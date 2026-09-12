Newcore Gold verbindet ,PFS‘-Basis mit neuem Explorationspotenzial!

,Enchi‘ verfügt nun erstmals über eine wahrscheinliche Mineralreserve und meldet zugleich neue Treffer unterhalb der bisherigen Grubenmodelle.

Anzeige – Dieser Beitrag wird im Auftrag von Newcore Gold Ltd. veröffentlicht! · Entgeltliche Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Newcore Gold einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratungsvertrag · Erstellt von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer, JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 12. September 2026, 8:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 9. September 2026 notierte Gold zeitweise bei rund 4.450,- US-Dollar je Unze. Damit lag der Marktpreis über dem in der ,Pre-Feasibility Study‘ (,PFS‘) von Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) verwendeten Basispreis von 3.800,- US-Dollar. Dies verbessert grundsätzlich das Umfeld für diesen Goldentwickler.

Die strukturelle Nachfrage bleibt ein wichtiger Faktor. In einer 2026 veröffentlichten Umfrage des World Gold Council erwarteten 89 % der befragten Zentralbanken, dass die weltweiten Goldreserven in den folgenden zwölf Monaten steigen. Für Anleger rücken damit jene Entwickler in den Fokus, die einen hohen Goldpreis nicht nur mit Exploration, sondern auch mit belastbaren technischen Studien verbinden können.

Genau hier setzt die Investmentstory von Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) an: Seit Juni 2026 liegen für das ,Enchi‘ Gold Projekt in Ghana die wirtschaftlichen Ergebnisse einer ,Pre-Feasibility Study‘ vor, und zugleich wurde erstmals eine ,wahrscheinliche‘ Mineralreserve definiert.

Gleichzeitig testet ein 80.000 m-Bohrprogramm höhergradige Mineralisierung unterhalb und außerhalb der bestehenden Grubenmodelle.

,Enchi‘ liegt in einem etablierten Goldgürtel!

,Enchi‘ umfasst 248 Quadratkilometer im Südwesten Ghanas und erstreckt sich über rund 40 Kilometer der ,Bibiani Shear Zone‘. Dieser Goldgürtel beherbergt mehrere große Lagerstätten und Minen. Die ,Chirano‘-Mine von Asante Gold liegt 50 Kilometer nördlich von ,Enchi‘. Nach Daten des World Gold Council war Ghana 2025 Afrikas größter Goldproduzent.

Dieses großflächige Projekt ist bislang nur teilweise erkundet. Newcore nennt mehr als 25 identifizierte…

Lesen Sei hier gerne weiter.

Beste Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und technische Hinweise

o Goldpreis zum Redaktionsschluss, Barron’s, 9. September 2026: Originalquelle öffnen

o World Gold Council, „Central Banks Remain Committed to Gold“, 2. Juli 2026: Originalquelle öffnen

o Newcore Gold, Technical Report: Mineral Resource Estimate Update, ,Enchi‘ Gold Project, Ghana, 1. Mai 2026: Originalquelle öffnen

o Newcore Gold, ,PFS‘-Ergebnisse, 24. Juni 2026: Originalquelle öffnen

o Newcore Gold, Einreichung des ,PFS‘ Technical Report, 7. August 2026: Originalquelle öffnen

o Newcore Gold, Bohrergebnisse ,Nyam‘, 29. Juli 2026: Originalquelle öffnen

o Newcore Gold, Ernennung des Vice President Projects, 21. August 2026: Originalquelle öffnen

o Newcore Gold, Berufung von Sulemanu Koney, 8. September 2026: Originalquelle öffnen

Qualified Persons: Die Mineralressourcenschätzung wurde von den unabhängigen Qualified Persons Ryan Wilson, P.Geo., Matthew Halliday, P.Geo., und Schadrac Ibrango, P.Geo., von DRA Americas Inc. erstellt. Gregory Smith, P.Geo., Vice President Exploration bei Newcore und damit nicht unabhängig vom Unternehmen, prüfte und genehmigte die technischen Angaben der Ressourcen- und Bohrberichte. Die ,PFS‘ wurde unter der Leitung von Lycopodium Americas Limited durch die im Technical Report genannten Qualified Persons erstellt.

Die Redaktion führte keine eigene Probenahme, Laborprüfung, Ressourcenmodellierung oder technische Datenverifikation durch. Maßgeblich sind die vollständigen Originalberichte und Emittentenunterlagen.

