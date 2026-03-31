Inturai Ventures treibt die Entwicklung von Verteidigungs- und CSAR-Technologien gemeinsam mit dem von Veteranen geführten Unternehmen VEXSL voran

Highlights

– Inturai wird gemeinsam mit dem von Veteranen geführten Verteidigungstechnologieunternehmen VEXSL die Entwicklung von Technologien für die Verteidigung und Infrastruktur vorantreiben, einschließlich Einsätzen in Kampfgebieten sowie Such- und Rettungseinsätzen (Combat Search and Rescue, CSAR), Unterstützung von Luft- und Raketeneinsätzen sowie Sicherheit und operative Integrität.

– Dies baut auf den jüngsten Partnerschaften und bekannt gegebenen ersten Mindestbestellungen von FFPS und Redacted auf, deren Hauptaugenmerk ebenfalls auf Verteidigungsanwendungen gerichtet ist.

– Die kombinierten Technologien sollen moderne Systeme für die Koordination im Kampfgebiet, Lageerfassung und Missionsaufklärung für militärische und verbündete staatliche Stakeholder bereitstellen.

Bild: Eine illustrative Darstellung der Sensorplattform von Inturai, die räumliche Intelligenz im Einsatzgebiet liefert.

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Vancouver, British Columbia – 31. März 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, eine strategische Partnerschaft mit VEXSL Global Inc., einem von Veteranen geführten Technologieunternehmen im Bereich Verteidigung und Katastrophenschutz, bekannt zu geben, um die Entwicklung und den Einsatz integrierter Technologien zur Erfassung und Koordination im Kampfgebiet zu beschleunigen.

Die Zusammenarbeit verbindet die Plattform für räumliche Intelligenz von Inturai, die Funk- und WLAN-Signale in Echtzeit-Umgebungsdaten umwandelt, mit den operativen Kommando-, Kommunikations- und luftgestützten Aufklärungssystemen von VEXSL. Gemeinsam wurden die Technologien konzipiert, um missionskritische Umgebungen zu unterstützen, einschließlich Such- und Rettungsdienste im Kampf, der Koordination von Reaktionen auf Raketenangriffe sowie Einsätzen in aktiven Kampfgebieten.

Die Zusammenarbeit spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach modernen Sensor-, Koordinations- und Informationsplattformen wider, die in umkämpften und komplexen Umgebungen eingesetzt werden können. Da Verteidigungsorganisationen zunehmend integrierte Software-, Sensor- und Kommunikationssysteme einsetzen, um die Lageerfassung im Kampfgebiet und die Missionskoordination zu unterstützen, werden Technologien, die Echtzeitinformationen und operative Transparenz liefern können, zu entscheidenden Komponenten der modernen Verteidigungsinfrastruktur.

Im Rahmen dieser Partnerschaft haben die Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die kommerzielle Einführung integrierter Verteidigungstechnologien zu beschleunigen, die für den raschen Einsatz in komplexen militärischen und operativen Umgebungen konzipiert wurden.

VEXSL hat DISASTERFIELD entwickelt, ein globales Koordinationssystem für mehrere Nutzer, das konzipiert wurde, um Bereitschaft, Reaktion und Wiederaufbau über Behörden, Industrie und Einsatzkräfte an vorderster Front hinweg zu vereinheitlichen – über eine gemeinsame Betriebsplattform, die Kommunikationshardware, UAV-Aufklärungsdaten und Echtzeit-Datenkoordination integriert.

Das System integriert luftgestützte ISR-Daten, Kommunikationsinfrastruktur und operative Analysen, um eine gemeinsame Kommando-Umgebung für Einsatzteams zu schaffen, die koordinierte Reaktionen über mehrere Stakeholder und Einsatzgebiete hinweg ermöglicht.

Durch die Zusammenarbeit sollen die diskreten Sensor- und räumlichen Informationstechnologien von Inturai das Lagebewusstsein innerhalb der operativen Plattform von VEXSL verbessern, indem sie zusätzliche Informationsschichten bereitstellen, die Bewegungen, Aktivitäten und Umweltveränderungen in Bereichen erkennen, in denen Kameras, Sensoren oder herkömmliche Überwachungssysteme nicht einsetzbar sind.

Diese kombinierten Fähigkeiten sollen Verteidigungsanwendungen unterstützen, einschließlich der Überwachung von Kampfgebieten, Such- und Rettungseinsätzen, des Schutzes von Infrastruktur sowie operativer Aufklärung in umkämpften oder komplexen Umgebungen.

VEXSL wird von einem Team aus Militärveteranen und Einsatzspezialisten geleitet, die über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Verteidigungseinsätze, Katastrophenhilfe und Einsatzkoordination verfügen, einschließlich des Gründers und CEO Cole Fouillard, ein Kampfveteran der Canadian Armed Forces mit Erfahrung in risikoreichen und komplexen Einsatzumgebungen.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit Pilotprojekte und operative Tests mit Stakeholdern aus den Bereichen Verteidigung, Katastrophenschutz und verbündeten Regierungsstellen unterstützen wird, während beide Organisationen auf kommerzielle Verteidigungsprogramme und integrierte operative Fähigkeiten hinarbeiten.

Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp., sagte:

Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau der Verteidigungstechnologiekompetenzen von Inturai dar. VEXSL bringt umfassendes operatives Know-how und praktische Einsatzfähigkeiten ein und gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um missionskritische Sensor- und Koordinationssysteme für Verteidigungs- und nationale Sicherheitseinsätze rasch voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit unterstützt die ganzheitliche Strategie von Inturai, seine Plattform für räumliche Intelligenz auf die Märkte für Verteidigung und nationale Sicherheit zu erweitern, wo diskrete Sensorik, Lageerfassung und operative Echtzeitinformationen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Das Unternehmen steht weiterhin im Austausch mit Stakeholdern aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und der verbundenen Industrie in ganz Nordamerika, während es Pilotprogramme, Partnerschaften und kommerzielle Wege im Militär- und nationalen Sicherheitssektor bewertet.

Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen weiterhin großes Interesse seitens der Stakeholder aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Regierung, die den Einsatz moderner Technologien für Sensorik und räumliche Intelligenz prüfen, um die Lageerfassung, Überwachung und Koordination in komplexen Umgebungen zu unterstützen.

Im Namen des Board of Directors

Über VEXSL

VEXSL Global ist ein Anbieter souveräner, sicherer Technologien, der Systeme für Katastrophenvorsorge, Notfallmaßnahmen und den Schutz kritischer Infrastrukturen entwickelt. VEXSL wurde von Militärveteranen und Ersthelfern gegründet und verbindet Communitys, Industrie und Behörden durch moderne Tools zur Lageerfassung und Kommunikation. Seine Mission besteht darin, Leben zu retten, Assets zu schützen und die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.VEXSL.com.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

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Tel: (+1) 604 339-0339

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