aufbau konstruktiver Beziehungen zu den lokalen First Nations im Blick, sagte Andrew Best, Manager of Indigenous Relations von Canamera.

PROJEKT SCHRYBURT LAKE IM ÜBERBLICK

Das Projekt Schryburt Lake umfasst 255 Mineralschürfrechte mit einer Größe von etwa 4.948 ha im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Das Projekt befindet sich 52 km östlich der Mine Musselwhite von Orla Mining (OLA-TSX, ORLA-NYSE) und etwa 136 km nordöstlich von Pickle Lake, mit einer Straßenanbindung innerhalb von 30 km des Konzessionsgebiets. Canamera besitzt eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt von Bindi Metals Limited (Bindi), vorbehaltlich einer zugrunde liegenden NSR-Royalty in Höhe von 1 % (siehe Pressemitteilung vom 14. November 2025).

Das Projekt befindet sich oberhalb eines alkalihaltigen Carbonatit-Intrusionskomplexes, der als kleiner Schlot in einem kontinentalen Grabenbruchumfeld interpretiert wird. Es weist einen mehrphasigen Carbonatitkörper auf, der vor allem für Phosphor, Niob und Seltenerdmetalle vielversprechend ist und Potenzial für Eisen, Zirkonium und Kupfer bietet. Das Projekt weist Potenzial für eine REE-Nb-P-Mineralisierung auf, die in Carbonatit und damit einhergehenden rosa Alterationserzgängen vorkommt, wobei Seltenerdmetalle in Mineralien wie Ankylit und damit in Zusammenhang stehenden Carbonatphasen vorkommen.

Das Projekt war seit den 1960er Jahren Gegenstand mehrerer Explorationsprogramme, einschließlich Linienschnitte, magnetische Bodenuntersuchungen, 22 Gruben, sechs Schürfgräben, sechs Reverse-Circulation-Bohrlöcher sowie etwa 60 historischer Boden- und Gesteinsproben. Neuere Programme haben die technische Datenbank beträchtlich erweitert. Diese umfasst nunmehr 50 Gesteinsschürfproben, 130 biogeochemische Baumrindenproben, Digitalisierung historischer Bodenmagnetikdaten von 1.791 Messstationen, eine 500 Linienkilometer umfassende magnetische und radiometrische Helikopter-Untersuchung (Linienabstand von 50 m) sowie eine Satellitenradar- und Multispektralabdeckung von etwa 62 km². Insgesamt haben diese Arbeiten dazu beigetragen, dass das Unternehmen vier vorrangige REE-Nb-Ziele innerhalb des Carbonatitkomplexes definiert hat, die jeweils von übereinstimmenden geophysikalischen und geochemischen Anomalien geprägt sind (Abbildung 1):

– Blue Jay: Vorzeige-REE-Nb-Zielgebiet. Die dreidimensionale Magnetikinversionsmodellierung weist auf das Potenzial für einen zusammenhängenden Körper hin, der sich über eine Tiefe von etwa 1.000 m und eine Mächtigkeit von 650 m erstreckt (Abbildung 2).

– Goldfinch: Niobreiches System, das durch REE-Nb-Anomalien an der Oberfläche und historische Schürfgrabungen definiert wurde und durch eine breite radiometrische Thoriumanomalie von etwa 1.000 m mal 800 m unterstützt wird. Die dreidimensionale Magnetikmodellierung weist auf das Potenzial für einen umfassenden Körper hin, der sich über eine Tiefe von etwa 850 m und eine Mächtigkeit von 1.000 m erstreckt.

– Blackbird: Kürzlich identifiziertes REE-Nb-Erkundungsgebiet, das von einer Oberflächenanomalie von etwa 230 m mal 190 m und einer damit übereinstimmenden radiometrischen Thoriumanomalie von etwa 400 m mal 350 m geprägt ist. Eine dreidimensionale Magnetikinversion weist auf das Potenzial für einen vertikal ausgedehnten Körper hin, der sich über eine Tiefe von etwa 800 m und eine Mächtigkeit von 400 m erstreckt und ein vollständig unerprobtes Entdeckungsziel darstellt.