Pflichtangaben: Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

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Verfasser ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland. Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Die Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieses Materials erfolgt durch die SRC swiss resource capital AG. Diese Geschäftsbeziehung kann die Objektivität der Darstellung beeinflussen und begründet einen offenzulegenden Interessenkonflikt.

Redaktionsschluss: 9. September 2026, 16:29 Uhr Europe/Berlin. Zum Redaktionsschluss war der Artikel über Newcore Gold Ltd. nicht zur inhaltlichen Prüfung oder Genehmigung vorgelegt worden.

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Unabhängig von der Beteiligungsschwelle besteht aufgrund des entgeltlichen Investor-Relations-Vertrags ein wesentlicher wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Die Schwelle von 0,5 % bedeutet nicht, dass unterhalb dieser Schwelle kein Interessenkonflikt bestehen kann.

Positionen und Geschäftsbeziehungen können sich nach der Veröffentlichung ändern. Leser sollten sich bei Anlageentscheidungen daher nicht allein auf diese Veröffentlichung verlassen.

Informationsquellen und Methodik

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Die Redaktion hat die Quellen mit angemessener Sorgfalt ausgewertet, jedoch keine eigene technische, rechtliche, steuerliche oder wirtschaftliche Due Diligence durchgeführt. Insbesondere wurden keine eigene Probenahme, Laboranalyse, Standortprüfung, Ressourcenmodellierung oder Verifikation der vom Emittenten veröffentlichten Daten vorgenommen.

NPV, IRR, Amortisationsdauer, Cash Costs und AISC sind Kennzahlen der Studie. Cash Costs und AISC sind keine nach IFRS standardisierten Kennzahlen und zwischen Unternehmen und Projekten nur eingeschränkt vergleichbar.

Mineralressourcen, Mineralreserven und Bohrdaten

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als Indicated Mineral Resources und dürfen weder mit Indicated Resources addiert noch wie Reserven behandelt werden.

Die in der ,PFS‘ ausgewiesenen Probable Mineral Reserves sind in den Indicated Mineral Resources enthalten und stellen keine zusätzlichen Unzen dar. Darüber hinaus garantieren Mineralreserven weder Finanzierung, Genehmigung, Bau, Inbetriebnahme noch einen wirtschaftlich erfolgreichen Minenbetrieb.

Die 2026 gemeldeten Bohrergebnisse sind nicht automatisch in der aktuellen Mineralressourcenschätzung oder ,PFS‘ enthalten. Gemeldete Bohrintervalle sind, soweit in der jeweiligen Quelle angegeben, Bohrlochlängen und nicht zwingend wahre Mächtigkeiten. Eine Umwandlung von Explorationsergebnissen in Mineralressourcen oder Mineralreserven ist nicht gewährleistet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Studienannahmen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, unter anderem zu Exploration, Ressourcenentwicklung, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Produktion, Kosten, Goldpreisen, Minenlaufzeit und wirtschaftlichen Ergebnissen. Solche Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Annahmen und können durch Begriffe wie „plant“, „wird erwartet“, „könnte“, „würde“ oder vergleichbare Formulierungen gekennzeichnet sein.

Die ,PFS‘ ist eine technische und wirtschaftliche Studie mit Annahmen, Schätzungen und Unsicherheiten. Ihr Finanzmodell basiert unter anderem auf Metallpreisen, einem Diskontierungszins von 5 %, Royaltys, Steuern, metallurgischer Ausbeute, Gehalten, Kosten, Zeitplänen und einer Betrachtung des Projekts auf 100%-Basis. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Dazu zählen insbesondere Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken, Inflation, Finanzierung und Verwässerung, Kostenüberschreitungen, technische und geologische Risiken, Metallurgie, Genehmigungen, Landrechte, lokale Gemeinschaften, Umwelt- und Sozialauflagen, politische und steuerliche Änderungen, Infrastruktur, Personal, Bau und Inbetriebnahme. Leser sollten solchen Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken.

Besondere Risiken der Aktie

Newcore Gold ist ein nicht produzierendes Explorationsunternehmen. Das ,Enchi‘ Gold Project befindet sich nicht in Produktion. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Mining Lease oder andere Genehmigungen erteilt, eine Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen gesichert, eine Bauentscheidung getroffen oder das Projekt gemäß der ,PFS‘ entwickelt und betrieben wird.

Aktien kleiner und mittlerer Rohstoffunternehmen können hoch volatil und nur eingeschränkt liquide sein. Kursverluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Bei ausländischen Wertpapieren bestehen zusätzlich Währungs-, Markt-, Abwicklungs- und Rechtsordnungsrisiken.

Keine Billigung durch Aufsichtsbehörden

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