Canada Nickel veröffentlicht ESG-Bericht 2023

TORONTO, 4. November 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – hat seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2023 (der „Bericht“) veröffentlicht. Der Bericht beschreibt das anhaltende Engagement des Unternehmens für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken, einschließlich der Fortschritte bei seinen bahnbrechenden Technologien zur permanenten Kohlenstoffspeicherung, sowie Investitionen von Branchenführern, die das starke Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln.

„Die Fortschritte, die wir im Jahr 2023 gemacht haben, sprechen für das außergewöhnliche Talent und Engagement unseres Teams und unterstreichen die fortschrittlichen Schritte, die wir als Pioniere in der Nickelindustrie unternehmen“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel Company. „Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Projekte voranzutreiben, wobei Nachhaltigkeit und Innovation im Vordergrund stehen.“

Im Jahr 2023 hat Canada Nickel mehrere bemerkenswerte Fortschritte bei seinen ESG-Initiativen gemacht, darunter die Stärkung der Beziehungen zu indigenen Völkern, die Verringerung der Umweltauswirkungen, die Verbesserung des sozialen und gesellschaftlichen Engagements, die Verbesserung der Unternehmensführung und der organisatorischen Praktiken sowie die Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit. Mit diesen Bemühungen trägt Canada Nickel zu einer Zukunft bei, in der die Erschließung von Ressourcen mit ökologischem Verantwortungsbewusstsein, sozialer Verantwortung und sinnvoller Versöhnung einhergeht.

„Bei Canada Nickel sind die Versöhnung mit den Ureinwohnern und die Verantwortung für die Gemeinschaft keine Verpflichtungen, sondern Kernprinzipien unserer Geschäftstätigkeit“, sagte Pierre Philippe Dupont, Vizepräsident für Nachhaltigkeit. „Als verantwortungsbewusster Projektträger wissen wir, wie wichtig es ist, einen transparenten Dialog zu führen, wirtschaftliche Chancen zu fördern und dafür zu sorgen, dass unsere Projekte der Region, in der wir das Glück haben, tätig zu sein, langfristige und ganzheitliche Vorteile bringen.“

Die wichtigsten Highlights des ESG-Berichts 2023: (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben)

– Indigene Partnerschaften und Engagement: Unterzeichnung von zwei neuen Explorationsvereinbarungen; 446.440 $ an Zahlungen an indigene Völker für den Aufbau von Kapazitäten und Entschädigungen für mögliche Auswirkungen der Explorationsarbeiten auf Rechte und Interessen.

– Keine tödlichen Unfälle und Verletzungen mit Arbeitsausfall: Es gab keine tödlichen Unfälle, keine Verletzungen mit Arbeitsausfall und keine Verletzungen mit schwerwiegenden Folgen.

– Beiträge zu lokalen Gemeinschaften: 50 % lokale Einstellungen; 27 % des Gesamtbudgets werden für lokale Beschaffung ausgegeben; 1,5 Mio. USD für lokale Programme und Partnerschaften bereitgestellt.

– Verringerung der Treibhausgasemissionen: Erhöhung des Potenzials für die dauerhafte Speicherung (Sequestrierung) auf 1,3 Millionen Tonnen CO2 jährlich über die gesamte Lebensdauer der Mine, wodurch die Vision des Crawford Nickel Sulphide Project, eine der größten dauerhaften Kohlenstoffspeicher in Kanada und Ontario zu werden, umgesetzt wird; Verringerung der explorationsbezogenen Emissionsintensität (kg CO2 e pro gebohrtem Meter) von 37 im Jahr 2022 auf 31 im Jahr 2023.

– Stärkung der Governance-Strukturen: Vertretung von Frauen im Vorstand (33%); Verfeinerung der Richtlinien auf Vorstands- und Ausschussebene; Einrichtung des ESG-Ausschusses von Canada Nickel.

„Wir bei Canada Nickel sind der Ansicht, dass Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus eines florierenden Unternehmens ist, das über Generationen hinweg Bestand haben wird“, sagte Francisca Quinn, Vorsitzende des ESG-Ausschusses des Board of Directors von Canada Nickel. „Die Programme und Errungenschaften, die in diesem Bericht hervorgehoben werden, spiegeln unser Engagement für die Integration von Nachhaltigkeit in alle unsere Aktivitäten wider. Wir glauben, dass Transparenz entscheidend ist, und als Branchenführer freuen wir uns, mitzuteilen, wie wir dauerhafte Werte für alle unsere Stakeholder schaffen.“

Mit Blick auf die Zukunft ist Canada Nickel entschlossen, auf seinen ESG-Erfolgen aufzubauen, während es das Crawford Nickel Sulphide Project im Timmins Nickel District, Ontario, vorantreibt.

Für weitere Informationen und den vollständigen ESG-Bericht 2023 klicken Sie bitte hier.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als „zukunftsgerichtete Informationen“ gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

