Blue Moon gibt die Unterzeichnung des Sanierungsvertrags für die Springer-Mühle bekannt, geht eine Zusammenarbeit mit der Wood Group ein und erwirbt Unterkünfte für den Standort Springer

TORONTO, Ontario, 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – freut sich, mehrere wichtige Meilensteine in der Springer-Wolframmine des Unternehmens in Imlay, Nevada (Springer), bekannt zu geben. Das Unternehmen hat RAM Enterprise Inc. (RAM) aus Elko, Nevada, mit der Sanierung der Aufbereitungsanlage in Springer beauftragt, wobei Nordmin Engineering Ltd. (Nordmin) als Teil des RAM-Teams die technischen Dienstleistungen erbringt. Die Sanierung der Aufbereitungsanlage wird voraussichtlich im vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Darüber hinaus hat das Unternehmen Wood Group USA Inc. (Wood) als Eigentümeringenieur für die Sanierung und Wiederinbetriebnahme der Springer-Mühle beauftragt. Blue Moon hat zudem einen verbindlichen Vertrag über die Bereitstellung von Unterkünften für die Arbeiter während der Bauarbeiten in Springer unterzeichnet.

RAM ist seit 1991 für die Bergbauindustrie in Nevada und im Westen der Vereinigten Staaten tätig und verfügt über eine etablierte Präsenz im Bundesstaat mit Kompetenzen in den Bereichen Industriebau, Maschinenbau, Elektrotechnik und Instandhaltung von Prozessanlagen sowie über Personal, das für die Arbeit in einer aktiven Bergbauumgebung zertifiziert ist. Der Auftragsumfang von RAM umfasst die Begutachtung und Sanierung der Prozessanlage sowie der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich der Modernisierung der Elektro- und Mess- und Regelsysteme, sowie die Unterstützung bei der Inbetriebnahme und dem Anlauf. RAM wird dabei von Nordmin unterstützt, einem Full-Service-Unternehmen für Bergbauingenieurwesen und EPCM mit über zwanzig Jahren Erfahrung über den gesamten Lebenszyklus eines Bergwerks hinweg – von der Detailplanung über das Baumanagement bis hin zur Betriebsunterstützung – mit Niederlassungen in Thunder Bay, Sudbury und Salt Lake City.

Wood ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Beratung, Ingenieurdienstleistungen und Betrieb für den Energie- und Rohstoffsektor und unterstützt seine Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Mineralien und Metalle hat Wood weltweit über 3.000 Studien durchgeführt und mehr als 250 Großprojekte realisiert. Als Eigentümeringenieur für das Springer-Projekt wird Wood eine unabhängige technische Überprüfung und Überwachung der Planungs-, Beschaffungs- und Bauaktivitäten durchführen, einschließlich der Überprüfung der Leistungen der Auftragnehmer, der Kosten und des Zeitplans sowie der Qualität und der Betriebsbereitschaft.

Skott Mealer, Präsident und COO von Blue Moon, erklärt: Seit 2015 wird in den Vereinigten Staaten kein Wolfram mehr kommerziell abgebaut. Das Springer-Projekt wird vorangetrieben, um die heimische Versorgung mit diesem für Industrie und Landesverteidigung unverzichtbaren Metall wiederherzustellen. Wir freuen uns, diese Arbeit in Nevada durchzuführen, wo nun erfahrene Auftragnehmer aus dem Bundesstaat eingebunden sind und das Standortteam sowie die Unterkünfte bereitstehen, um ein beschleunigtes Programm zu unterstützen. Wir kommen zügig auf die angestrebte Wiederinbetriebnahme Ende 2027 zu, und das Projekt wird eine bedeutende Quelle für Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivität in Pershing County und im Bundesstaat Nevada sein.

ERWERB EINES STANDORTS FÜR UNTERKÜNFTE FÜR SPRINGER

Blue Moon hat eine Vereinbarung zum Erwerb eines Beherbergungsgeländes in der Nähe von Springer unterzeichnet. Das zu erwerbende Grundstück wird derzeit als Wohnmobilpark betrieben und umfasst 31 Wohnmobilstellplätze sowie 5 Stellplätze für Mobilheime, die über eigene Abwasser-, Strom- und Wasserversorgung verfügen. Blue Moon beabsichtigt, das Gelände während der Bauphase zur Unterbringung von Mitarbeitern und Auftragnehmern zu nutzen, und wird weitere Erweiterungen prüfen, darunter eine bereits genehmigte Erweiterung um weitere 14 Wohnmobilstellplätze. Die Anfahrt zur Immobilie von Springer aus erfolgt über die Tungsten Road, die an die Autobahn I-80 angrenzt; die Entfernung zur Mühle beträgt insgesamt etwa 7 Meilen.

Blue Moon erwirbt das Grundstück frei von allen wesentlichen Belastungen gegen eine Gegenleistung von 1,7 Millionen US-Dollar in bar. Ein Kaufvertrag wurde von den Parteien am 5. Oktober 2026 unterzeichnet, wobei der Abschluss der Transaktion für Dezember 2026 erwartet wird. Für diese Akquisition werden keine Vermittlerprovisionen gezahlt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86489/261026_DE_MOON.001.png

Abbildung 1: Unterkunftsgelände (unten in der Mitte) mit Springer im Hintergrund

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Reza Ehsani, P.Eng., in seiner Funktion als SVP Projects bei Blue Moon geprüft und genehmigt; er ist daher eine nicht unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt sechs polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten, das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten und das Gold-Kupfer-Zink-Silber-Projekt Turner in den Vereinigten Staaten. Alle sechs Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230-3440

E-Mail:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS – ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein, und solche Informationen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, prognostizieren, vorhersagen, potenziell, anstreben, beabsichtigen, könnte, sollte, glauben und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung wider, basieren auf den der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen Anleger, bei der Bewertung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen als Grundlage für gesetzliche Ansprüche hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu verlassen.

Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich zukunftsgerichtete Informationen verwirklichen werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den hierin enthaltenen Warnhinweisen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blue Moon Metals Inc.

Info

550 – 220 Bay Street

M5J 2W4 Toronto

Kanada

email : info@bluemoonmetals.com

Pressekontakt:

Blue Moon Metals Inc.

Info

550 – 220 Bay Street

M5J 2W4 Toronto

email : info@bluemoonmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.