Blue Moon vor dem Wolfram Gamechanger! Geldregen für ,Springer‘!

Bis zu 175 Mio. USD, ein strategischer US-Partner, Abnahme und ,APT‘-Joint-Venture: Blue Moon könnte ,Springer‘ zum Kern einer neuen amerikanischen Wolfram-Lieferkette entwickeln.

ANZEIGE/WERBUNG – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. . SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR- und Kommunikationsvertrag mit Blue Moon Metals Inc. . Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg . Autor: Jörg Schulte . Vergütung durch SRC . Erstveröffentlichung: 17. September 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nicht jede Finanzierungsnachricht verändert das Risikoprofil eines Rohstoffentwicklers. Doch diese könnte es. Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9), die US-amerikanische The Elmet Group und der australische Wolframproduzent EQ Resources haben eine bindende Grundsatzvereinbarung über eine mehrteilige Transaktion für den ,Springer‘-Wolframkomplex in Nevada unterzeichnet. Vorgesehen sind rund 150 Mio. USD, ergänzt um eine mögliche Reserve von weiteren 25 Mio. USD.

Der entscheidende Punkt ist nicht allein die Summe. Die Struktur verbindet Eigenkapital, eine rohstoffgebundene Vorfinanzierung, einen industriellen Betreiber, Abnahmewege, ,APT‘-Verarbeitung und Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums. Genau diese Kombination könnte…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und Datenstand

1. Blue Moon Metals News Release 26 32 vom 14 September 2026

2. Blue Moon Metals ,Springer‘ Genehmigungen und Baufreigabe vom 20 August 2026

3. Blue Moon Metals Wasserrechte und Landpaket für ,Springer‘ vom 3 September 2026

4. Blue Moon Metals Einordnung von ,Springer‘ und APT vom 13 August 2026

5. USGS Mineral Commodity Summaries 2026 Tungsten

6. Core Consultants Wolframmarktausblick 2025 bis 2030

7. Project Blue Wolframpreisanstieg vom 2 September 2025

8. Fastmarkets Wolframmarkt 2026 vom 18 März 2026

9. S&P Global Tungsten Market Report vom 5 August 2026

10. Almonty Industries KfW Projektfinanzierung vom 7 Dezember 2020

11. Almonty Industries Nasdaq Notierung und Kapitalaufnahme vom 14 Juli 2025

12. Almonty Industries Beginn der Verarbeitung in Sangdong vom 1 Juli 2026

13. Almonty Industries Jahresergebnis 2025 vom 18 März 2026

14. Blue Moon Metals Apex Probe und DSO Planung vom 29 Juni 2026

15. Blue Moon Metals Investitionsentscheid Nussir vom 27 April 2026

16. Reuters Kursreferenz Blue Moon vom 11 September 2026

17. Almonty Industries Investorenseite mit Kurs und Marktkapitalisierung

Offenlegung Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Werbung und Vergütung Diese Veröffentlichung ist Werbung beziehungsweise Marketingkommunikation. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Blue Moon Metals Inc. einen entgeltlichen Vertrag über Investor-Relations- und Kommunikationsleistungen. JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und Verbreitung. Dieser wirtschaftliche Zusammenhang begründet einen Interessenkonflikt und kann Auswahl, Gewichtung und Tonalität beeinflussen.

Verantwortung und Beteiligungen Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, JS Research GmbH. JS Research GmbH ist der BaFin gemäß § 86 WpHG angezeigt. Blue Moon hat den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich noch redaktionell geprüft oder freigegeben. Nach den zum Redaktionsschluss halten Jörg Schulte, JS Research und deren Beschäftigte keine Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Shortpositionen in Blue Moon. SRC beziehungsweise einbezogene oder verbundene Personen können Blue-Moon-Aktien halten, die aggregierte Netto-Long-Position liegt wenn unter 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Dort bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder Shortpositionen. Weitere Transaktionen können erfolgen.

