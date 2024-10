Canada Nickel Company gibt die Ernennung des Vorstands bekannt

TORONTO, 21. Oktober 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder „das Unternehmen“) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ gibt die Ernennung von Herrn Julian Ovens zum Mitglied des Board of Directors mit Wirkung vom 21. Oktober 2024 bekannt. Mike Cox hat sich als Direktor zurückgezogen, unterstützt jedoch weiterhin die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens, indem er die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Canada Nickel, NetZero Metals Inc., leitet.

David Smith, Vorsitzender von Canada Nickel, sagte: „Wir sind sehr froh, dass Julian unserem Vorstand beitritt. Seine umfangreichen Erfahrungen im Senior Management sowohl bei Rio Tinto als auch bei BHP, seine leitenden Funktionen bei der kanadischen Regierung und seine erfolgreiche Beratungstätigkeit im Bereich der Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit werden für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Crawford Nickel Sulphide Project in Richtung einer Bauentscheidung im Jahr 2025 vorantreiben. Ich möchte auch Mike Cox für seine Beiträge als einer der Gründungsdirektoren des Unternehmens danken und ich freue mich auf seine weiteren Beiträge durch seine Führung unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Net Zero Metals.“

Herr Julian Ovens

Unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied

Julian Ovens ist Partner und Eigentümer von Crestview Strategy, einer Full-Service-Agentur für Regierungsbeziehungen und öffentliche Angelegenheiten, und Direktor der Canadian Commercial Corporation (CCC), die kanadische Exporteure bei der Sicherung internationaler Verträge, insbesondere mit ausländischen Regierungen, unterstützt. Bis Ende 2019 war Julian Stabschef des kanadischen Ministers für internationalen Handel, Jim Carr. Zuvor war er in derselben Funktion für den ehrenwerten François-Philippe Champagne tätig. Seine Ernennung geht auf November 2015 zurück, kurz nach der Vereidigung der Trudeau-Regierung, als er bis Januar 2017 Stabschef des ehrenwerten Stéphane Dion, Minister für auswärtige Angelegenheiten, war. 2018 wurde Julian von der Hill Times in die Liste der 40 einflussreichsten Persönlichkeiten der kanadischen Außenpolitik aufgenommen.

Zuvor arbeitete er bei BHP, einem der größten Rohstoffunternehmen, zuletzt als Head of Strategy & Development, Potash (zuvor Diamonds & Specialty Products), in Saskatoon. Davor war er Project Director, Iron Ore Africa, Minerals Exploration mit Sitz in Singapur, wo er die kommerziellen Bemühungen für Erschließungsprojekte in West- und Zentralafrika leitete, und war weltweit für BHP Billiton Aluminium in London im Bereich Mergers & Acquisitions tätig.

Julian arbeitete auch im Bereich Unternehmensfusionen und -übernahmen bei (Rio Tinto) Alcan in Montreal und Paris, wo er internationale Kauf-, Verkaufs- und Abspaltungstransaktionen an Standorten wie den USA, Kanada, Frankreich, der Schweiz, Australien, Slowenien, Thailand, Gabun, Kamerun, Kongo, Südafrika und der Zentralafrikanischen Republik (CAR/RCA/Centrafrique) leitete oder daran mitwirkte. Er begann seine Finanzkarriere im Investmentbanking im Bereich Global Metals & Mining bei Credit Suisse First Boston (jetzt UBS) in Toronto, wo er an Beratungs- und Finanzierungsaufträgen arbeitete.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als „zukunftsgerichtete Informationen“ gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada

email : markselby@canadanickel.com

Pressekontakt:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

email : markselby@canadanickel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.