– Starling: Weitestgehend bedecktes Ziel, das durch eine geochemische Anomalie von etwa 300 m mal 200 m definiert wurde. Eine radiometrische Thoriumanomalie von etwa 750 m mal 550 m und eine dreidimensionale Magnetikinversionsmodellierung weisen auf das Potenzial für einen verborgenen Körper hin, der sich bis in eine Tiefe von etwa 600 m und eine Mächtigkeit von 750 m erstreckt – ein Hinweis auf ein bedeutendes, verdecktes REE-Ziel unterhalb des begrenzten Oberflächenausbisses.

Zusammen beschreiben diese vier Erkundungsgebiete das Potenzial für ein zusammenhängendes, mehrere Kilometer umfassendes System, in dem radiometrische Thoriumanomalien auf mehreren Kilometern und tiefe, seitlich ausgedehnte dreidimensionale magnetische Körper potenzielle vertikal beständige Ziele definieren.

Abbildung 1: Karte der Schürfrechte auf dem Projekt mit Geologie, Ergebnissen radiometrischer Untersuchungen und Standorten vorrangiger Ziele

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82580/Canamera_200126_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Querschnitt des 3D-Magnetikmodells der Carbonatitintrusion bei Schryburt Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82580/Canamera_200126_DEPRcom.002.jpeg

Einbindung der First Nations

Das Unternehmen hat Andrew Best, einen First Nations-Berater, als Manager of Indigenous Relations von Canamera engagiert. Andrew Best ist ein stolzer Métis mit über 30 Jahren Erfahrung bei der Überbrückung kultureller und technischer Unterschiede, um die wirtschaftliche Versöhnung und den Kapazitätsaufbau für indigene Communitys voranzutreiben. Seine Karriere umfasst Journalismus, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und strategische Kommunikation in den Bereichen Energie, Bergbau, Forstwirtschaft sowie Luft- und Raumfahrt.

Als Manager von Northern Native Broadcasting, Yukon, leitete Andrew die Produktion von Dokumentarfilmen und Programmen für APTN, Discovery Channel, CBC und internationale Netzwerke. Im Jahr 1998 gründete er sein eigenes Unternehmen und entwickelte Marketing- und Einbindungsstrategien für Industrie- und Regierungskunden, einschließlich der BC Treaty Commission, der Inuvialuit Regional Corporation und des Council of Yukon First Nations. Zuletzt leitete er Initiativen hinsichtlich der Einbindung der indigenen Bevölkerung für Bergbauunternehmen, die im kanadischen Ring of Fire tätig sind.

Andrew wird von einer Vision angetrieben, die er von seinem Großvater übernommen hat – einem der ersten indigenen Piloten Kanadas, der im Zweiten Weltkrieg Kampfeinsätze flog -, wonach bedeutende Veränderungen dadurch entstehen, dass man für seine Überzeugungen kämpft.

Das Unternehmen strebt eine Wiederaufnahme des Dialogs mit den entsprechenden First Nations-Gruppen und Interessensvertretern an, während es daran arbeitet, das Projekt durch die Genehmigung eines ersten Bohrprogramms weiterzuentwickeln. Canamera ist bestrebt, seine Explorationsaktivitäten auf eine Weise durchzuführen, die die Rechte der indigenen Bevölkerung respektiert, eine offene Kommunikation fördert und Möglichkeiten für eine bedeutsame Beteiligung der lokalen Communitys schafft.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice President, Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Canamera Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen für kritische Metalle, das ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungen an Energiemetall- und Seltenerdprojekten in ganz Amerika aufbaut. Dazu zählen unter anderem Optionsrechte am Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming, am Seltenerdprojekt Iron Hills in Colorado sowie an den Seltenerdprojekten Turvolândia und São Sepé in Brasilien. In Kanada umfasst das Portfolio des Unternehmens Optionen zum Erwerb von 90 % am Projekt Schryburt Lake sowie 100 % an den Seltenerd- und Niobprojekten Garrow in Ontario und dem Projekt Mantle in British Columbia. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig explorierte Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsziele zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