Keine Anlageberatung und hohe Risiken Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, persönliche Anlage-, Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung, kein Prospekt und weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Er berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder Risikotragfähigkeit. Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ, volatil und teilweise illiquide. Finanzierung, Verwässerung, Geologie, Metallurgie, Genehmigungen, Bau, Kosten, Zeitpläne, Rohstoffpreise, Lieferketten, Partner und regulatorische Eingriffe können die Entwicklung wesentlich beeinträchtigen. Ein Totalverlust ist möglich.

Transaktion Märkte und technische Angaben Die beschriebenen Transaktionen sind zum Redaktionsschluss nicht vollzogen. Sie stehen unter Bedingungen, darunter Due Diligence, definitive Verträge, TSXV- und weitere regulatorische Genehmigungen sowie vereinbarte Meilensteine. Die 25 Mio.-USD-Reserve ist eine mögliche zusätzliche Bereitstellung und kein sicherer Mittelzufluss. Die staatliche Investition richtet sich nach der Unternehmensmeldung an Elmet, nicht direkt an Blue Moon. Für ,Springer‘ bestehen keine aktuelle verifizierte Mineralressource, Mineralreserve oder aktuelle Machbarkeitsstudie nach NI 43-101. Die historische Schätzung von 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45 % WO3 darf nicht als aktuelle Ressource, Reserve oder Nachweis wirtschaftlicher Gewinnbarkeit verwendet werden. Die APT-Grafik verbindet ausgewählte veröffentlichte Referenzwerte unterschiedlicher Zeitpunkte; sie ist keine lückenlose Preisreihe, kein handelbarer Index und keine Prognose.

Vergleichsunternehmen und weitere Projekte Der Vergleich mit Almonty dient ausschließlich der Einordnung eines möglichen Entwicklungs- und Bewertungswegs. Unterschiede bei Ressourcen, Reserven, Studien, Produktion, Finanzierung, Kapitalstruktur, Projekten und Börsenliquidität sind erheblich. Aus Kursentwicklung oder Marktkapitalisierung von Almonty folgt kein Kursziel für Blue Moon. Die Apex-Angaben beruhen auf einer selektiven 100 kg-Probe, die nicht für Durchschnittsgehalt, Kontinuität oder Größe der Mineralisierung repräsentativ sein muss. Die Nussir-Werte sind Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie und hängen unter anderem von Preis-, Kosten-, Finanzierungs-, Bau- und Genehmigungsannahmen ab.

Zukunftsgerichtete Aussagen Begriffe wie plant, soll, erwartet, beabsichtigt, könnte, würde, Ziel, Potenzial oder Gamechanger kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen und redaktionelle Einschätzungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dies betrifft insbesondere Vollzug, Finanzierung, Verwässerung, Warrants, Joint Venture, Abnahme, Liefermengen, APT-Auslastung, Bohrungen, Ressourcen, Genehmigungen, Bau, Produktion, Kosten, Metallpreise, Apex, Nussir und Zeitpläne. Der Zeichnungspreis von 10,00 CAD und der Warrant-Ausübungspreis von 10,80 CAD sind keine Kursziele, Kursuntergrenzen oder Garantien.

Quellen Haftung und regulatorische Orientierung Die Informationen wurden aus als verlässlich erachteten Quellen zusammengestellt, können aber unvollständig, fehlerhaft oder überholt sein. Originalmitteilungen und aktuelle Emittentenfilings auf SEDAR+ und EDGAR haben Vorrang. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht nicht. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Autor, JS Research und SRC ausgeschlossen; zwingende Haftung, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bleibt unberührt. Die Veröffentlichung orientiert sich insbesondere an Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung EU 2016/958, BCSC Staff Notice 51-703 und der Terminologie von NI 43-101. Daraus folgt keine behördliche Billigung oder Zusicherung vollständiger Rechtskonformität im Einzelfall.

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